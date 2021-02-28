Памяти Александра Георгиевича Ермилова

Александр Ермилов. Фото: Марина Ларионова

Не стало превосходного человека. Друга и рыцаря. Александр Георгиевич Ермилов нас покинул. Вот и все.

Эра «Гнезда глухаря», его главного детища и любимца, вероятно, окончена. Чудом он создал этот крохотный концертный зал, поверив в жизнеспособность поэзии и гитары. Чудом разместил его чуть не 25 лет назад в специальном театрально- музыкальном месте Москвы. Абсолютно сам, личностно и пристрастно занимался «Гнездом». Каким-то волшебным образом прочувствовав неформальную Москву с ее непокорностью, нежеланием сдаться общему гламуру. Поэты и актеры, вся эта страна, замечу, без границ, вся эта независимая публика нашла в «Гнезде» пристанище и поддержку.

Александр Георгиевич, дорогой вы наш друг. Пониматель неформального, ценитель голоса не из хора. Как же вас именно будет не хватать.

Думаю, множество имен тут подписалось бы.

А пока я, любившая вас как подлинного друга,

Вероника Долина.