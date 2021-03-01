Аж трясет от жадности

§ 229. Если строитель построил человеку дом и свою работу сделал непрочно, а дом, который он построил, рухнул и убил хозяина, то этот строитель должен быть казнен. Кодекс Хаммурапи 1750 год до н.э.

Ирек Файзуллин. Фото: Википедия

28 января в 17.40 по Москве в отечественной строительной индустрии случилось эпохальное событие. Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин в ходе видеосовещания дал министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину устное распоряжение отменить на территории России со сроком исполнения на следующий день действие карт общего сейсмического районирования Российской Федерации (ОСР-2016), введенных в действие 27 июня 2020 года. Это указание даже не вошло в отчет о совещании на сайте правительства. 29 января Ирек Энварович соответствующий приказ подписал.

В эту минуту строительство сухого дока под авианосец «Кузнецов» под Мурманском (взамен утопленного плавдока ПД-50) подорожало на многие миллиарды рублей, а дорога М12 Москва — Казань (оценки экспертов доходят до 800 млрд) — на пятую часть. Переоценке должны подвергнуться многие перспективные стройки России на огромных территориях. Речь идет о сотнях миллиардов рублей дополнительных бесполезных расходов, а в длительном периоде — о триллионах. Это не преувеличение, такова в данном случае стоимость устного распоряжения для нашей экономики. Суть этого управленческого парадокса следует разъяснить в самом начале.

Справка «Новой» Что такое карты общего сейсмического районирования? С начала ХХ века в самых развитых странах начались попытки определить риск землетрясений в опасных районах и учесть в обязывающих нормах строительства на таких участках дополнительные требования к строительным конструкциям. Появилось научное понятие сейсмостойких сооружений. Первые карты сейсмического районирования в нашей стране начали создавать примерно 90 лет назад. С тех пор отечественная сейсмология проделала большой путь, современные карты общего сейсмического районирования (далее ОСР) составляются по продвинутым методикам, с учетом самых последних достижений науки и вычислительной техники. На картах указываются баллы сейсмической шкалы от 1 до 12. В последней версии все градации более 9 баллов объединили — уже не важно, 10, 11 или 12 баллов, — строить не рекомендуется. Это интенсивность возможных сейсмических событий. Например, 9 баллов соответствует разрушительному землетрясению с всеобщим повреждением зданий. Вообще говоря, мы имеем не одну карту ОСР, а целый набор с разным уровнем вероятности. Выбор карты для проектирования определяется уровнем ответственности сооружения (от общегражданского строительства до больниц и школ, химических предприятий, плотин, метрополитенов и, наконец, ядерных объектов) — для более ответственных используют карты с меньшей вероятностью превышения интенсивности землетрясения. Это позволяет использовать их при территориальном планировании, градостроительном зонировании, архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции объектов капитального строительства. Карта ОСР-2016-D показывает интенсивность максимальных расчетных сейсмических воздействий при вероятности их превышения 0,5% за 50 лет и предназначена для оценки сейсмической опасности атомных электростанций, других предприятий ядерного комплекса. К ним применяются повышенные требования, и помимо наших контрольных органов за ними следит МАГАТЭ. Неотъемлемой частью карт является обширный список населенных пунктов, для которых указаны эти уровни. Однако представления ученых о сейсмической активности со временем меняются. Происходят новые землетрясения, появляются новые данные. Где-то ожидаемый уровень сейсмичности снижается, а где-то увеличивается. Сейсмокарты везде в мире обновляются примерно каждые 10–15 лет. Подробно о том, как и для чего создаются сейсмические карты, что означает для ученых и строительной индустрии отмена актуальных карт ОСР-2016, нашей газете рассказал доктор физико-математических наук Алексей Дмитриевич Завьялов, заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН.

Решение ликвидатора

Марат Хуснуллин. Фото: Википедия

К сожалению, подавляющее большинство тех, кто добился отмены карт ОСР-2016, на наши запросы не ответили. Обращение на имя Хуснуллина нам оперативно посоветовали направить в Минстрой, как будто и не Марат Шакирзянович вовсе отдал исходное распоряжение. Минстрой дал ответ «Новой газете».

Суть его сводится к тому, что в министерство пожаловались строители Красноярска, Иркутска, Барнаула, Новосибирска и Кемерова — у них подорожали стройки. Необходим переходный период, адаптация регионов к новым картам. Но закон так устроен, что уже объявленный «отлагательный период» (так в тексте), которого, видимо, регионам не хватило, продлить нельзя. Поэтому Минстрой карты просто отменил, потому что так захотел, — без объяснений целесообразности. Зато теперь у профессионального сообщества, по мнению Минстроя, появилось время все обсудить.

