Бумер умер

В январе я рассказал читателям историю о том, как интернет-сообщество любителей биржевого трейдинга — WallStreetBets, разместившееся на социальной платформе Reddit, скоординированными и при этом децентрализованными действиями помешало крупным хедж-фондам нажиться на «короткой продаже» (ставке на падение цены) акций компании GameStop (GME), торгующей игровыми приставками.

Спорные действия сообщества WallStreetBets привели к тому, что хедж-фонд Melvin Capital потерял на своих спекуляциях более 4 миллиардов долларов, а Комитет по финансовым услугам нижней палаты Конгресса США организовал слушания по беспрецедентной «манипуляции финансовыми рынками».

Характерно, что беспрецедентная атака цифрового сообщества на финансовый истеблишмент сопровождалась вполне себе прецедентным нарушением законодательства со стороны участников традиционного фондового рынка. Так, брокерская контора Robinhood сначала запретила своим клиентам торговать акциями GME, а затем самовольно взялась их распродавать прямиком с пользовательских счетов.

Показательно, что под «манипуляцией финансовыми рынками» народные избранники в Конгрессе имели в виду отнюдь не хедж-фонды и брокера, нарушившего законы, а именно интернет-сообщество WallStreetBets, осмелившееся бросить вызов традиционной финансовой системе.

Знаете, чему была посвящена речь Стива Хаффмана, генерального директора Reddit, вызванного на депутатский ковер? Доказательствам того, что в действиях членов сообщества WallStreetBets не было «следов участия ботов и иностранных агентов»!

Хаффман не сам придумал эту химеру: Reddit заставили расследовать события, связанные с GME и WallStreetBets, именно в данном ключе.

На мой взгляд, эти вот «боты и иностранные агенты» не столько отражают ничтожный уровень ориентации народных избранников в тектонических сдвигах, происходящих сейчас в социуме, сколько демонстрируют отсутствие взаимопонимания между поколениями.

Именно этому новому конфликту «отцов и детей», а также причинам, по которым, как мне представляется, диалог между поколениями не только отсутствует, но является невозможным, я бы и хотел посвятить сегодня свою реплику.

Да не подумает читатель, что ему предстоит разговор о чем-то чужом и далеком. Об универсальности выбранной темы можно судить хотя бы по зеркальной повестке дня народных избранников по обе стороны океана: и в Думе, и на Капитолийском холме законодатели самозабвенно борются с «иностранными агентами влияния», не замечая, что их антагонизм с реальностью вызван не происками внешних врагов, а отсутствием взаимопонимания и — постараюсь это доказать ниже — невозможностью ведения диалога с собственным подрастающим поколением.

Для начала хочу внести ясность: действия сообщества WallStreetBets на территории традиционных финансов не являются чем-то новым и революционным. Все, что сделали обитатели Reddit в январе 2021 года, так это опробовали в риаллайфе механизмы, давно задействованные и популярные в инфраструктуре Web 3.0 (децентрализованном интернете).

На этой инфраструктуре уже больше десятилетия живет криптоэкономика, на ней строится экосистема DeFi (децентрализованных финансов), происходит интенсивный обмен информацией (торрент-трекеры), устанавливаются социальные связи и выполняется координация идей и действий (децентрализованные социальные сети и мессенджеры).

Знаете, когда я догадался, что конфронтация сообщества Reddit с системой традиционных финансов и американскими законодателями вызвана не конфликтом технологий, а полным отсутствием диалога между поколениями? Когда количество безуспешных попыток анализировать рынок криптоактивов обрело новое качество, а именно: понимание, что проблема не в расхождении метрик анализа, а в отсутствии общего языка общения!

Любой человек, попадающий на криптобиржу, очень быстро понимает, что все его навыки, связанные с техническим, фундаментальным и макроэкономическим анализом, совершенно бесполезны на новой территории: в криптоэкономике никакие традиционные инструменты не действуют. В прямом смысле — никакие: ни индикаторный анализ, ни спектральный анализ, ни нейросетевое обучение, ни визуальные конструкции (вроде дорогих сердцу фьючерсных трейдеров вееров Фибоначчи и волн Эллиотта).

Что касается традиционных метрик фундаментального анализа (отношение цены к доходам, доходы в расчете на акцию, «кислотный тест», рентабельность совокупного капитала, доли доходов, выплачиваемых в виде дивидендов и т.п.), то они отсутствуют, потому что в криптоэкономике бухгалтерская отчетность криптоактивов не ведется по определению (в децентрализованном инклюзивном мире не перед кем отчитываться!).

Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Неприменимость привычных метрик анализа является главным препятствием, по которым традиционные финансовые структуры (хедж-фонды, инвестфонды, пенсионные фонды, инвестиционные банки и т.п.) боятся идти в криптоэкономику: они банально не понимают, как там работать, как предсказывать тренды, как анализировать качество инвестиций.

Между тем, криптоэкономика каким-то образом продолжает развиваться, причем делает это экспоненциально. Скажем, сегодня утром рыночная капитализация криптоактивов составляла 1 триллион 384 миллиарда долларов.

Только вдумайтесь в эту цифру: почти 1,4 триллиона живых долларов, обменянных на какие-то «пустые, непонятные и бесполезные фантики»!

Знаете, какой валовой внутренний продукт Российской Федерации за минувший 2020 год? 1,46 триллионов долларов. Практически та же цифра, что и капитализация «виртуальных сущностей» — BTC, ETH, BNB, ADA, DOT и так далее.

Как такое возможно? Кто вкладывает все эти деньги? Вот тут-то меня и осенило: вкладывает тот, кто не испытывает потребности в традиционных метриках анализа финансовых активов. Вкладывает тот, кому достаточно иных критериев привлекательности, неведомых менеджерам хедж-фондов, застрявших в риаллайфе.

Читатель наверняка догадался: на чужом непонятном языке разговаривают те, для кого этот язык понятный и родной! Язык цифрового пространства родной для тех, кто в этом пространстве родился, проживает в нем свою жизнь, реализует амбиции и цели. Очевидно, что речь идет о поколении Z, зумерах, неоцифровых аборигенах, Digital Natives. Это они инвестируют в криптоэкономику, это они неохотно высовываются наружу из своего уютного цифрового мира и устраивают пока еще скромные «диверсии» вроде акции WallStreetBets по спасению никому не нужной компании GameStop.

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Какие же метрики применяют зумеры для оценки криптоцифровых активов? Человек без подготовки придет в ужас, если узнает, какие коины и токены время от времени улетают в прямом смысле слова в космос на криптобиржах. Побоку технологическое совершенство, к черту уравновешенная модель эмиссии, плевать на уровень развития прикладной экосистемы. Главное, чтобы было прикольно.

Если криптоактив прикольный, он вызывает положительные эмоции, пользуется вирусной популярностью, нравится рынку по совершенно иррациональным соображениям (на самом деле, вполне рациональным — чуть ниже я это объясню), его цена может вырасти в 5–10–100 раз в течение одних суток. Если криптоактив тоскливый и неброский, вы можете расшибиться о стену, доказывая гениальность и перспективность задействованных в вашем проекте технологий — рынок оставит его без внимания.

Альтернативный критерий, который используется в криптоэкономике (шире — в Web 3.0) вместо традиционных метрик для определения справедливой стоимости, я образно описал словом прикольность (английский аналог — fun, cool). Если кому-то не нравится язык метафор, можно использовать и более привычную терминологию — мем. Не вдаваясь в подробности (все вопросы к Ричарду Докинзу), напомню лишь читателю, что мемом в цифровом мире называют мельчайший структурный элемент культуры (картинка, разговорная конструкция, набор звуков), который обладает способностью к вирусному распространению и, как следствие, обретает качества, присущие гену (естественный отбор, мутация, искусственная селекция).

Для того чтобы любой объект (товар, цифровой актив, бизнес, сервис, бренд и т.п.) обрел в цифровом мире качество прикольности (а это автоматически означает массовую популярность и финансовый успех), он должен стать мемом.

Соответственно, меметика — это то знание, которое чуть ли не единственное претендует на замену метрик анализа, применяемых в традиционном финансовом мире.

Итак, поколение Z, как рыба в воде, живет в цифровом мире, который управляется мемами. Это их язык, он понятен и приятен зумерам, и у них нет ни малейшего желания что-то менять в сложившемся статусе-кво.

Самое печальное, что старшие поколения, все те, кто родился в доцифровую эпоху и в детстве играл в куклы и оловянные солдатики, а не FarCry, GTA и World of Warcraft, за редкими исключениями не способны воспринимать новую мемотическую реальность. Им кажется, что цифровой мир вот-вот «подрастет», «возмужает», поднимется до уровня «правильных» оценок и анализа, и это обстоятельство позволит старшему поколению победоносно снизойти до мира децентрализованных финансов, все там захватить и переделать на привычный лад.

