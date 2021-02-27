Вражеские голоса

Петр Саруханов / «Новая газета»

Основным смыслом политики российского государства на отчетный период названа защита суверенитета от посягательства «наших зарубежных партнеров» (и сочувствующих им «иностранных агентов»). Именно в этом ключе можно интерпретировать речь президента Путина на коллегии ФСБ 24 февраля. «Цель (политики сдерживания России со стороны Запада) — сорвать и затормозить развитие… спровоцировать внутреннюю нестабильность, подорвать ценности», — сообщил президент. Эту риторику подхватывают бессчетные телеэксперты, пытающиеся колебаться вместе с текущей генеральной линией: «Мы пытались стать частью мирового сообщества, но оказалось, что нас там никто не ждал». И что теперь — расходимся?

Присоединив Крым, поддержав «народные республики» на востоке Украины, избавившись от ключевых критиков собственной политики и проведя несколько боевых спецопераций как внутри страны, так и за ее пределами, Кремль решил изобразить теперь оскорбленную невинность.

Действительно, отчего же никто не хочет теперь дружить с нами? Почему западные партнеры не хотят принимать новые правила игры, в которых российская дипломатия и военные просто делают все, что они хотят? Почему лидеры Европы не молчат, когда Алексей Навальный оказывается после неудачного покушения на убийство в тюрьме? Почему ЕСПЧ требует немедленного освобождения политика? Ответов на эти кремлевские экзистенциальные вопросы нет. Зато министр иностранных дел России может всерьез рассуждать о перспективах разрыва дипломатических отношений с Европейским союзом — крупнейшим торговым партнером страны. А охота на шпионов дает ясную перспективу ближайшего политического будущего нашего государства.

К началу 2021 года почти все плохое, что есть в России, удобно объясняется иностранным вмешательством. Например, именно из-за шпионов и агентов у нас не все еще довольны жизнью и зарплатами. Митинги, не считая тех, где поют песни в поддержку президента, спровоцированы из-за рубежа. Блогеры, которые говорят гадости о правительстве, скорее всего, делают это ради зарубежных грантов — их аудитория неслучайно обитает на американской платформе YouTube. А избиратели и кандидаты, которые голосуют и выдвигаются на выборах без благословения со стороны администрации президента, наверняка делают это в интересах иностранных разведок.

Последний пункт может быть ключевым для понимания российской политики в феврале 2021 года, за шесть месяцев до выборов в Госдуму. Мы уже привыкли к понятию «несанкционированный митинг», как если бы обе редакции Конституции 1993 года не гарантировали гражданам право на свободу мирных собраний. Теперь

на очереди «несанкционированное участие в политике».

Кандидаты в парламент, не заручившиеся поддержкой Кремля, будут объявлены «нежелательными персонами», вторгающимися в здоровое российское политическое тело ради дестабилизации обстановки в стране. Такова картина мира нынешних «политических элит». Они не готовы поверить в то, что бесконечно прекрасный союз чекистов и ротенбергов может кому-то не нравиться. Чтобы отгородиться от опасной реальности, в Кремле объявляют ее результатом действия «враждебных вихрей».

У этого поворота в российской политике есть богатые и печальные исторические параллели — рекомендую перечитать, например, брошюру дедушки депутата Вячеслава Никонова под названием «Уроки вредительства, диверсии и шпионажа японо-немецко-троцкистских агентов». Но еще важнее зафиксировать новый параллелизм между внешнеполитическими авантюрами Кремля российской национальной политикой.

Все обиды, накопленные властями в отношении «западных партнеров», будут отомщены на тех российских гражданах, кто видит страну современной европейской державой.

А рост протестных настроений в самой России будет компенсироваться дальнейшей дипломатической войной с Европой.