Кто работал над картами?

Разумеется, среди мотивов ученых есть и нормальная гражданская позиция людей, указывающих на неверные управленческие решения. Но помимо этого, отменой карт ОСР-2016 составителям (строители пользуются их картами ОСР-97 почти 25 лет) фактически отказали в профессиональной компетентности. Именно этим и объясняется единодушное возмущение сейсмологов из Академии наук и Ассоциации «Инженерные изыскания в строительстве».

Важно знать, что за карты ОСР-97 и методологию вероятностной оценки сейсмической опасности на территории РФ (на ней основаны карты ОСР-97 и ОСР-2016) авторы получили Государственную премию. Эти карты приняты ЮНЕСКО за основу при подготовке первой глобальной карты сейсмической опасности Земли.

При этом сами министры и их аппарат в сейсмологии не специалисты. Имеет смысл посмотреть на список авторов отмененных Минстроем карт, он приведен в СП 14 в Изменении 1. Некоторые из них сотрудничали с газетой. Перед нами лучшие имена страны, цвет российской сейсмологической науки.

Я убедился, что лоббисты, добившись своего, недооценили профессиональную и человеческую сплоченность научного сообщества.

„ Шокированные решением геологи, сейсмологи, геофизики буквально бросили клич по стране, обратились во многие органы власти.

Этим и объясняется очень большое количество пожелавших высказаться ученых, чиновников и бизнесменов, поддерживающих строителей.

В процессе подготовки статьи вопросы, относящиеся к произошедшему, обсуждались с более чем двадцатью источниками информации в различных регионах и ведомствах России. К рассмотрению привлечен огромный объем информации, писем, протоколов совещаний, материалов СМИ. Не имея ответа на ключевые вопросы по существу от принявших такое решение чиновников, мы решили опубликовать максимально возможное для неспециализированного СМИ количество документов по делу, чтобы читатели сами могли составить себе мнение.

О росте стоимости строительства в России

Справка «Новой» С утверждением карт сейсмоактивности ОСР-2016 для 14 субъектов РФ оценки сейсмической опасности не изменились, для 42 понизились, для 18 повысились. При переходе к ОСР-2016 23 субъекта РФ переходят в разряд сейсмически не активных регионов (в основном европейская часть территории Российской Федерации), оценки по всем трем картам А, В, С становятся менее шести баллов MSK-64. Эти субъекты из наиболее экономически активных, там более не требовалось учета сейсмики. Это очень большая помощь экономике — можно строить на 10–15% дешевле.

Сейсмолог. Фото: РИА Новости

Итак, вернемся к самым громким эпизодам этой битвы. Источник «Новой» в Главгосэкспертизе комментировал: «Сегодня обсуждали на совещании — все в ступоре. М12 дорожает на 10–20%, там останавливают проектирование». Напомним, что изначально строительство М12 Москва — Казань было политическим проектом. Десятого июля прошлого года премьер Мишустин заявил, что «перед кабмином стоит задача сдать ее в эксплуатацию в 2024 году, к выборам президента». Мало того, трасса является важнейшим участком транспортного коридора Европа — Западный Китай, строительство которого на китайские деньги ведется по соглашению, подписанному Путиным и Си Цзиньпином в 2015 году.

Согласно картам ОСР-2016, в Поволжье нет сейсмической активности, а в начале 90-х считалось, что есть. И вот, при возврате к прежним картам ОСР-2015 (базирующимся на данных двадцатипятилетней давности карт ОСР-97), надо останавливать процесс минимум на полгода — не понятно, на какую сейсмичность теперь проектировать.

В ответе Минстроя газете об этом ни слова, но вопрос всплыл убийственный. 18 февраля было проведено совещание, на котором Минстрой поспешил сообщить, что применение карт ОСР-2016 было вообще добровольным. А кроме того, «в ходе заседания ФАУ «ФЦС», ФАУ «Главгосэкспертиза России» и ГК «Автодор» подтвердили» — на их работу отмена карт ОСР-2016 никак не влияет.

Либо пресс-служба неправильно истолковала протокол совещания, либо на нем прозвучала прямая ложь. Чтобы разобраться с первым аргументом, не надо быть сейсмологом: если карты ОСР-2016 были добровольного применения на самом деле — зачем же надо было их вообще отменять? Почему строители начали жаловаться в правительство на удорожание объектов — не применяли бы, и дело с концом! В том и сила карт сейсмического районирования, что вся индустрия обязана исходить из них при проектировании строек.

