Компания Boeing нашла новую уязвимость в самолетах модели 737 MAX

Компания Boeing нашла новую уязвимость в программном обеспечении для самолетов модели 737 MAX. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

В Boeing отметили, что делают необходимые обновления. По словам представителя компании, уязвимость связана с проверкой работы ряда системных мониторов. Чиновник, имя которого не называется, объяснил, что монитор проверяют при включении самолета, при этом соответствующие индикаторы показывают, если ему нужно техническое обслуживание.

По данным ABC News, компания может полностью переписать программное обеспечение.

Полеты самолетов Boeing 737 MAX приостановили после авиакатастроф. Один лайнер компании в марте 2019 года потерпел крушение в Эфиопии (погибли 157 человек), а другой за полгода до этого — в Индонезии (погибли 189 человек). В октябре в Boeing заявляли, что полеты этой модели самолетов возобновят до конца прошлого года, но в декабре компания рассказала о приостановке производства.