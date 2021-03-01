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Кого отметил «Золотой глобус»

Триумфатором вечера стал сериал «Корона» — многосезонная историческая драма о правлении Елизаветы Второй

13:02 1 марта 2021Лариса Малюкова
13:02 1 марта 2021Лариса Малюкова

Актриса Эмма Коррин (на экране), ставшая лауреатом 78-й премии «Золотой глобус» за исполнение роли принцессы Дианы в «Короне». Фото: Zuma/ТАСС

78-я церемония вручения премии «Золотой глобус» из-за пандемии проходила параллельно в двух городах — Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Часть звездных гостей собралась в лос-анджелесском отеле Beverly Hilton, часть — в нью-йоркском ресторане Rainbow Room, большинство же участников подключились через видеочат.

Ведущие Эми Полер и Тина Фей острили по поводу отсутствия среди 87 членов Голливудской ассоциации иностранной прессы — чернокожих. Среди звезд, вышедших на красную дорожку, — Марго РоббиГаль ГадотРене ЗеллвегерСальма ХайекДжейми Ли КертисМайкл Дуглас и Кэтрин Зета-ДжонсДжейн ФондаЛора Дерн.

Саша Барон Коэн, получивший награду за лучший комедийный фильм «Борат 2», также превратил свою речь в критику: «Спасибо всем белым членам Голливудской ассоциации иностранной прессы». Он получил и приз за лучшую мужскую роль в комедии, и добавил перца: «Дональд Трамп оспаривает результат выборов: он уверяет, что проголосовало много мертвых душ. Ужасные слова о Голливудской ассоциации иностранной прессы».

Сатирическая комедия «Борат 2» вышла на Amazon Prime Video, Саша Барон Коэн, играя казахстанского журналиста, по-прежнему своими возмутительными выпадами и шутками рискует «оскорбить чувства» политиков, гомофобов, расистов, сексистов.

И как ни запрещай его фильмы в странах, которые принимают все на свой счет (прежде всего Казахстан, Россия), фильм продолжает набирать популярность.

Актер Чедвик Боузман («Черная пантера») посмертно удостоен награды в категории «Лучший драматический актер» за роль в фильме «Ма Рейни: Мать блюза». Приз вручили его вдове и в этот момент Рене Зеллвегер расплакалась.

Сериал «Корона» — многосезонная историческая драма о правлении британской королевы Елизаветы Второй — стал триумфатором вечера.

Лучшим драматическим фильмом признана восхитительная картина «Земля кочевников» американской постановщицы китайского происхождения Хлои Чжао о жизни скитальцев, потерявших жилье, с невероятной Фрэнсис Макдорманд в главной роли. А лучшим полнометражным мультфильмом также предсказуемо названа пиксаровская «Душа» одного из лучших режиссеров анимации Пита Доктера.

#награды #актеры #золотой глобус #премии #кино
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