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Подкаст «Что Нового?» Кремлевская ривьера

Как живет село Прасковеевка возле «дворца Путина»

09:57 1 марта 2021«Новая газета»
09:57 1 марта 2021«Новая газета»

Как живут люди в селе в непосредственной близости от «Дворца Путина»? Почему жители когда-то спокойного села Прасковеевка с населением 300 человек не могут больше охотиться, рыбачить и разводить скот? И знают ли они, что происходит внутри «дворца»?

Обо всём этом и не только — в свежем выпуске подкаста «Что нового?» рассказал Илья Азар, он съездил в Прасковеевку, пообщался с местными жителями, пограничниками и даже теми, кто работает в резиденции президента.

00:37 — Инфраструктура села Прасковеевка
05:15 — Как Илью Азара встретили сотрудники ФСБ на границе?
10:43 — Плюсы и минусы жизни около дворца
11:43 — Как устроиться на работу во дворец и сколько ТАМ платят?
14:22 — Слухи вокруг приезда Путина

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#что нового? #прасковеевка #геленджик #путин #подкаст
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