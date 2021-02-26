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Россия в 2021 году глазами Немцова. Послание потомкам. Читает Илья Яшин

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№ 21 от 26 февраля 2021

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Подкаст «Что Нового?» — Пашинян и его «Искандеры»

Чем закончится военный переворот в Армении

Политика1

Надежда Юроваспециально для «Новой»

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Прямо сейчас в Армении набирает обороты политический кризис: военные требуют срочной отставки Никола Пашиняна. Что стало катализатором нового конфликта? Как на это отреагировал Пашинян, его сторонники и оппозиция? И причём тут российские «Искандеры»? Обсуждаем в свежем выпуске подкаста «Что нового?» вместе со спецкором «Новой» Ириной Тумаковой.

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Теги:
нагорный карабах, политический кризис, как у них, революция, пашинян, армения

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