«Германцы оживили наши надежды»

Суд немецкого города Кобленц в среду вынес приговор бывшему сотруднику Генерального мухабарата Сирии (сирийской секретной службы) 44-летнему Эйаду Аль Гарибу. Ему присудили четыре с половиной года тюремного заключения по обвинению в пособничестве преступлениям против человечности. Согласно фабуле обвинения, Аль Гариб в 2011 году непосредственно занимался арестами людей, выходивших на антиправительственные демонстрации в сирийском городе Дума. Он арестовал не менее 30 человек, все они были доставлены в секретную тюрьму Аль-Хатыб Главного разведуправления в Дамаске, известную как «Ад», а также в 251-е отделение мухабарата. Все задержанные там были подвергнуты пыткам.

Эйад Аль Гариб дезертировал еще в 2012 году и через год бежал из страны. Какое-то время он жил в Турции и Греции, а затем в 2018 году добрался и до Германии. С большой степенью вероятности он спокойно дожил бы до конца своих благополучных беженских дней. Но его узнали его жертвы — люди, которым удалось живыми выбраться как из тюрьмы, так и из воюющей Сирии. Аль Гариб был арестован в 2019 году. В суде он настаивал, что дезертировал именно для того, чтобы помочь оппозиции.

Эйад Аль Гариб во время суда в Кобленце, 24 февраля. Фото: Reuters

Вместе с Аль Гарибом в Германии судят и его сослуживца, высокопоставленного офицера мухабарата Анвара Руслана, которому следствие вменяет непосредственное участие в пытках.

Анвара Руслана подозревают в истязаниях около 4000 человек в течение 2011–2012 годов, как минимум 58 из них погибли.

Среди вменяемых деяний — убийства, причинение тяжких телесных повреждений, изнасилования. Анвар Руслан бежал в Германию в 2018 году вместе с семьей. Получив вид на жительство, он близко сошелся с представителями оппозиции и даже сообщил о перемене собственных взглядов. Однако опасаясь мести со стороны новых соратников, Руслан обратился в полицию, где детально рассказал о том, за что может быть убит. Именно это и стало основанием для возбуждения против него уголовного дела, недостатка свидетелей по которому не было.

Анвар Руслан на первом судебном процессе по делу в Кобленце, 4 июня 2020. Фото: Reuters

Расследуя преступления сирийских офицеров, немецкие следователи ссылались на принцип универсальной юрисдикции в международном праве, который позволяет преследовать в судебном порядке за военные преступления, совершенные иностранцами. Даже если эти преступления были совершены в третьих странах.

В течение 10 месяцев слушаний более десятка сирийских мужчин и женщин свидетельствовали об ужасных истязаниях, которым они подверглись в центре заключения Аль-Хатыб и в 251-м подразделении. Долгие часы допросов свидетелей предъявили немецкому обществу механизмы самых распространенных пыток, по сей день применяемых в сирийских тюрьмах. Были среди них типичные, которыми уже никого не удивишь, такие как пытка током или избиение резиновыми шлангами. А были и новаторские, типа «германского стула» или содержания внутри каучуковой покрышки большого размера.

В качестве доказательства суд города Кобленц также приобщил легендарный «архив Цезаря» — многотысячное собрание фотографий людей, погибших в местах содержания под стражей в Сирии в 2011–2013 годах. Их тайно вывез из воюющей Сирии судмедэксперт, который снимал тела погибших для отчетности. На его фотографиях — крайне истощенные тела, многие — с увечьями и следами предсмертных пыток. Всего на этих фотографиях как минимум 6786 тел.

Кроме Эйада Аль Гариба и Анвара Руслана под следствием в Германии находятся еще несколько крупных военных и чиновников, причастных к аналогичным преступлениям.

Многочисленные процессы над бывшими офицерами СС показали всему миру: Германия умеет делать возмездие неотвратимым.

Вынесенный ныне приговор — важнейшая веха в умиротворении гражданской войны в Сирии, первое судебное решение в отношении человека, причастного к преступлениям сирийских силовиков. Правозащитники надеются, что это решение будет иметь прецедентное значение.

Для умеренной сирийской оппозиции, которая буквально на глазах становится важным актором в деле достижения мира в Сирии, вопрос освобождения заключенных — один из центральных в повестке. Об этом много говорили в ходе завершившейся на прошлой неделе сочинской международной встречи в астанинском формате. Оппозиция привлекает всех возможных сторонников к делу освобождения этих людей. «Мы готовы сесть за стол переговоров, чтобы обсудить изменения в конституции. Мы также готовы обсуждать войну с террором, но наши основные требования никогда не изменятся. Асад должен отказаться от власти, все задержанные должны быть освобождены», — так заявил «Новой газете» полковник Ясир Абдул-Рахим, представлявший в делегации оппозиции «Сирийскую национальную армию».

Также на встрече в Сочи присутствовал офицер, непосредственно прошедший через ад пыточной тюрьмы Седнайя — Тарек Сулак провел там 2,5 года и вышел фактически инвалидом. В Сочи, в присутствии спецпредставителя президента Путина по Сирии Александра Лаврентьева, он рассказывал примерно то же самое, что немцы слышали в течение 10 месяцев суда над Аль Гарибом: как именно пытают в сирийских тюрьмах.

Тарек Сулак. Фото предоставлено героем

«Новая» попросила его прокомментировать приговор, вынесенный в немецком Кобленце:

«После Турции, которая поддержала сирийскую оппозицию, Германия первая страна в мире, которая заставила сирийцев вновь поверить, что есть человеческая справедливость. Германцы оживили наши надежды, что все убийцы асадовского режима, и в первую очередь сам Асад, будут осуждены на глазах у всего мира. Сирийский народ будет сопротивляться, пока не победит. Фотографии офицеров режима, которые сидят в суде в Германии, — это бальзам на сердце сотен задержанных и их родных».