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Россия в 2021 году глазами Немцова. Послание потомкам. Читает Илья Яшин

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№ 21 от 26 февраля 2021

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Памяти Александра Георгиевича Ермилова

Умер основатель клуба «Гнездо глухаря»

Культура4

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Александр Ермилов. Фото: Марина Ларионова

Не стало превосходного человека. Друга и рыцаря. Александр Георгиевич Ермилов нас покинул. Вот и все.

Эра «Гнезда глухаря», его главного детища и любимца, вероятно, окончена. Чудом он создал этот крохотный концертный зал, поверив в жизнеспособность поэзии и гитары. Чудом разместил его чуть не 25 лет назад в специальном театрально- музыкальном месте Москвы. Абсолютно сам, личностно и пристрастно занимался «Гнездом». Каким-то волшебным образом прочувствовав неформальную Москву с ее непокорностью, нежеланием сдаться общему гламуру. Поэты и актеры, вся эта страна, замечу, без границ, вся эта независимая публика нашла в «Гнезде» пристанище и поддержку.

Александр Георгиевич, дорогой вы наш друг. Пониматель неформального, ценитель голоса не из хора. Как же вас именно будет не хватать.

Думаю, множество имен тут подписалось бы.

А пока я, любившая вас как подлинного друга, 
Вероника Долина.

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