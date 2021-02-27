Бюджетники сорвались с цепи

Врач находкинской городской больницы Наталья Пежемская рассказала сетевому изданию SOTA Vision, что ее машину обстреляли дробью после того, как она записала видеообращение к властям с жалобой на низкую зарплату. Случай в Находке стал не единственным с начала этого года, когда бюджетник, пожаловавшийся на систематическое неисполнение майских указов, подвергся давлению и угрозам. Аналогичный случай зафиксирован в начале года в Севастополе, где учителя английского языка уволили из школы: женщина написала в комментариях под постом губернатора города, что ее зарплата равна 12 тысячам рублей. В Новосибирске старшему научному сотруднику Института цитологии и генетики СО РАН, которая в ходе заседания президентского совета по науке рассказала Путину, что у нее и ее коллег низкая заработная плата, затем пришлось беседовать со следователями.

Корреспондент «Новой» вместе с профессором кафедры экономической и социальной географии географического факультета МГУ Натальей Зубаревич и политологом Дмитрием Орешкиным разбираются в том, почему публичные жалобы на неисполнение майских указов вызывают столь бурную реакцию на уровне местных властей, силовиков и их «добровольных помощников».

Коррупционная составляющая в Находке

Наталья Пежемская. Фото из соцсетей

В январе этого года профсоюз врачей Находки опубликовал видеообращение к властям, в котором доктора рассказали, что медицинский персонал получает зарплату ниже положенного. Врачи также пожаловались, что из-за неисполнения майских указов из города массово уезжают специалисты. Как рассказала «Новой газете» Наталья Пежемская, медицинские работники в их городе систематически перерабатывают, будучи на нескольких ставках, при этом не получают достойную оплату своего труда.

В конце прошлого года новый мэр города Тимур Магинский обещал жителям, что встретится с ними для обсуждения в том числе и проблем здравоохранения. Однако впоследствии он стал систематически отказываться от диалога с находкинцами. Из-за этого у Натальи Пежемской возникла идея о создании профсоюза врачей.

Мэр Находки Тимур Магинский. Фото из соцсетей

Врач рассказала, что в находкинских городских больницах есть острая нехватка медперсонала: в роддоме, где она работает, нет ни пульмонолога, ни кардиолога, ни детского хирурга. Также у них отсутствуют аппараты МРТ и КТ, которые необходимы для того, чтобы доктора могли качественно выполнять свою работу. Это подтверждает и житель Находки Владислав Петров, который рассказал «Новой», что за получением медицинской помощи ему часто приходится ездить за 170 километров в ближайший крупный город — Владивосток.

«Записать видеообращение по поводу низких зарплат и дефицита медицинских кадров в нашей больнице нас подвигло то, что у нас есть врачи, которые получают по 20 тысяч рублей. Врачи, которые работают в роддоме, дежурят, оперируют, работают на двух-трех ставках, получают в среднем 50 тысяч, это далеко до майских указов», — говорит Наталья Пежемская.

Согласно майским указам, к 2018 году среднюю зарплату врачей, преподавателей и научных сотрудников нужно было повысить до 200% от средней по региону. По словам Пежемской, этого не произошло. Профессор кафедры экономической и социальной географии географического факультета МГУ Наталья Зубаревич рассказала «Новой», что региональные власти выполняют майские указы, но только «по формальным критериям, которые в эти указы заложены».

мнение эксперта Наталья Зубаревич, профессор кафедры экономической и социальной географии географического факультета МГУ

«Расчет заработной платы делается следующим образом: фонд заработной платы делят на среднесписочную численность работников. В этой зарплате будут сидеть и зарплата главврача, и зарплата обычного врача. Там разрывы в зарплате семикратные, но власти все равно выходят на ту цифру, которую должны продемонстрировать. Есть руководители высокооплачиваемые, а есть обычные работники, например, молодой врач. То же самое и в образовании. В указе же не написано, что каждый врач должен получать зарплату, не менее чем двукратно превышающую среднюю по региону. Это первая коррупционная составляющая»

Второй составляющей Зубаревич назвала механизм, по которому рассчитывается средняя заработная плата по региону — в «отборниках» публикуют среднюю заработную плату по крупным и средним предприятиям и организациям, и туда не входят ни малый бизнес, ни теневая сфера. Как говорит эконом-географ, чтобы выполнить майские указы, Росстат заставили вести дополнительный расчет средней заработной платы уже по всем предприятиям и организациям: «Средняя по крупным и средним «дооценивается» на заработную плату в ненаблюдаемых секторах экономики — от малого бизнеса, который отчитывается изредка и не так, как средний и крупный, до ИП, неформала и прочих.

