Пошел в лобовую

…И в третий раз за месяц собрал Зеленский заседание СНБО. И снова главный вопрос рассматривался в режиме «секретно». (О предыдущем заседании совета, где ввели санкции «за финансирование терроризма» против Виктора Медведчука и его ближайшего круга, «Новая» уже рассказала подробно.)

Сказочный зачин текста отражает настроения значительной части общества, не понимающей, что произошло с президентом, откуда такой кураж — одновременно воевать с Кремлем и ведущими политическими игроками с обоих флангов оппозиции?

«На повторный срок собрался», — пробуют объяснить происходящее отдельные эксперты. Звучит неубедительно. До выборов еще слишком далеко, а пласты, задетые благодаря «раскопкам» Совбеза, представляются фундаментальными: на них стоит здание украинской государственности. Обнажить и разрушить перемычки, соединяющие разные, казалось бы, глыбы — опасно для самого строения. Остановиться, задев лишь верхний слой, не найти технологии для продолжения работ, пользоваться тупыми, бракованными инструментами либо действовать в ручном режиме (вон сколько эвфемизмов понадобилось для описания процесса!) — опасно для действующей власти. Да что там, это обрушит ее в глазах новообретенных союзников, в том числе из национально-патриотического лагеря, а западных партнеров убедит в незыблемости главного украинского правила:

„ кого бы здесь ни избирали демократическим путем, все равно получается бесконечная борьба элит или диктатура с выходом на Майдан.

Пока же социология, которая, как известно, божество Зеленского, свидетельствует: 58 процентов граждан Украины поддерживают санкции относительно кума Путина Виктора Медведчука, 28 процентов не поддерживают, остальные не в курсе, о чем речь. 52 процента среди осведомленных уверены: санкции вызваны пророссийской деятельностью Медведчука, 30 процентов полагают, что это разборки между олигархами. В то же время 16 процентов респондентов считают санкции просто попыткой национализировать часть трубопровода «Самара — Западное направление», оказавшуюся в руках партнеров кума Путина, 13 процентов усмотрели «руку США», 10 процентов — давление на оппозицию. Исследование провела авторитетная социологическая группа «Рейтинг» на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Опросили 2500 человек во всех областях страны за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Карт-бланш у власти на продолжение начатого сохраняется.

«Чем нас еще можно напугать?»

Теперь о секретном фрагменте очередного заседания Совбеза. В закрытом режиме там обсудили проект стратегии деоккупации Крыма.

Спикером на брифинге по результатам заседания снова выступил секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, «военная составляющая вопроса» огласке не подлежит, а публичную — ту, что касается пошаговой реинтеграции территории, — представят на суд общества через две недели.

— Эта часть отрабатывалась на протяжении целого года, с прошлого февраля, с участием почти всех министерств и ведомств и двух комитетов Рады, — доложил Данилов. Отдельно он поблагодарил украинских разведчиков, добывающих информацию на полуострове, и упрекнул предшественников во власти:

— К большому сожалению, с 2014 по 2019 год крымский вопрос не был целостно рассмотрен в Украине ни разу.

Алексей Данилов. Фото: wikipedia.org

Потом телеканалы соперничали за право получить Данилова в студию. В программе «Свобода слова Савика Шустера» секретарь СНБО парировал реплику, не увеличится ли теперь угроза безопасности для Украины со стороны Кремля:

— То, что делает этот господин (_Путин. — _О.М . ) в нашей стране, когда они захватили Крым, когда они развязали войну на территории Донецкой и Луганской областей… Чем нас еще можно напугать? Мы находимся в состоянии войны фактически. Да, она не объявлена, но это же происходит с четырнадцатого года… Если кто-то считает, что нас можно захватить, как-то унизить… У нас такая генетическая воля к свободе, что мы неоднократно это доказывали и еще раз можем доказать.

Теоретический шанс «поймать» Алексея Данилова в прямой эфир существовал и у некого новорожденного телеканала. Заблокированные решением СНБО от 2 февраля вещатели не только успели подать иски в Верховный суд Украины. Представитель медиагруппы известного депутата Тараса Козака купил — с соблюдением всех формальностей — львовский канал «Первый независимый». На его основе, после апгрейда, консолидированный пропагандистский пул Виктора Медведчука вернулся в эфир 26 февраля, ровно под заседание СНБО. До того «подсанкционные» продолжали вещать в «Ютьюбе».

Через час после старта телекоммуникационные и кабельные провайдеры, а также спутниковые операторы получили требование СБУ «не предоставлять никаких услуг телеканалу, несмотря на действующие договоры и соглашения». (Цитирую объяснение причин по официальному заявлению «Первого независимого».) Данилов на финиш «Независимого» в эфире отреагировал лаконично:

„ — Если телеканал, новый или старый, будет работать в пользу иностранного государства, он срочно попадет под санкции СНБО.

О том, что Совбез приобрел особый, даже исключительный вес, подтверждает свежий указ президента Зеленского. Кабинет министров отныне обязан не просто обеспечивать выполнение органами исполнительной власти решений СНБО, введенных в действие главой государства, но и привлекать к ответственности лиц, виновных в их невыполнении.

Пленки, схемы, паспорта

Открытая для общества часть заседания тоже выглядела по-боевому.

Перечень тем Совбез опубликовал накануне: о неотложных мерах противодействия угрозам национальной безопасности в сфере гражданства, о состоянии расследования дел о государственной измене, дезертирстве, террористической деятельности и нарушении присяги Украине. Ну и предъявил в итоге очередной пакет санкций, теперь — группе высших офицеров, недавним контр-адмиралам и генерал-майорам, с лишением званий и наград.

Данилов, когда сообщал журналистам о предателях с большими звездами на погонах, заметил, что многие из них, как оказалось, имели российские паспорта:

— Мы идем в Европу, где двойное-тройное гражданство — норма. Однако перед Украиной стоят определенные вызовы. К сожалению, Российская Федерация использовала этот инструмент, когда у нас руководитель СБУ, министр внутренних дел, министр обороны, глава Генштаба были гражданами России. Мы не можем такого допускать в будущем.

Вывод: в течение двух месяцев кабмин предложит законопроект, запрещающий лицам с двойным гражданством занимать государственные должности либо избираться в депутаты. Претендентам-кандидатам придется добровольно и гласно отказаться от всех паспортов, кроме украинского, или забыть о планах в политике. Стать «обычными людьми», которые могут хоть коллекционировать иностранные гражданства, если получат их.

Владимир Зеленский во время своей поездки на Донбасс. Фото: Getty Images

— На нынешних членов парламента и правительства запрет тоже распространяется, — сделал ударение секретарь СНБО. Наблюдатели предположили: ждем персональных разоблачений в стенах Рады и кабинета министров.

В тот же день влиятельный интернет-ресурс «Цензор», не питающий к президенту Зеленскому, мягко сказать, никаких симпатий, обнародовал аудиозапись телефонного разговора, якобы состоявшегося в конце 2014 года. Собеседник с высоким тембром, похожим на голос Медведчука, и его похохатывающий визави, предположительно, Владислав Сурков, в ту пору — помощник президента РФ, с применением дружеского мата обсуждали схемы поставок электроэнергии в аннексированный Крым и тонкости обмена пленными на Донбассе.

В опубликованной на «Цензоре» записи вероятный Сурков жалуется вероятному Медведчуку на плохое отношение к себе со стороны президента Петра Порошенко.

„ — Тебя же предлагали устроить министром внутренних дел в Украине, мне рассказывали! — подначивает вероятный Медведчук.

— Было дело. Скажи, что я готов! — подхватывает вероятный Сурков.

Вероятный Медведчук угодливо осведомляется, не против ли вероятный Сурков (помощника Путина называли куратором «украинского направления» в окружении президента РФ) его, Медведчука, участия в обменах заложниками. В ответ получает не только одобрение, но заверения в готовности помочь в коммуникациях с «подопечными». Так «голос, похожий на голос Суркова» именует боевиков из незаконных вооруженных формирований «республик Донбасса».

Коллеги из украинской редакции Би-Би-Си сумели оперативно связаться с одним из участников диалога. Медведчук не подтвердил аутентичность записи, но и не отверг ее: мол, неоднократно вел по поручению президента Порошенко переговоры с Кремлем. Цитирую народного депутата от «ОПЗЖ» по публикации Би-Би-Си: «Был ли [конкретно] такой разговор, я не помню. А темы, которые там звучат, — конечно, я их знаю. По электроэнергии, по обмену — да, было. Именно в конце 2014-го».

Виктор Медведчук не забыл напомнить Би-Би-Си о собственной роли в так называемом «большом обмене» пленными в конце 2014-го и в заключении договоров на поставки электроэнергии из РФ на 2015 год. Продолжаю цитировать слова депутата, приведенные в материале: «Российская компания «Интер РАО» и «Укринтерэнерго» подписали контракт на экспорт электроэнергии из России в Украину, также стороны договорились о надежном и бесперебойном энергоснабжении Крыма».

С особым чувством глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» комментировал эпизод насчет «потенциального украинского министра Суркова». Заметил: в его присутствии глава государства подобные идеи не высказывал, может, это вообще шутка, поскольку у Петра Порошенко «были какие-то особенности» в общении с Владиславом Сурковым…

Виктор Медведчук. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Аудиозапись произвела впечатление на противоборствующие партийные верхушки. В «Слуге народа» заявили, что выяснением подлинности разговора должна безотлагательно заняться СБУ. В партии Петра Порошенко «Европейская солидарность», как передало информагентство «Лига.Нет», назвали появление пленки «грязной кампанией» против их лидера и «фейками, которые не имеют ничего общего с действительностью», а связку Порошенко — Медведчук — «вынужденной координацией для освобождения заложников», что возникла вообще-то по инициативе канцлера Германии Ангелы Меркель.

Пятый президент Украины не реагировал ни на содержательную часть заседания СНБО, ни на «голоса» Медведчука с Сурковым. Зато в своем телеграм-канале одобрительно отозвался о «Крымской платформе» — концепции, которую команда Зеленского представила Европейскому Союзу. Это международный координационный механизм для возвращения Крыма в повестку ЕС, защиты прав человека в Крыму и содействия его деоккупации. По словам Порошенко, он тоже готов присоединиться к процессу, но «имеет предостережения нынешней власти — она чрезмерно увлекается декларативными мерами, что может разрушить все предыдущие достижения международной коалиции в поддержку Украины».

„ Виктор Медведчук, напротив, выказал полное равнодушие к внешнеполитическим инициативам Зеленского,

но показал класс в защите своих экономических интересов. Журналисты-расследователи проекта Bihus.info установили: три чартерных самолета, на которые СНБО наложил санкции 19 февраля, накануне успели перегнать в швейцарский городок Санкт-Галлен. Именно там прописан бенефициарный владелец известной «части трубы Медведчука», который и зарабатывал себе и партнерам на жизнь схемами с нефтепродуктопроводом «Самара — Западное направление». Две из трех офшорных компаний, что значатся владелицами самолетов, напрямую связаны с Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком…