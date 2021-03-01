Новая газетастать со–
участником
стать со–участником
КолонкаОбщество

Сломать «режим ломки»

Я знаю, что Навальный собирается сделать с «двушкой»

16:50 1 марта 2021Ирек Муртазин
16:50 1 марта 2021Ирек Муртазин

Фото: РИА Новости

25 февраля Алексея Навального вывезли из московского СИЗО «Матросская Тишина» и направили в исправительную колонию отбывать наказание, назначенное судом по абсурдному делу «Ив Роше», по статье 159.4 УК, которой уже нет в Уголовном кодексе России.

28 февраля появилась достоверная информация о том, что Навального доставили в исправительную колонию № 2 в небольшом городке Покров во Владимирской области. Это подтвердил секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

Тут же появилось огромное количество публикаций о том, что из себя представляет ИК-2. Что это лишь на первый взгляд обычная колония общего режима, в которой есть и клуб, и библиотека, и спортивные площадки, и даже православный храм и молитвенная комната для мусульман. Но по свидетельствам тех, кому довелось отбывать наказание в этой колонии, — это не совсем обычное исправительное учреждение. А

колония, весь уклад жизни которой «нацелен на полное уничтожение человека»,

это «жестко образцово-показательное учреждение», у которой «репутация ломки», что колонией «правят активисты — заключенные, которые сотрудничают с администрацией, они же участвуют в «ломках».

Это цитаты из воспоминаний двух известных арестантов, отбывавших наказание «на двойке» во Владимирской области. Гражданского активиста Константина Котова, освободившегося 20 декабря 2020 года после почти полутора лет, проведенных в колонии за нарушения законодательства о проведении публичных акций протеста. И ультраправого политика Дмитрия Демушкина, приговоренного к 2,5 года колонии по ч. 1 ст. 282 УК за возбуждение ненависти в виде репоста фотографии с «Русского марша» в «ВКонтакте».

Общий посыл всех текстов про «двойку»: Навального будут «ломать».

У меня есть большие сомнения, что это вообще возможно — сломать Навального. Скорей, это Навальный будет «ломать режим» ИК-2. При этом опираясь исключительно на законы и правовые нормы. К примеру, на Уголовно-исполнительный кодекс России и «Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений», утвержденные приказом № 295 Министерства юстиции РФ от 16 декабря 2016 г.

В этих правилах, которые в колониях принято называть ПВР, 199 пунктов. И в них детально прописан весь уклад жизни арестантов. Не обойдены стороной даже такие очевидные вещи, как запрет на то, чтобы «без разрешения администрации ИУ подниматься на крыши зданий, цехов, строений и других сооружений ИУ» или запрет «употреблять нецензурные и жаргонные слова, давать, присваивать и использовать в речи клички в отношении людей».

А еще в ПВР есть пункт 15, в котором прописано: «При осуществлении осужденными своих прав администрацией ИУ не должны нарушаться порядок и условия отбывания наказаний, а также ущемляться права и законные интересы осужденных».

И этот пункт, если его знать и умело им пользоваться, делает невозможными, например, многочасовые бесцельные стояния на улице, о которых вспоминают многие бывшие заключенные, отбывавшие наказание в ИК-2. 

Это стояние на улице невозможно даже по «Распорядку дня осужденных», утвержденному начальником колонии и вывешенное на всех видных местах. В распорядке поминутно расписано абсолютно все: подъем, зарядка, умывание, воспитательная работа, личное время. И в распорядке нет никакого стояния на улице. Ну разве что, предположим, это «воспитательная работа» — но и у этого мероприятия есть строго отведенное время. И любое отклонение от «распорядка дня» — это де-факто невыполнение приказа начальника колонии и игнорирование приказа министра юстиции (потому что типовой распорядок утвержден на федеральном уровне министром юстиции). 

Не предусмотрены ПВР и «активисты», которых активно задействуют, когда кого-то «ломают». ПВР вообще не предусматривает разделение осужденных на обычных и «более лучших». По УИК и ПВР у всех арестантов одинаковые права и обязанности. И нет, к примеру, требования вставать при каждом появлении рядом с тобой «активиста», как это практикуется в ИК-2.

Главная проблема ИК-2, как и всех колоний России, в том, что мало кто знает эти самые «Правила внутреннего распорядка». Не знают их не только осужденные. Не знают их и сотрудники.

Когда я отбывал наказание в менделеевской «десятке» по ст. 282 УК РФ «за разжигание социальной розни» в отношении социальной группы «представители власти», ПВР выучил буквально наизусть, находясь еще на карантине. И позже часто ставил в тупик сотрудников колонии.

К примеру, в 22.00 по «распорядку дня» был отбой. Ровно в 22.00 я отправлялся спать. Где-нибудь в полночь, а то и позже меня будили, я послушно отправлялся на построение, но обязательно задавал вопрос сотруднику:

— Скажите, пожалуйста, я правильно понял, что начальник колонии полковник Гарипов отменил свой приказ об утверждении «распорядка дня», которым проверка предусмотрена в 21.30? И назначил новое время для проверки? Дело в том, что, согласно пункту 15 ПВР, я обязан «соблюдать распорядок дня, установленный в ИУ», а сейчас я его не выполняю… 

Как правило, сотрудник терялся и тут же распускал строй.

