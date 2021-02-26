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№ 21 от 26 февраля 2021Читать номер
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Подкаст «Что Нового?» — Пашинян и его «Искандеры»
Чем закончится военный переворот в Армении
Надежда Юроваспециально для «Новой»
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Прямо сейчас в Армении набирает обороты политический кризис: военные требуют срочной отставки Никола Пашиняна. Что стало катализатором нового конфликта? Как на это отреагировал Пашинян, его сторонники и оппозиция? И причём тут российские «Искандеры»? Обсуждаем в свежем выпуске подкаста «Что нового?» вместе со спецкором «Новой» Ириной Тумаковой.
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
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