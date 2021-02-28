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Россия в 2021 году глазами Немцова. Послание потомкам. Читает Илья Яшин

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№ 21 от 26 февраля 2021

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Евромайдан: что это было?

Эксплейнер «Новой газеты»

Политика12

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Зима 2014 года запомнилась не только киевлянам. Эффект от событий Евромайдана ощущается по сей день и в Украине, и в России. Мифы про «американские печеньки» и «зверства правого сектора» все ещё пугают впечатлительных россиян. Журналистка «Новой газеты» Ольга Боброва работала на Майдане в те дни. Она говорила с людьми по разные стороны баррикад, своими глазами видела бои: резиновые пули и коктейли Молотова, раненных и убитых. Она была в гуще событий, когда Янукович ещё был президентом, Крым — «не нашим», а войну России с Украиной невозможно было представить. С чего все началось и почему Евромайдан до сих пор влияет на политику не только Украины, но и России, объясняет Ольга Боброва.

Автор – Ольга Боброва,
Редактор – Анна Пиндюрина,
Съемка – Анастасия Цицинова,
Монтаж – Глеб Шульц,
Исполнительный продюсер – Павел Каныгин.

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Теги:
конфликт, протесты, украина, майдан

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