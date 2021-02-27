В защиту лицемерия Запада

«Международная амнистия» лишила Алексея Навального статуса «узника совести». Мне вспомнилась другая организация — «Международный комитет Красного Креста», базирующийся в Швейцарии, — по сведениям правозащитников, в годы войны в Афганистане она выдавала Советскому Союзу дезертиров, переправленных в Европу.

Возвращение советских войск из Афганистана, 1989 год. Фото: Борис Кавашкин / ИТАР-ТАСС

Почему коллективный Запад едва ли поддержит Алексея Навального в его почти одинокой борьбе?

Навальный и его сотрудники поставили два эксперимента, и результаты обоих невозможно истолковать в пользу российского общества.

Расследование отравления Алексея Навального выявило, что российские власти могут прямо участвовать в устранении оппозиции по всему свету, включая саму Россию. Раньше (дело об убийстве Александра Литвиненко) об этом можно было догадываться, теперь появилась твердая уверенность. Но есть и другая вещь, о которой лучше было бы не знать: большинство населения Российской Федерации не считает такое поведение своих властей заслуживающим особого внимания, тем более — протеста.

Второй эксперимент, поставленный Навальным и ФБК (организация признана Минюстом «иноагентом»), — это «фильм о дворце». Его посмотрело, похоже, до половины граждан России. Многих фильм взволновал. Это волнение, правда, не стало массовым. Но все же неизмеримо больше людей сочло наглую коррупцию куда более серьезным делом, чем управление эскадронами смерти.

Оба эксперимента вскрыли апатичность общества, знакомую по другим отрезкам советской истории — от раскулачивания и репрессий 1930-х до этнических чисток в ходе Второй мировой войны и массовой же отправки в советские лагеря собственных военнопленных.

Взглянем на происходящее глазами коллективного Запада. Почему этот Запад должен впрягаться за людей, которых в целом устраивает текущий российский режим? Почему коллективный Запад должен подвергать, например, выборочным санкциям кучку российских богачей? Частью своих богатств они честно делятся со своими западными доброхотами, а частью — с российскими чекистами. Ведь даже мелкий чиновник, даже маленький бюджетник, как ни крути, всем своим благосостоянием обязан начальству.

Алексей Навальный в зале суда. Фото: Арден Аркман / «Новая газета»

Опыт индивидуальной поддержки лидеров советского гражданского общества у коллективного Запада уже был во второй половине 1980-х — начале 1990-х годов. США и Европа быстро перешли тогда от поддержки Горбачева к поддержке Ельцина. Приветствуя сравнительно мирный роспуск СССР, коллективный Запад ошибочно решил, что прослойка тех, кто активно поддержал Ельцина, со временем врастет в толщу инертного российского общества, а «невидимая рука рынка» выведет Россию на столбовую дорогу Демократического Севера. Не получилось.

Власть в РФ вернулась к наследникам старых советских спецслужб, и новая Россия встречно коррумпировала западных лидеров.

И теперь эти новые-старые силы пересматривают итоги холодной войны и роспуска СССР.

Относительная неудача этих сил вызвана, возможно, лишь их избыточной вороватостью. Внешнему наблюдателю трудно поверить, что один и тот же человек может вкладывать миллиарды в такие взаимоисключающие проекты, как, например, захват причерноморской Украины и строительство в собственном Причерноморье карикатурных дворцов.

Только явная политика подрыва так называемых партнеров по всему, как выразился в речи перед руководством ФСБ президент России, «внешнему периметру и контуру» — через кибератаки, вмешательство в выборы, создание и финансирование подрывных политических партий в самом сердце Евросоюза, — только эта политика и показала коллективному Западу, что в противостоянии с Россией у него нет союзников внутри самой России, зато в собственных рядах полно агентов Кремля.

Вот почему тем, кто считает себя российским гражданским обществом, и не стоит ждать поддержки со стороны Запада. Если гражданское общество не эмансипируется от режима, партнерами коллективного Запада в России так и останутся нынешние «политики».