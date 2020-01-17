Мэрия Москвы согласовала на 1 февраля митинг против конституционной реформы на проспекте Сахарова

Мэрия Москвы согласовала на 1 февраля митинг против внесения в Конституцию изменений, анонсированных президентом Владимиром Путиным. Назвать заявителя мероприятия чиновники в разговоре с Интерфаксом отказались.

Ожидается, что митинг пройдет на проспекте академика Сахарова на внешней стороне Садового кольца — от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой. Заявители ожидают 10 тысяч участников.

Ранее выйти на митинг против конституционной реформы призывала московский муниципальный депутат Юлия Галямина, призвав выйти с плакатами на антифашистское шествие 19 января памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Из-за этого к ней домой приходили полицейские для вручения предостережения.

15 января во время послания Федеральному собранию Путин предложил вынести на обсуждение пакет поправок в Конституцию об ограничении приоритета международного права и о частичном перераспределении полномочий между органами власти. В частности, он предложил дать право утверждать председателя правительства, вице-премьеров и федеральных министров депутатам Госдумы, а глав силовых ведомств — обязать президента согласовывать с сенаторами.