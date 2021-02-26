Марш истуканов

Дзержинский или Невский? Тринадцатый век или двадцатый? Князь или революционер? Святой или туберкулезный? Шинель или латы? Звезда или крест? Татары или террор? Список вопросов, напоминающих детскую игру, можно множить до бесконечности. Общее в них то, что они бессмысленны.

Лубянская площадь, февраль 2021 года. Фото: РИА Новости

«Из лжи следует все что угодно». Это сказал современник Александра Невского, монах Иоанн Дунс Скотт. А из бессмысленных вопросов следуют бессмысленные ответы. Это все, что нужно знать о вопросе, который задает москвичам московская мэрия.

Почему выбор сведен к двум именам, к двум персонажам богатой на людей и события русской истории? Разве вся она состоит исключительно из князей и наркомов? Разве в ней нет врачей, ученых, писателей, философов, диссидентов и просто людей, честно живших в выпавшие им времена? Почему нас лишают возможности назвать эти имена, предложить их для выбора? Потому что знают, что в таком случае дело выйдет из-под контроля.

Как и кем контролируется голосование на «Активном гражданине»? Какими активными гражданами, какими общественными организациями, какими IT-экспертами? Никак и никем не контролируется, и поэтому мы получаем на выходе результат, которому нельзя верить.

Это не искренняя попытка узнать мнение людей, а очередная обманка, разводка и симуляция.

Новгородский и киевский князь Александр Невский никогда не жил в Москве и не имеет никакого отношения к тому старинному району, где его фигуру хотят установить. Он никак не связан с Маросейками и Покровками, он чужд старинным переулкам с уютными названиями, сбегающим от Покровки вниз к Китай-городу. Его огромная фигура (а иных они не ставят, в размере фигуры видя доказательства величия) нависнет над всем этим невысоким, уютным московским районом и будет памятником не славной русской истории, а салтыков-щедринскому самодурству власти, всегда настаивающей на своем. Всем он тут будет чужд — включая гэбэшников, которые с недоумением будут смотреть ему в спину. Никак не связан Александр Невский ни со старой Лубянкой, где извозчики поили из фонтана своих лошадей, ни с новой, ставшей символом террора. Зачем ему тут стоять?

Памятник должен естественно вырастать из города и его истории, а не быть насильственно внедренным в живую среду мертвым истуканом. Для этого надо ощущать город как жизнь, город как цельное живое пространство. Но те, кто втыкают тяжелых, черных истуканов на улицы и площади Москвы, так города не ощущают, они не связаны с ним любовью и жизнью, они не исходили его переулков, а на его улицы они смотрят из окон своих быстро проносящихся немецких лимузинов; город для них не душа, требующая нежности, а место, с которым можно делать что угодно.

Можно оставить все как есть. И ничего страшного не случится.

Можно вернуть в центр площади фонтан, бывший там больше 100 лет: фонтан никого не оскорбляет, ни на что не намекает и только украшает. Этот фонтан с фигурами мальчиков, символизирующими Волгу, Днепр, Дон и Неву, создал русский итальянец Иван Петрович Витали; шесть лет потратил скульптур и архитектор на фигуры, чашу и все свое изящное, стройное творение. Но те, кто предложил бессмысленный вопрос с заранее заготовленными ответами — шаг вправо от них, шаг влево от них считается побегом, — не хотят ни памяти о старой Москве, ни уважения к духу места, ни спокойствия, ни мира.

Вернуть на Лубянку Дзержинского — значит сказать миру и городу о том, что революция 1991 года была напрасна, что никакой свободы и нормальной жизни они нам не позволят, что ВЧК-НКВД-КГБ всегда возвращается, а все остальное иллюзии. Возвращение Дзержинского означает обратное превращение мирной московской Лубянки в знак и символ тайной полиции, пыточной полиции, убивающей полиции, отравляющей полиции.

Это знак остановки русской истории, ее насильственного возврата в ту точку, из которой она 30 лет назад попыталась сбежать.

Нет, милая, никуда ты не сбежишь, все равно будешь сидеть в душных клетках наших фальшивых судов, будешь терпеливо сносить нашу ложь и смиренно смотреть на нашего железного Феликса, хорошо отдохнувшего в садах нирваны в компании других свергнутых памятников. А теперь он возвращается.

Город, в котором ставят то несообразного ни с чем, циклопического, словно свалившегося из бредового сна Петра, возносящего корабельную мачту над сухопутным городом, то Калашникова с автоматом, направленным на мирные дома, подвергается таким образом насилию и осквернению. Город подвергается нашествию огромных истуканов, которые приходят в него и становятся на площадях, чтобы смиренный прохожий опустил голову и подумал о собственной малости перед огромной и страшной силой.

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В 1991 году Железного Феликса, демонтируя, подвесили на стреле крана. Сейчас есть предложение вернуть фигуру Дзержинского на площадь вместе с краном, висящую на стреле. Это хорошее предложение, оно наглядно показывает преступление и наказание, кровавое прошлое и возмездие, неизбежно приходящее в будущем. Почему бы не выставить это предложение на «Активном гражданине»? Может быть, если бы мы обсуждали такие вещи, в Москве не появлялось бы чудаков, которые в 200 метрах от Лубянки хотят сделать ресторан с музыкой и танцами в расстрельном подвале.

Есть и другой эскиз — Дзержинский в своей шинели возвращается, но вместо постамента под ним оказывается груда черепов с картины Верещагина «Апофеоз войны». Скорбный аскет, стоящий среди черепов убитых им людей, — и все это посредине Москвы, шумящей своими живыми улицами, пьющей кофе из картонных стаканчиков в своих кафе, бегущей на работу и свидание по улицам с древними названиями. Это и было бы возвращение памяти впавшей в беспамятство стране — напоминание о том, чего забыть нельзя.