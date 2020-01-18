В 2019 году вынесли менее 1% оправдательных приговоров. Глава СК объяснил это качеством предварительного следствия

Российские суды за прошлый год вынесли менее 1% оправдательных приговоров. Об этом сообщил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, передает Интерфакс.

Он рассказал, что за 2019 год были оправданы 545 подсудимых. Для дополнительного следствия прокуроры вернули около трех тысяч дел, это 3% от направленных в суды. По мнению главы СК, такие данные говорят о высоком качестве предварительного следствия.

Бастрыкин также рассказал, что за 2019 год следователями было направлено в суды более 88 тысяч уголовных дел. Среди них 6,5 тысяч связаны с преступлениями коррупционной направленности, 299 — с преступлениями террористического характера и 151 — экстремистской направленности.

Глава СК отмечал, что в 2018 году уровень оправдательных приговоров по уголовным делам, которые расследует ведомство, составил 0,51%, всего оправдали 516 человек. Тогда он объяснял это качеством работы СК.