Евромайдан: что это было?

Зима 2014 года запомнилась не только киевлянам. Эффект от событий Евромайдана ощущается по сей день и в Украине, и в России. Мифы про «американские печеньки» и «зверства правого сектора» все ещё пугают впечатлительных россиян. Журналистка «Новой газеты» Ольга Боброва работала на Майдане в те дни. Она говорила с людьми по разные стороны баррикад, своими глазами видела бои: резиновые пули и коктейли Молотова, раненных и убитых. Она была в гуще событий, когда Янукович ещё был президентом, Крым — «не нашим», а войну России с Украиной невозможно было представить. С чего все началось и почему Евромайдан до сих пор влияет на политику не только Украины, но и России, объясняет Ольга Боброва.

Автор – Ольга Боброва,

Редактор – Анна Пиндюрина,

Съемка – Анастасия Цицинова,

Монтаж – Глеб Шульц,

Исполнительный продюсер – Павел Каныгин.