В Москве и Петербурге несколько сотен человек вышли к станциям метро с пикетами в поддержку политзаключенных

Больше двухсот жителей Москвы и Петербурга вышли к станциям метро для еженедельных пикетов в поддержку российских политзаключенных. Подобные акции проходят с октября уже 13-ю неделю подряд.

С плакатами вышли несколько десятков московских муниципальных депутатов — в том числе Юлия Галямина, Андрей Морев и спецкор «Новой» Илья Азар.

В «метропикетах» также приняли участие родственники фигурантов резонансных политических дел: мать Анны Павликовой из «Нового величия» Юлия Виноградова, невеста осужденного участника московских протестов Егора Лесных Дарья, мать остающегося в СИЗО по «московскому делу» Андрея Баршая Елена, а также мать осужденного фигуранта башкирского дела «Хизб ут-Тахрир» (запрещенной в России террористической организации) Альберта Шафиева Светлана.