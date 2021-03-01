Подкаст «Что Нового?». Кремлевская ривьера

Как живут люди в селе в непосредственной близости от «Дворца Путина»? Почему жители когда-то спокойного села Прасковеевка с населением 300 человек не могут больше охотиться, рыбачить и разводить скот? И знают ли они, что происходит внутри «дворца»?

Обо всём этом и не только — в свежем выпуске подкаста «Что нового?» рассказал Илья Азар, он съездил в Прасковеевку, пообщался с местными жителями, пограничниками и даже теми, кто работает в резиденции президента.