Что касается стоимости трассы М12, то за сутки до этого совещания председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петрушенко отправил министру Иреку Файзулину выдающее крайнюю обеспокоенность письмо — он просит разрешить ему в порядке исключения продолжать стройку по отмененным картам ОСР-2016. Потому что теперь все дороже, сроки летят к черту и, возможно, придется изменять саму трассу! О существовании письма ГК «Автодор» (входящий № 16906/МС от 18.02.2021) сообщил источник в Минстрое.

Письмо Автодор в Минстрой

Строящийся под авианосец «Кузнецов» сухой док на Кольском полуострове оказался в том же самом положении. Еще в мае выяснилось, что при его проектировании не были учтены параметры сейсмической опасности. При пересчете цена строительства выросла из-за якобы ожидающихся там 8-балльных землетрясений с 16 до 33,6 миллиарда рублей.

Таких денег подрядчик не имел, возник конфликт, дело дошло до Генпрокуратуры. Можно себе представить, с каким облегчением вздохнули в Минпромторге, Центре судостроения «Звездочка» и Объединенной судостроительной компании, когда в июле новые карты уже не требовали более дорогого сейсмостойкого строительства. 29 января цена снова удвоилась. А ведь за сутки до совещания у Файзулина туда с инспекцией слетал замминистра обороны. Интересно, ему рассказали об изменениях?

Срочный ответ Минстроя был таков: «После отмены действия карт ОСР-2016 сейсмичность сухого дока выросла с 5 до 6 баллов, что не требует проведения дополнительных работ и изысканий и не приведет к удорожанию объекта». Проблема Минстроя в полной доступности всех документов по картам ОСР. Даже данные о сейсмической опасности участков под базами наших ядерных подлодок абсолютно доступны любому гражданину. Сухой док Министерства обороны (самый крупный в России) — это объект повышенного уровня ответственности, с учетом гидротехнических особенностей в основу легли карты C. Открываем предыдущие карты ОСР-2015, по которым теперь живет вся страна, и видим — 7 баллов, готовьте деньги!

ОСР-2015

Поиски бенефициаров

Некоторые собеседники, рассказывая об отмене карт, особо выделяли фигуру зампреда правительства Марата Хуснуллина — он-де остается в тени, но как-то заинтересован, ибо дал стартовую команду. По изучении всех обстоятельств поверить в это решительно невозможно. Хуснуллин и Файзулин выходцы из Татарстана, там у них весьма внушительные интересы.

В Казани после отмены карт ОСР-2016 строительство немедленно стало дороже и дольше (сейсмоопасность увеличилась на один балл, для уникальных и особо опасных зданий на два балла). Чтобы не увеличивать стоимость, под каждый объект надо будет выполнять комплекс работ — уточнять сейсмичность, поведение грунта на конкретной площадке. Отмена карт, конечно, настоящая бомба для всей индустрии, но взрывать ее на исторической родине вменяемый человек не станет. Такую проблему отмена карт ОСР-2016 создала для всего Поволжья.

Большее доверие вызывает версия министерской интриги. Поскольку ответы Минстроя кажутся написанными второпях, а зампред правительства молчит, не исключено, что их убедили придворные лоббисты или добрые знакомые (обычно эти статусы совмещены). Поскольку в коллизии участвует немало «противников карт на коммерческой основе», следует упомянуть, что и в правительстве тоже есть чиновники, имеющие с ними связи.

ООО «Поиск» (ИНН 7702556497) занимается, в частности, бизнесом на инженерных изысканиях и оценкой сейсмической опасности, показывая фантастические финансовые результаты. В 2019 году его выручка составила в 105 миллионов на 14 сотрудников. А прибыль — 76,5 миллиона рублей.

Единодушное мнение наших источников —

„ такая рентабельность невозможна при настоящей работе по существующим правилам и рыночным ценам. Она, скорее, свидетельствует о переоценке сейсмоопасности на бумаге.

Совладелец компании Владимир Германович Шестоперов. Его отец, Герман Сергеевич, близкий контакт заместителя начальника департамента Минстроя Степанова. В видеосовещании в Минстрое Шестоперов участвовал под его фамилией и из его кабинета.

В таком случае надо посмотреть, кто критиковал новые карты и «развернул самолет» на 180 градусов в прошлое? У этих людей свои интересы, они их практически не скрывают. Причем, как мы увидим, пишут они не в Академию наук (она и рекомендовала утвердить ОСР-2016 — с таким авторитетом им не равняться), а сразу Мишустину и Путину.

Торговля баллами

Во многих регионах давно идет оживленный коммерческий процесс понижения сейсмоопасности участков под зданиями. Механизм описан в известном анекдоте, когда раввин в субботу увидел кошелек под решеткой водостока. Чтобы не нарушать запрета на работу, он воззвал к Господу и в тот же миг понял — по всей стране шаббат, а в районе чугунной решетки наступил четверг. У нас на Кавказе, впрочем, на милость высших сил не особо полагаются, меняя геологическую реальность с помощью денег. Один из собеседников «Новой» описал это по личному опыту так:

«Это просто. Есть строитель. Строит 16-этажный монолитный дом в Махачкале. Количество метров известно, цена строительства известна, и средняя стоимость на рынке квартир известна. Прибыль известна. Но! Если понизить сейсмичность участка с 9 баллов до 8, это меньше арматуры, ниже марка бетона, тоньше стены, колонны. Это позволяет удешевить процентов на 10–15 строительство при прочих равных. Увеличить прибыль. Тогда идут к местным геологам, которые занимаются понижением балльности, пишут заключения. Диалог примерно такой: — Слушай, брат, тут такое дело, мне балл понизить надо. — Не вопрос, приноси 2 миллиона рублей, сделаем в лучшем виде. — Слушай, брат, а можешь на два балла понизить? — Слушай, брат, ну как я понижу? Ты сам понимаешь, нас тоже проверить могут. Только если для тебя, брат. Пять миллионов. Но деньги наличными — я оформлять ничего не буду, дам тебе письмо, мы тут всем пишем. Там меня в экспертизе знают».

Это может быть принято как бездоказательная байка. Но от того же самого источника редакция получила ошеломляющие документы, свидетельствующие о том, как работают такие «геологические услуги» для застройщиков в Дагестане.

Не имея возможности преодолеть традиционную коррупцию, власти Дагестана отнеслись к снижению балльности по картам ОСР-2016 благосклонно — инструмент распила уходил из рук застройщиков сам собой. Министр строительства Дагестана просит ускорить утверждение карт. И регион не одинок в своих требованиях. По данным наших источников, несколько человек в Дагестане, которые «торговали» понижением сейсмичности, после утверждения ОСР-2016 потеряли большую часть заработка. И не замедлили с ответом, вот лишь один из множества.

Империя наносит ответный удар. Из Красноярска

Вторая группа пострадавших намного более влиятельная, чем первая, — строители из регионов, в которых по новым картам сейсмоопасность увеличилась. Отменив их, они навесили свои потери на коллег из других регионов — но в бизнесе каждый за себя. Даже если он объединен в саморегулирующуюся организацию.

Новые карты ОСР-2016 повысили сейсмоопасность в Красноярске. По стечению обстоятельств СРО НОСТРОЙ, общероссийское объединение, куда по закону обязаны вступать все без исключения строительные СРО России, возглавляет политик-бизнесмен из Красноярска Антон Глушков. Так уж вышло, что его папа Николай Сергеевич Глушков — влиятельный политик и бизнесмен, институтский товарищ министра обороны Шойгу (неизвестно, отразилась ли на их отношениях история с доком для авианосца), в прошлом министр строительства и вице-губернатор Красноярского края.

Антон Глушков. Фото: nostroy.ru

Понятно, что семья имеет устойчивые дружеские связи в индустрии, в том числе на самом верху. Ну и объекты строительства у них тоже есть, только с июня они в Красноярске подорожали. И Антон Глушков высказался решительно за отмену сейсмической опасности с единственным аргументом — для нас дорого. Только не письмом в инстанции, а сразу на совещании «Единой России» по развитию жилищного строительства. Это грамотный ход.

Более 95 тысяч строительных компаний всю полноту власти в промежутках между съездами по уставу отдали Антону Николаевичу. По стечению обстоятельств, письма против новых сейсмокарт начали поступать в Минстрой из Сибири. С тем же требованием выступил министр строительства края.

«Новая газета» задала президенту НОСТРОЙ вопрос — знает ли он, что по картам ОСР-2016 для 14 субъектов РФ оценки сейсмической опасности не изменились, лишь для 18 повысились, а для 42 снизились? Знает ли он мнение своих коллег из этих 42 регионов, например, из Поволжья и с Кольского полуострова? В ответ пресс-служба прислала ссылку на новость — выступление Антона Глушкова на совещании в Российском союзе строителей. Суть его — отмена карт «содействует реализации стратегии агрессивного развития инфраструктуры, направленной на сокращение инвестиционно-строительного цикла». Кто бы спорил? В Спитаке тоже, помним, сокращали цикл и агрессивно развивали инфраструктуру.

