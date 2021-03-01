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Бездомные второго сорта

Уставный суд Петербурга разбирается, кого следует считать лицом БОМЖ

12:25 1 марта 2021Елена Михина
12:25 1 марта 2021Елена Михина

Сцена из спектакля «Неприкасаемые» режиссера Михаила Патласова. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Донор, беженцы, владельцы апартаментов — все равны

Ольга (имя изменено по просьбе героини) с дочкой живут в Петербурге больше шести лет. Они приехали из Донецка, откуда бежали, когда там начались боевые действия.

«Летом 2014-го нас вывезли под Ростов, жили в палаточном лагере, — рассказывает Ольга. — Оттуда беженцев развозили автобусами по России. Мы попали сначала во Псков. Там снять квартиру стоит 8 тысяч, а заработать можно не больше 10–12 тысяч».

В Петербург она переехала в надежде найти работу. Получила временное убежище, в мае 2020-го — российское гражданство. Все эти годы снимала жилье. Временную регистрацию покупала, и далеко не всегда удачно — были случаи, когда обманывали. Найти знакомых, кто бы временно прописал, не смогла.

«Особенно тяжело стало в прошлом году, — говорит Ольга. — Я повар по профессии. Когда из-за пандемии закрылись все кафе и рестораны, работу было не найти.

Хотела пойти в гипермаркет, но без прописки там не берут».

Она гражданка России, однако рассчитывать на какую-то дополнительную помощь от государства не может. Получить официальный статус бездомных, чтобы попасть хотя бы в очередь на комнату в маневренном фонде, Ольга с дочкой также не могут. Действующее в городе законодательство требует, что для этого последним местом прописки должен быть Петербург.

40-летний Андрей Царев — почетный донор, он регулярно, еще со студенческих лет, сдает кровь. С детства у него тянется странная история с пропиской: он родился в Ярославле, в восемь лет переехал с мамой в Петербург, обходились без регистрации. Андрей выписался из общежития в Ярославле, однако в Петербурге отчим его не прописал. Прошло уже почти двадцать лет, а постоянной регистрации так и не оформил. И из-за этого он не может получить льготы на проезд, положенные почетному донору.

Отсутствие регистрации может стать проблемой и для вполне благополучных людей — обладателей апартаментов. В обычной квартире можно прописаться, а апартаменты не считаются жилыми помещениями, они предназначены для сдачи в аренду на короткий срок, и постоянную регистрацию в них не оформить. Зачастую владельцы узнают об этом в последний момент. Покупают такую недвижимость в Петербурге часто приезжие из других регионов, не разбираясь в тонкостях жилищного законодательства. В итоге у граждан есть апартаменты с террасой, консьержем и закрытым двором, но нет ни прописки, ни даже регистрации в качестве лица без определенного места жительства, а соответственно, нет права на льготный проезд, соцподдержку для многодетных семей, ветеранов, части льгот для инвалидов.

Смольный превысил полномочия?

Постановление № 1010, которое разделило бездомных, было принято правительством города в 2007 году. Это подзаконный акт к действующему Социальному кодексу Петербурга, утвержденному Законодательным собранием. Правовой конфликт заключается в том, что в кодексе ничего не сказано про последнюю прописку, а под бездомными понимаются любые граждане, не имеющие регистрации. Однако в Смольном решили сузить круг тех, кто может рассчитывать на статус бездомного. И в списке документов, необходимых человеку для регистрации в центре учета в качестве лица БОМЖ, появился документ, подтверждающий факт последней регистрации (прописки) по месту жительства в Санкт-Петербурге (Ленинграде).

На суде представители губернатора заявили, что Петербург едва ли не самый либеральный в сфере помощи бездомным регион России, во многих других субъектах Федерации все гораздо хуже, а потому небольшое уточнение в регламенте оказания поддержки дискриминацией считать нельзя. Активисты и депутаты, инициировавшие разбирательство в суде, называют постановление правительства дискриминационным.

Группа депутатов ЗакСа — Надежда Тихонова, Михаил Амосов, Борис Вишневский, Александр Рассудов и Максим Резник — в сентябре 2020 года направила запрос в Уставный суд Петербурга с просьбой поверить соответствие постановления уставу города: могут ли чиновники на свое усмотрение вводить условия для реализации принятого депутатами закона.

