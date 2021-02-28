Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

Слушать

Россия в 2021 году глазами Немцова. Послание потомкам. Читает Илья Яшин

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 21 от 26 февраля 2021

Читать номер
Сюжеты

«‎Другая сторона улицы». 2 серия. Женя: миллионер из подворотни

Документальный проект «Новой газеты» о людях, которые выбрались с самого дна и начали жизнь заново

Общество237

«Новая в Петербурге»Новая газета

237
 

Герой второго эпизода — Евгений — директор компании по борьбе с насекомым, с миллионым оборотом средств. Сам он предпочитает называть свой бизнес «организацией», подчеркивая, что ее деятельность преследует не только коммерческие цели. Евгений прошел через тяжелую наркозависимость, нищету и жизнь на улице. Сегодня он принимает на работу бездомных, а часть прибыли тратит на лекарства для нуждающихся.

Смотрите новые серии каждое воскресенье с 11:00 — на сайте и youtube-канале «Новой газеты».

О ПРОЕКТЕ

Для большинства горожан бездомные, неважно почему они оказались на улице, — все на одно лицо, маргиналы, которые сами виноваты в своем падении и не делают ничего, чтобы выкарабкаться. Задумывая этот проект, мы хотели показать, что бездомные — совсем не безликая масса. Это люди с трагическими судьбами, которые, как все, хотят нормального человеческого счастья, своего угла и заработка.

В начале съемок мы даже не предполагали, какие удивительные истории услышим и каких сильных людей встретим. Не все наши герои — а их шестеро — стали суперуспешными. Но все они нашли себя — в творчестве, работе и любви.

Ведущая проекта — блогер, публицист и экскурсовод Мария Власова. Еще год назад она сама была бездомной, а теперь пишет тексты в «Новую» и ведет дневник борьбы с ВИЧ, саркомой и туберкулезом для своих подписчиков в фейсбуке.

Камера: Василий Третьяков, Анастасия Дубинникова, Иван Бровкин
Монтаж: Серафим Романов
Редактор: Диана Качалова
Звук: Варвара Грушко

ВСЕ ЭПИЗОДЫ

«Другая сторона улицы». 1 серия. Маша: «Я себя каждый понедельник клала в гроб»

Делаем честную журналистику
вместе с вами

Каждый день мы рассказываем вам о происходящем в России и мире. Наши журналисты не боятся добывать правду, чтобы показывать ее вам.

В стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду, должны быть издания, которые продолжают заниматься настоящей журналистикой.

Ваша поддержка поможет нам, «Новой газете», и дальше быть таким изданием. Сделайте свой вклад в независимость журналистики в России прямо сейчас.
Теги:
наркотики, петербург, веб-сериал, бездомные, Другая сторона улицы

Топ 6

Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera