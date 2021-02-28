Евромайдан: что это было?

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№ 21 от 26 февраля 2021Читать номер
Мультимедиа «Новой» Новая газета
Зима 2014 года запомнилась не только киевлянам. Эффект от событий Евромайдана ощущается по сей день и в Украине, и в России. Мифы про «американские печеньки» и «зверства правого сектора» все ещё пугают впечатлительных россиян. Журналистка «Новой газеты» Ольга Боброва работала на Майдане в те дни. Она говорила с людьми по разные стороны баррикад, своими глазами видела бои: резиновые пули и коктейли Молотова, раненных и убитых. Она была в гуще событий, когда Янукович ещё был президентом, Крым — «не нашим», а войну России с Украиной невозможно было представить. С чего все началось и почему Евромайдан до сих пор влияет на политику не только Украины, но и России, объясняет Ольга Боброва.
Автор – Ольга Боброва,
Редактор – Анна Пиндюрина,
Съемка – Анастасия Цицинова,
Монтаж – Глеб Шульц,
Исполнительный продюсер – Павел Каныгин.
Почему это важно
«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
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