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№ 21 от 26 февраля 2021Читать номер
Вражеские голоса
Любая попытка понравиться избирателям без санкции Кремля теперь объясняется иностранным вмешательством
Кирилл Мартыновредактор отдела политики
Основным смыслом политики российского государства на отчетный период названа защита суверенитета от посягательства «наших зарубежных партнеров» (и сочувствующих им «иностранных агентов»). Именно в этом ключе можно интерпретировать речь президента Путина на коллегии ФСБ 24 февраля. «Цель (политики сдерживания России со стороны Запада) — сорвать и затормозить развитие… спровоцировать внутреннюю нестабильность, подорвать ценности», — сообщил президент. Эту риторику подхватывают бессчетные телеэксперты, пытающиеся колебаться вместе с текущей генеральной линией: «Мы пытались стать частью мирового сообщества, но оказалось, что нас там никто не ждал». И что теперь — расходимся?
Присоединив Крым, поддержав «народные республики» на востоке Украины, избавившись от ключевых критиков собственной политики и проведя несколько боевых спецопераций как внутри страны, так и за ее пределами, Кремль решил изобразить теперь оскорбленную невинность.
Действительно, отчего же никто не хочет теперь дружить с нами? Почему западные партнеры не хотят принимать новые правила игры, в которых российская дипломатия и военные просто делают все, что они хотят? Почему лидеры Европы не молчат, когда Алексей Навальный оказывается после неудачного покушения на убийство в тюрьме? Почему ЕСПЧ требует немедленного освобождения политика? Ответов на эти кремлевские экзистенциальные вопросы нет. Зато министр иностранных дел России может всерьез рассуждать о перспективах разрыва дипломатических отношений с Европейским союзом — крупнейшим торговым партнером страны. А охота на шпионов дает ясную перспективу ближайшего политического будущего нашего государства.
К началу 2021 года почти все плохое, что есть в России, удобно объясняется иностранным вмешательством. Например, именно из-за шпионов и агентов у нас не все еще довольны жизнью и зарплатами. Митинги, не считая тех, где поют песни в поддержку президента, спровоцированы из-за рубежа. Блогеры, которые говорят гадости о правительстве, скорее всего, делают это ради зарубежных грантов — их аудитория неслучайно обитает на американской платформе YouTube. А избиратели и кандидаты, которые голосуют и выдвигаются на выборах без благословения со стороны администрации президента, наверняка делают это в интересах иностранных разведок.
Последний пункт может быть ключевым для понимания российской политики в феврале 2021 года, за шесть месяцев до выборов в Госдуму. Мы уже привыкли к понятию «несанкционированный митинг», как если бы обе редакции Конституции 1993 года не гарантировали гражданам право на свободу мирных собраний. Теперь
на очереди «несанкционированное участие в политике».
Кандидаты в парламент, не заручившиеся поддержкой Кремля, будут объявлены «нежелательными персонами», вторгающимися в здоровое российское политическое тело ради дестабилизации обстановки в стране. Такова картина мира нынешних «политических элит». Они не готовы поверить в то, что бесконечно прекрасный союз чекистов и ротенбергов может кому-то не нравиться. Чтобы отгородиться от опасной реальности, в Кремле объявляют ее результатом действия «враждебных вихрей».
У этого поворота в российской политике есть богатые и печальные исторические параллели — рекомендую перечитать, например, брошюру дедушки депутата Вячеслава Никонова под названием «Уроки вредительства, диверсии и шпионажа японо-немецко-троцкистских агентов». Но еще важнее зафиксировать новый параллелизм между внешнеполитическими авантюрами Кремля российской национальной политикой.
Все обиды, накопленные властями в отношении «западных партнеров», будут отомщены на тех российских гражданах, кто видит страну современной европейской державой.
А рост протестных настроений в самой России будет компенсироваться дальнейшей дипломатической войной с Европой.
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