Историческая переписка о сейсмической активности в Красноярском крае богата. По совокупности можно сказать одно — Академия наук никогда свою позицию не меняла, и опасность, о которой предупреждала, вполне реальна. В Минстрое мне передали прошлогоднее пояснение авторов карт ОСР-2016, почему игнорировать ситуацию недопустимо, даже если стройки подорожают. Никаких содержательных дискуссий во власти Красноярского края на этот предмет мне обнаружить не удалось, за исключением канувших в Лету планов давностью 15–20 лет.

„ Итак, строительная индустрия России с 29 января снова живет по картам общего сейсмического районирования ОСР-2015, являющимся клоном карт 1997 года

(плюс некоторые «заплатки» и присвоенная без всякого соблюдения авторских прав украинская сейсмическая карта Крыма). Что же делать с сейсмическими событиями за более чем 20 лет? Это новое знание, его невозможно игнорировать в стиле подметных писем — карты 1997 года нам известны, проверены, а других мы не хотим. Судя по путанице в официальных ответах и неофициальным комментариям пресс-службы Минстроя, пока внятного представления об этом нет. Похоже, в правительстве и сами не ожидали такого шлейфа последствий своего решения.

Деньги против жизни

Покойный профессор Уломов получил Государственную премию за карты ОСР-97. Карты ОСР-2016 делались точно по такой же методологии и во многом теми же людьми. То, что министр перед таким серьезнейшим решением, как отмена карт сейсмического районирования территории Российской Федерации, не встретился ни с руководством РАН, ни с директором Института физики Земли РАН, ни с директором Института геотехники и инженерных изысканий в строительстве (хотя обе организации указаны на картах в выходных данных), говорит о том, что содержательная часть конфликта в правительстве никого не интересовала.

„ По утверждениям наших собеседников, мы очень отстали в методологии сейсмобезопасного строительства (прямой сферы ответственности Минстроя России) от развитых стран мира.

Что пытаются предотвратить ученые, разрабатывающие карты ОСР? Чем чреват лоббизм региональных строительных магнатов, требующих формального понижения сейсмоопасности своих территорий в ущерб всей стране?

26 лет назад на Сахалине произошло одно из самых разрушительных землетрясений. Север Сахалина традиционно считался зоной меньшей сейсмоактивности, чем южная часть острова или Курилы. Дома в Нефтегорске складывались как карточные, строители не рассчитывали на такую катастрофу — из 3197 жителей погибло 2040 человек. Спустя 13 лет был полностью разрушен подземным ударом Бэйчуань — китайцы превратили руины в музей под открытым небом в назидание себе и потомкам.

Последствия землетрясения в Нефтегорске. Фото: Владимир Машатин / ТАСС

Мне не довелось пока узнать, что такое совесть девелопера или заместителя начальника управления омываемого финансовыми потоками министерства, — не повезло, видимо. Но что такое совесть ученого, мы знаем по многочисленным примерам недавней истории, начиная с Чернобыльской катастрофы. Н.В. Шебалин, заведующий лабораторией сильных землетрясений Института физики РАН, писал после спитакской катастрофы: «Рухнуло все, что прогнило: неоправданно оптимистическая схема сейсмического районирования Армении и намеренно удешевленные конструкции многоэтажных зданий. Свою вину будем нести мы, члены редакционной коллегии Карты сейсмического районирования СССР, допустившие то, что на Кавказе были приняты заниженные оценки сейсмической опасности».

До конца жизни Николай Виссарионович, интеллигент старой закалки, переживал спитакскую трагедию. После нее и начали работы по сейсмокартам ОСР-97. По той же методологии позднее создавали ОСР-2016, используя при расчетах уравнение макросейсмического поля Николая Шебалина. Это история про человеческие жизни.

А бизнес всегда толкует о деньгах — «в портах, постелях, поездах», как утверждал любимец геофизиков Визбор. Ради снижения расходов на 15% он готов пренебречь опасностью — Хаммурапи давно нет, за убивающие людей дома, мосты и плотины головы уже не рубят. Деньги приходят сегодня, люди гибнут после. И это вечная коллизия, она не исчезнет никогда. Управленцы всех уровней обязаны выбирать оптимальный вариант, но они не лоббисты бизнеса. Дай ему волю, он и цемент из раствора изымать начнет в стремлении к прибыли. Регулятор должен сначала думать все же о людях.