Таким образом, средняя заработная плата для выполнения указов сокращается примерно на 13,5% от того, что публикует Росстат.

Так мы снизили планку, собрали всех в одну кучу и разделили на среднесписочную численность сотрудников. В указе разве написано, что ни один врач, работая на полную ставку, не должен получать меньше, чем столько-то. Нет, там этого и близко нет».

После публикации видеообращения профсоюз получил ответ от министерства здравоохранения Приморского края и от своего главного врача, в котором говорится, что информация, которую медработники привели в своем видеообращении, «не соответствует действительности» и что средняя заработная плата врачей в городской больнице составляет 84 тысячи рублей, а заработная плата среднего медицинского персонала — 51 тысяча. Но, как говорит Пежемская, таких денег врачи Находки ни разу не получали.

«[В то, что] средний медперсонал [получает столько,] — не верю, потому что нет в Приморском крае такой средней зарплаты по крупным и средним, даже если уменьшить на 13,5%, вряд ли будет выходить 50 тысяч рублей. Я не понимаю, как считает минздрав, как там минздрав ставил нижнюю планку, чтобы не позориться совсем», — комментирует Зубаревич ответ медицинского ведомства Приморского края.

Машину семьи Натальи Пежемской обстреляли в ночь на 23 февраля. Как говорит врач, ранее никаких явных угроз ей не поступало: «Полиция составила протокол, на следующий день приехали два оперуполномоченных, которые разрабатывали версию, что, возможно, я сама прострелила машину мужа, и все вопросы мне задавали именно в этом русле. Потом они очень расстроились тому, что эта информация вышла в интернет. Как-то нашей полиции очень невыгодно, чтобы о таком узнали другие люди. Я им объяснила, что это один из способов защиты. Явных угроз до этого не было, но [в больнице была] пятиминутка, на которой нам говорили: «Подписывайте распоряжение [о том, что врачи обязуются перед выходом в отпуск самостоятельно найти себе замену], иначе у вас всех машины перестреляют».

Платить нечем, но отчитаться надо

В начале февраля учительницу английского языка из Севастополя Наталью Ёлгину, которая на странице главы региона в Instagram написала о том, что у нее низкая зарплата, уволили из школы.

«Здравствуйте, уважаемый губернатор, почему у меня зарплата в школе 12 000 рублей, пусть и на полставки? Я профессиональный преподаватель с сертификатом Кембриджа и опытом работы в Китае. Вы считаете, это нормальная плата за обучение ваших детей? Кстати, ваш сын учится в моем классе», — написала Ёлгина на странице губернатора.

Наталья Ёлгина. Фото: currenttime.tv

За это обращение ее сначала вызвали к руководству образовательного учреждения, а затем и к сотрудникам Центра по противодействию экстремизму. И только после этого уволили. Директор севастопольской гимназии № 3, в которой работала Наталья, в разговоре с «Новой» заявила о том, что на преподавательницу жаловались родители учеников. Однако сама Ёлгина выложила в социальные сети запись переписки, на которой видно, что родители, узнав об увольнении, планировали направить к руководству школы письмо с требованием вернуть учительницу на работу. После увольнения Наталья начала выходить с пикетами в центр города, чтобы на ее ситуацию обратили внимание местные власти, но это ни к чему не привело.

Политолог Дмитрий Орешкин связывает такую реакцию местных властей с тем, что им попросту нечем платить бюджетникам, но при этом они не хотят дискредитировать себя в глазах федеральной власти:

мнение эксперта Дмитрий Орешкин, политолог

«Это все проблема дефицита. Сейчас 57 регионов объявили о дефицитности бюджета, это почти вдвое больше, чем в прошлом году. Причем за этот год были потрачены «подкожные» запасы регионов из-за коронавируса. Поэтому если сейчас бюджетники начнут требовать повышения зарплат, то местным властям будет им попросту нечем платить. Им придется резать другие статьи, но они же не могут резать здравоохранение, когда у нас пандемия, не могут и оборонку. Расчет на то, чтобы или взять в долг, а долг дает федеральный центр, или просить дотации у центра, но и это бессмысленно, потому что не дадут. Соответственно, выходит, что самый простой вариант — это загнать бюджетников под плинтус, чтобы они не высовывались».