Жаль расстраивать бумеров, но этого вот всего никогда не случится. Бумеры не понимают, что их время банально прошло, и бессмысленно надеяться, что новое поколение зумеров усвоит «правильные ценности», смирится с этикетом и уловками уходящих поколений. Этого никогда не будет, а на любые попытки принуждения поколение Z будет давать один и тот же ответ: «Ок, бумер!»

Глядя на грустное фиглярство, устроенное на центральном телевидении РФ вокруг одноименного манифеста, опубликованного в «Новой газете», понимаешь всю глубину incommunicado, отсутствия даже намека на адекватный диалог между поколениями. Люди из зомбоящика, сконцентрировавшись на высмеивании «репетиторки», «метранпажа» и «фотографини», даже не поняли смысла послания, заложенного в емком меме. А ведь им прямым текстом сказали (правда, на незнакомом для них языке): «ОК, бумер! Ты что-то тут пробурчал, но мы тебя не услышали, потому что ни ты, ни твое мнение, ни все твое поколение нас давно уже не интересует!»

Если вдуматься, то ничего более страшного сказать было невозможно. Новое поколение настолько оторвалось технологически от своих предшественников, что в итоге утратило саму возможность коммуницировать с ними. Случился отказ от диалога в принципе.

Знаете, что такое «ОК, бумер»? Это ставка на время. Новое поколение устранилось от прямого конфликта (уроки 1968 года выучены!) и теперь тихо и терпеливо ждет, когда старый шлак избавит мир от своего присутствия.

Зумеры не собираются просить разрешения на то, чтобы взять управление миром в собственные руки. Тем более не собираются они за это управление воевать.

Ок, бумер, мы просто подождем, пока это самое управление не выпадет из твоих охваченных старческим тремором рук.

Не трудно догадаться, что ждать предстоит недолго.

Я понимаю, что говорю пугающие вещи. Не потому, однако, что подобное ожидание неэтично (как раз напротив: новые отношения между поколениями этичнее всего того, что было раньше), а потому, что оно лишено исторических прецедентов.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Во все времена в прошлом новые поколения приходили к власти только после обстоятельной муштры по правилам, заведенным уходящими поколениями. От грядущих на смену всякий раз требовалось успешно сдавать экзамен, призванный доказать, что старые правила ими усвоены и они готовы сохранять и продолжать традиции.

Сегодня мы наблюдаем не просто разрушение коммуникации между поколениями, а разрушение того, что в древней Индии назвалось парампарой — непрерывной цепью преемственности, передачей ценностей от учителя к ученику, от уходящего поколения приходящему.

И вот вместо передачи ценностей мы видим, как поколение Z открытым текстом говорит, что оно не только отказывается от старых ценностей, но и вообще не намерено вступать в какие бы то ни было дискуссии. Оно просто спокойно подождет.

Велик соблазн предположить, что отказ от диалога вызван не аксиологической несовместимостью, а банальной неспособностью уходящих поколений воспринимать цифровые информационные технологии. В самом деле, идиосинкразия бумеров с компьютерами давно уже стала притчей во языцех.

Поколения, родившиеся до цифровой эпохи, так никогда и не научились воспринимать компьютеры иначе, как магию: пойду туда, кликни сюда и получишь результат, но только не спрашивай, почему так вышло, потому что ты все равно не поймешь. ПК как был, так навсегда и остался для подавляющего числа людей старше 30 лет вещью в себе. Таинственной, непонятной и чужой.

Я, однако, почти убежден, что технологии сами по себе никогда бы не могли довести до состояния incommunicado между поколениями. Мне кажется, что зумеры всегда бы простили родителям их непонимание и незнание компьютеров. Ну просто потому, что существует в мире такая банальная штука, как любовь. Можно, конечно, посмеяться над неуклюжестью предков и их непониманием того, как устроены компьютеры, но любовь непременно заставила бы их простить и помочь разобраться.

Мы, однако, видим, что нет ни то что желания помогать, прощать и разбираться, но нет даже желания вступать в диалог. Ок, бумер. И — отошел в сторону. Такое замораживание чувств возможно только в том случае, если расхождения происходят на глубинном уровне. На мой взгляд, этот уровень задается абсолютным неприятием поколением Z этической системы уходящих поколений. Зумеры, похоже, не могут простить старому миру его жестокость, несправедливость и чудовищность двойных стандартов.

Лучше всего мою мысль иллюстрирует трагикомедия, недавно развернувшаяся в российском обществе вокруг культурного феномена аниме. Старое общество наглядно продемонстрировало, что не понимает смысл насилия, коим изобилует японская мультипликация. Судьи и работники прокуратуры, озабоченные запретами одного из самых любимых художественных жанров поколения Z, не догадываются, что в аниме-сериалах насилие используется исключительно для сублимации зла, его изгнания из реального мира, его виртуализации.