Фото: pravo.ru

«Депутаты и не обратились бы, если бы не было запроса со стороны некоммерческой организации «Ночлежка» — их мощностей не хватило, чтобы решить вопрос», — говорит Надежда Тихонова.

До того как просить помощи у депутатов, сотрудники «Ночлежки» годами пытались решить проблему своими силами. С 2010 года безуспешно переписывались с комитетом по социальной политике Смольного, обращались в суд. Но раз за разом в судах, в органах исполнительной власти, в соцучреждениях все упиралось в документ, подтверждающий факт последней регистрации.

А таких документов у бездомных может не быть по многим причинам: потерял, его никогда не существовало (да, можно прожить с рождения десятки лет без всякой регистрации) или самый распространенный вариант — последняя регистрация была в другом регионе.

У вас туберкулез? Идите в суд!

На заседании Уставного суда представители Смольного доказывали, что регистрация в статусе бездомного — не единственный способ получить соцподдержку. По мнению чиновников, ничто не мешает человеку оформить временную регистрацию и получать даже больше льгот и пособий. Но на деле уговорить собственника жилья хотя бы временно прописать бездомного крайне сложно. «Через суд!» — советовали представители губернатора. Это предложение вызвало вопросы даже у судей.

«То есть человек, болеющий туберкулезом, должен пойти в суд, чтобы получить меры социальной поддержки, доказать, что он проживает на территории Санкт-Петербурга?» — уточнила судья. (Предоставление бесплатных лекарств при амбулаторном лечении туберкулеза возможно при официальной регистрации через центр учета бездомных.)

Ко второму заседанию суда представители Смольного уточнили, что временно прописаться можно и в соцучреждении — например, в доме ночного пребывания (ДНП). Более того, по официальным данным, в ДНП почти всегда есть свободные места. Правда, тогда непонятно, почему постоянно заняты все места в общественных организациях, которые предоставляют приют бездомным.

Статистика

— На данный момент в городе официально зарегистрировано 3200 лиц без определенного места жительства.

— В социальных учреждениях развернуто 385 мест для бездомных.

— По подсчетам «Ночлежки», на улицах города могут жить до 60 тысяч человек.

Вопрос на 0,004 бюджета

Судья Игорь Тимофеев уточнил у представителей губернатора, не упирается ли весь вопрос в попытку сэкономить бюджетные средства, отсекая часть бездомных от соцподдержки. Ему ответили, что речь идет о суммах, некритичных для бюджета.

Так, например, в 2020-м на всю соцподдержку граждан без определенного места жительства (то есть зарегистрированных в центре учета) было потрачено 26,3 миллиона рублей. Это 0,004 городского бюджета, составившего в прошлом году 616 миллиардов.

«Представители правительства настаивают в суде на том, что законодатель им не запретил вводить условие. И вообще,

«условие», «ограничение», «порядок» — это, мол, игра слов. Нет! Любое условие в тексте закона отражается на судьбах тысяч людей.

И маленькая неточность может стать большой проблемой», — уверен представитель депутатов в суде юрист Института права и публичной политики Виталий Исаков.

Он предлагает несколько вариантов, как контролировать расходы на соцпомощь бездомным, не разделяя и без того обездоленных людей на касты. Например, можно ввести обязательную явку с такой периодичностью, чтобы было материально невыгодно ездить из другого региона. Или проводить регулярные собеседования и следить за тем, как человек решает свои проблемы, попутно оказывая ему помощь.

«Я удовлетворена тем, как идет рассмотрение дела, — отметила Надежда Тихонова после второго заседания. — Я очень надеюсь, что Уставный суд хочет оставить о себе хорошую память и мы поможем бездомным хоть немного».

Рассматриваемое дело станет для Уставного суда Петербурга последним. По закону, принятому 8 декабря, все уставные суды в России должны закончить рассмотрение текущих дел и быть упразднены в течение двух лет. На принятие решения по последнему делу, по мнению юристов, у петербургских судей может уйти до месяца.

#депутаты #беженцы #уставной суд #бездомные #петербург
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