Еще в больший ступор впадали сотрудники, когда требовали от меня чего-то, не предусмотренного УИК и ПВР, например, идти ночью, после отбоя, на расчистку снега, — и встречали от меня отпор. 

— Вы отказываетесь выполнять требование? — строго спрашивал меня сотрудник.

А я отвечал: 

— Извините, но согласно пункту 16 ПВР, осужденный обязан «выполнять законные требования работников уголовно-исполнительной системы». Ключевое слово — ЗАКОННЫЕ. А ваше требование нарушить «распорядок дня», утвержденный начальником колонии, заведомо незаконно.

Узник замка ИК

Что может ждать Алексея Навального в колонии города Покров, которую бывшие заключенные вспоминают с содроганием

Артем Распопов, 1

– 01 марта

Разумеется, после каждого подобного инцидента я передавал в спецчасть обращение на имя прокурора по надзору, уполномоченного по правам человека и директора ФСИН.

В первое время их просто не регистрировали и не отправляли адресатам. Но каждую неделю ко мне приезжал адвокат. И я надиктовывал ему свои жалобы. И на них приходилось реагировать.

Конечно, все это сильно нервировало руководство колонии. И меня четыре раза отправляли в штрафной изолятор. Но каждый раз, оказавшись в ШИЗО, я объявлял голодовку, отдавая себе отчет, что семь или даже десять суток продержусь. А после трех суток голодовки администрация уже обязана доложить об этом в региональное управление ФСИН. И всегда случалось так, что уже на второй-третий день голодовки появлялась информация в прессе.

Мое противостояние с администрацией закончилось тем, что меня просто выгнали из колонии.

По УДО. Это притом что на выездное заседание суда, которое прошло в помещении воспитательной работы, меня привели из штрафного изолятора. В моем личном деле было зафиксировано восемь выговоров, четыре ШИЗО, красная и синяя полосы, как склонного к побегу и дезорганизации работы колонии.

У меня нет сомнений, что Алексей Навальный тоже выучит и УИК, и Правила внутреннего распорядка. И это не его сломают, а он сломает «режим ломки», который действует в ИК-2 Владимирской области.

#закон #колонии #навальный
Обновление
Сайт «Новой газеты» перезапустил главную страницу
Сюжеты

Узник замка ИК

Что может ждать Алексея Навального в колонии города Покров, которую бывшие заключенные вспоминают с содроганием

3937

Slide 1 of 1

важно

4 часа назад

Экс-президента Франции Саркози приговорили к 3 годам лишения свободы, из них 2 — условно

Сюжеты

Пошел в лобовую

Президент Владимир Зеленский продолжает атаковать «внутренних врагов» и хочет подключить Запад к борьбе за возвращение Крыма

3827

Slide 1 of 1
Репортажи

Без воды виноватые

Как живут соседи «Дворца Путина» в стремительно разрастающемся курортном Геленджике: репортаж Ильи Азара

14745

Slide 1 of 1
Сюжеты

«Боюсь, что он ночью меня прирежет»

Почему приемные родители расстаются с ребенком

1541

Slide 1 of 1
Колонка

Ваши поправки? Так исполняйте!

Мосгорсуд, как и Минюст, не является компетентным органом, чтобы оспорить решение ЕСПЧ по делу Навального

816

Slide 1 of 1
НОВОСТИ
час назадWorld Athletics одобрила план восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики
час назад«Норникель» упразднил должность операционного директора после подтопления рудников 
2 часа назадСК направил в суд дело сахалинских подростков, обвиняемых в подготовке «колумбайна» 
3 часа назадПетербургская художница Дарья Апахончич первой в России подала иск к Минюсту из-за включения в реестр СМИ-иноагентов
3 часа назадДанные 21 млн пользователей популярных VPN-сервисов попали в сеть
4 часа назадВерховный суд Татарстана увеличил на 50 тысяч рублей компенсацию бизнесмену, избитому в адвокатской коллегии

важно

7 часов назад

Пресс-секретарь премьера Армении призналась, что Пашиняна дезинформировали о качестве российских «Искандеров»

Колонка

Под маской губернатора

Пикетам и митингам, по мнению главы Санкт-Петербурга Беглова, мешают закрытые из-за ковида лица

540

Slide 1 of 1
Репортажи

Не везет

Как устроена многокилометровая пробка на границе России и Китая и откуда она взялась? Репортаж из эпицентра великого стояния

2409

Slide 1 of 1
Колонка

«Климатическое оружие» в Техасе

Кто на самом деле виноват в энергетической катастрофе на юге США

892

Slide 1 of 1
Комментарий

Бюджетники сорвались с цепи

Ученых и врачей, которые жалуются на низкие зарплаты, преследуют по всей стране

21735

Slide 1 of 1
Сообщение

Птицы стабильности

Физраствор в «Новой газете»

613

Slide 1 of 1
Slide 1 of 6
Комментарий

Газопровод «Мимо Сибири»

Судя по этой карте «Газпрома», Красноярский край — слепое пятно Родины. Но есть и хорошие новости

2914

Slide 1 of 1
Репортажи

Мерзлое детство

История воркутинских детдомовцев: от преследований ОПГ до квартир без очереди

1568

Slide 2 of 2
Комментарий

Как добиться нелюбви

О благих намерениях и лучших людях, попавших в переплет истории. Вышла книга Виктора Лошака

786

Slide 1 of 1
Эксплейнер

Евромайдан: что это было?