В Новосибирске старший научный сотрудник Института цитологии и генетики СО РАН Анастасия Проскурина во время заседания президентского совета по науке и образованию пожаловалась Владимиру Путину на низкую заработную плату ученых.

«Моя должность — старший научный сотрудник, и моя зарплата составляет 25 тысяч рублей. Это, в принципе, достаточно высокая должность, как я считаю. На мой взгляд, зарплата не соответствует. Нам в этом году выделили надбавку — это 6 тысяч. То есть суммарно на руки в данный момент я получаю 32 тысячи рублей. После того как вы издали указ свой о повышении зарплат научным сотрудникам, года три назад это было, у нас было предложено перейти сотрудникам на полставки, то есть чтобы отчитаться о повышении зарплат», — рассказала Анастасия Проскурина.

На том заседании также присутствовали губернатор Новосибирской области Андрей Травников и министр финансов РФ Антон Силуанов. Путин перенаправил обращение Проскуриной сразу к ним: «У нее должно быть почти 78 тысяч. Где деньги-то? Если вы говорите, что у вас 200% от среднего по региону, где деньги, Зин? Давайте вы там вместе с Фальковым займитесь-ка этим делом, хорошо? Не только по Новосибирску, но и по другим регионам».

После заседания Институтом РАН заинтересовались комиссия департамента контрольно-ревизионной деятельности Минобрнауки и сам министр Валерий Фальков, который лично считал зарплату Анастасии, а Проскурину и научных сотрудников, которые участвовали в видеозаседании с Путиным, допрашивали следователи. Коллеги Анастасии рассказывали СМИ, что СК спрашивал у Проскуриной, кто ее подучил рассказать президенту о зарплатах.

Что случилось с вашими указами

Конфликт вокруг майских указов, обострившийся в этом году, Наталья Зубаревич объясняет тем, что они возлагают большую нагрузку на бюджеты регионов. Из-за того, что прошлый год страна закончила с 5%-ной инфляцией, доходы населения ощутимо рухнули, и, соответственно, люди пытаются хотя бы посредством жалоб в федеральному центр выбить себе достойную оплату труда.

Как объясняет Дмитрий Орешкин, все упирается в то, что центр много возлагает на региональные власти, но при этом не дает ему денег на решение проблем: «Это называется «проявите русскую смекалку». А как ты проявишь смекалку? Региональные налоговые поступления снижаются, 2/3 этих налоговых поступлений себе забирает центр, а регионам остается приблизительно 38% от общей налоговой базы, а этого мало для того, чтобы решить все указы. У губернатора, выходит, ужасное положение: ему надо отчитываться перед центром, надо отчитываться перед населением, а отчитываться нечем, потому что денег нет и ждать их неоткуда — инвестиции не приходят. Проявить смекалку тут невозможно».

Также важной причиной являются выборы в Госдуму, которые должны пройти этим летом. Орешкин говорит, что власть требует от губернаторов «правильных» результатов на выборах. Если цифры плохие — значит, для центра местный губернатор плохой, если хорошие — значит, хороший губернатор, а тут уже, как уточняет политолог, неважно, каким образом эти цифры были получены.

«От чего зависят местные начальники? Конечно, не от своих избирателей. Начальники понимают, что есть один человек, которому нужно понравиться. Поэтому главная задача — хорошо отчитаться перед центром. Но, с другой стороны, нельзя показать, чтобы у тебя все слишком хорошо, чтобы тебе не урезали финансирование. Если бы они сильно зависели от местных избирателей, то они, конечно, заискивали бы перед ними, но они не зависят. А Кремль дает карт-бланш на фальсификации. Значит, им гораздо проще нарисовать какой нужно результат. Они рисуют цифры по майским указам, потом появляется какой-то отчаянный бюджетник и пишет Путину письмо, что врачам и учителям не платят зарплату. Естественно, губернаторам это не нужно, поэтому он начинает запугивать, чтобы другим неповадно было», — резюмирует Орешкин.