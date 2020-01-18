Суд арестовал главу МВД Коми по делу о взятке

Сыктывкарский городской суд накануне арестовал на два месяца главу МВД республики Коми Виктора Половникова, которому вменяется получение крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК). Об этом сообщает ТАСС.

Судья отметила, что, по версии следствия, Половников получил взятку в размере не менее 25 млн рублей в июле 2017 года. Свою вину он не признал, защита планирует обжаловать арест.

Половникова задержали 16 января. По делу проходят еще три фигуранта.

Половников стал главой МВД Коми в 2015 году. До этого он несколько лет был начальником полиции управления МВД по Дальневосточному федеральному округу.