Эксплейнер «Новой газеты»

1412

Slide 1 of 1
НОВОСТИ
5 часов назадВ Хабаровске прекратили уголовное дело по «дадинской» статье против активиста Валентина Квашникова
7 часов назадForbes: основательница Wildberries возглавила список женщин, заработавших активы самостоятельно
7 часов назадВ Красноярске отравились более 70 школьников. Предположительно, проблема в салатах
8 часов назад«Левада»: 56% россиян не боятся заразиться COVID-19. Это самый большой показатель с февраля 2020 года
8 часов назадЭкс-участница группы Little Big Анна Кастельянос скончалась в возрасте 39 лет
9 часов назадВ России выявили 11 571 новый случай заражения COVID-19 за сутки
Расследования

Рельсотрон жахнул

Дело сибирских подростков-анархистов, обвиняемых в терроризме: роль школы, провокатор, тайный свидетель, наживка

1209

Slide 1 of 1

выпуск

№ 22 от 1 марта 2021

Slide 1 of 11
  • № 22 от 1 марта 2021
  • № 21 от 26 февраля 2021
    № 21 от 26 февраля 2021
  • № 20 от 24 февраля 2021
    № 20 от 24 февраля 2021
  • № 18-19 от 19 февраля 2021
    № 18-19 от 19 февраля 2021
  • № 17 от 17 февраля 2021
    № 17 от 17 февраля 2021
  • № 16 от 15 февраля 2021
    № 16 от 15 февраля 2021
  • № 15 от 12 февраля 2021
    № 15 от 12 февраля 2021
  • № 14 от 10 февраля 2021
    № 14 от 10 февраля 2021
  • № 13 от 8 февраля 2021
    № 13 от 8 февраля 2021
  • № 12 от 5 февраля 2021
    № 12 от 5 февраля 2021

  • В архив выпусков «Новой газеты»

Сюжеты

Подкаст «Что Нового?» Кремлевская ривьера

Как живет село Прасковеевка возле «дворца Путина»

1378

Slide 1 of 1
Колонка

Вражеские голоса

Любая попытка понравиться избирателям без санкции Кремля теперь объясняется иностранным вмешательством

1354

Slide 1 of 1
Интервью

Теория больших взрывов

Как молодежь XIX века строила отношения с государством при помощи бомб и револьверов. Интервью с автором книги о русском терроризме Олегом Будницким

1144

Slide 1 of 1
Колонка

Дзержинский в черном кубе

Спустя поколение — как поступят с памятниками злу?

849

Slide 1 of 1
Комментарий

Яростные, непохожие, молодые

Какой театр нужен смутному времени и что смотреть в первую очередь

322

Slide 1 of 1
Сюжеты

«Мама просто вошла в ритм»

В петербургском Театре им. Ленсовета Василий Сенин поставил спектакль «Мещане». Горький оказался неожиданно современным

479

Slide 1 of 0
    Сериал

    «‎Другая сторона улицы». 2 серия. Женя: миллионер из подворотни

    Документальный проект «Новой газеты» о людях, которые выбрались с самого дна и начали жизнь заново

    1763

    Slide 1 of 1

    Топ 6

    1.
    Комментарий

    Бюджетники сорвались с цепи Ученых и врачей, которые жалуются на низкие зарплаты, преследуют по всей стране

    21735

    2.
    Репортажи

    Без воды виноватые Как живут соседи «Дворца Путина» в стремительно разрастающемся курортном Геленджике: репортаж Ильи Азара

    14745

    3.
    Колонка

    За что мой папа не любит Горбачева О юбилее гражданского общества

    7766

    4.
    Сюжеты

    Удержаться на вершине пирамиды 26 тысяч пострадавших, 2 млрд рублей ущерба — и никакой ответственности. История лопнувшей структуры «Актив-Инвест»

    7035

    5.
    Колонка

    Мы всё ... , Михаил Сергеевич К 90-летию Михаила Горбачева, политика и дорогого друга нашей газеты, главный редактор Дмитрий Муратов добавил свои штрихи к портрету именинника

    6058

    6.
    Комментарий

    Третья попытка Александр Аузан — о перестройке, инициированной М. Горбачевым

    5863

    К сожалению, браузер, которым вы пользуетесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

    Google Chrome Firefox Opera