78-я церемония вручения премии «Золотой глобус» из-за пандемии проходила параллельно в двух городах — Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Часть звездных гостей собралась в лос-анджелесском отеле Beverly Hilton, часть — в нью-йоркском ресторане Rainbow Room, большинство же участников подключились через видеочат.

Саша Барон Коэн, получивший награду за лучший комедийный фильм «Борат 2», также превратил свою речь в критику: «Спасибо всем белым членам Голливудской ассоциации иностранной прессы». Он получил и приз за лучшую мужскую роль в комедии, и добавил перца: «Дональд Трамп оспаривает результат выборов: он уверяет, что проголосовало много мертвых душ. Ужасные слова о Голливудской ассоциации иностранной прессы».

Сатирическая комедия «Борат 2» вышла на Amazon Prime Video, Саша Барон Коэн, играя казахстанского журналиста, по-прежнему своими возмутительными выпадами и шутками рискует «оскорбить чувства» политиков, гомофобов, расистов, сексистов.

„ И как ни запрещай его фильмы в странах, которые принимают все на свой счет (прежде всего Казахстан, Россия), фильм продолжает набирать популярность.

Актер Чедвик Боузман («Черная пантера») посмертно удостоен награды в категории «Лучший драматический актер» за роль в фильме «Ма Рейни: Мать блюза». Приз вручили его вдове и в этот момент Рене Зеллвегер расплакалась.

Сериал «Корона» — многосезонная историческая драма о правлении британской королевы Елизаветы Второй — стал триумфатором вечера.