Юные герои аниме отрывают головы монстрам, а юные зрители кромсают зомби в компьютерных играх в то время, пока старшее поколение пытает и расчленяет в риаллайфе.

Зумеры сублимируют ужас риаллайфа в цифровой имитации и при этом искренне ненавидят старый мир, основанный на этической системе, допускающей и оправдывающей зверство, несправедливость и неравенство.

Полагаю, все обратили внимание, сколь велико число вегетарианцев и веганов среди зумеров?

Так неужели кто-то надеется, что между столь полярными этическими системами возможен диалог в принципе?

Неприятие старой этики легко экстраполируется на неприятие поколением Z и материальных ценностей уходящей цивилизации. Речь о сложившемся в нашем мире культе денег, который давно уже смотрится анахронизмом в контексте достигнутого уровня технологического развития.

Предлагаю читателю провести маленький эксперимент. Возьмите в руки современный научный калькулятор, ну хотя бы Casio FX-350ES, который школьникам разрешают использовать на госэкзаменах. В технологическом отношении это не калькулятор, а космический корабль. И то, что этот гаджет, весящий 105 граммов, умеет делать, и то, какие технологии задействованы при его изготовлении. О современных смартфонах я даже не заговариваю.

Так вот, Casio FX-350ES стоит 9 долларов. Как такое возможно? Ответ лежит на поверхности: роботизация и автоматизация труда обесценила себестоимость производства товаров и услуг до абсолютного предела. Уровень технологического развития современного общества таков, что живых работников дешевле держать дома в бессрочном оплачиваемом отпуске, лишь бы они не мешали работать торговому трафику своими ежедневными перемещениями между заводом и спальными районами.

При этом, однако, мы продолжаем жить в обществе, в котором деньги возведены на пьедестал высшей ценности цивилизации! Я допускаю, что людям из риаллайфа будет сложно поверить в то, что я сейчас скажу как нетизан с 20-летним стажем: деньги онлайн сегодня делаются невероятно легко и в прямом смысле — из воздуха!

Я понимаю, что сказанное — великая тайна для бумеров, испытывающих физиологический страх перед компьютерными технологиями, однако поверьте: любой тинейджер может заработать на простеньком «доходном фермерстве» (Yield Farming) или стейкинге (Staking) в каком-нибудь сейфе оптимизатора DeFi в день больше, чем его мама или папа зарабатывает у себя в офисе или на заводе.

И как в подобных обстоятельствах вы прикажете поколению Z преклоняться перед деньгами, тем более — почитать их в виде высшей ценности цивилизации?! Именно по этой причине вся реальность производства денег, их репликация, формирование преходящей ценности в современном цифровом мире Web 3.0 строится на игре, на меме, на приколе, на вирусной привлекательности, на безупречно работающей автоматизации для создания сложного процента, на револьверном кредитовании, о котором знает любой зумер, окучивающий экосистему DeFi в Сети Ethereum или BSC, и обо всем этом даже не догадывается бумер, привыкший, что подобные формы заработка традиционно являются монополией банков и брокерских контор.

Стоит ли удивляться, что криптоэкономика не воспринимает никакие традиционные метрики анализа? Зачем нужны метрики для оценки денежных потоков, которые возникают из игры, уходят в игру и по своей природе являются игрой? Если бы у меня было время, я бы рассказал читателям о Collectable NFTs, коллекционных невзаимозаменяемых токенах, этих мемах в хрестоматийном виде, которые сегодня продаются на рынках DeFi за десятки и уже сотни тысяч долларов. Полагаю, впрочем, что масштаб альтернативной цифровой реальности понятен и без дополнительных примеров.

Итак, на отторжении старой этики и старого культа меркантилизма буквально за десятилетие на наших глазах родился новый чудный мир. Обитатели этого мира не верят в возможность коммуникации с теми, кто живет за пределами их цифр, поэтому вместо диалога предлагают собственный мем — «Ок, бумер».

А что же делать нам, бумерам? Как читатель догадывается, существует несколько вариантов. Можно попытаться адаптироваться к новому миру. Наступить на горло лени и косности и предпринять стопятидесятую попытку вжиться в цифровую реальность, ощутить ее нутром.

Можно, конечно, идти и по накатанному пути: высокомерно и вальяжно глумиться над «репетиторками» с высоты устроенности и достатка собственной быта.

Важно понимать, что и в том и другом случае выбор делается ради содержательного наполнения жизни самого выбирающего. Кому-то хочется успеть приобщиться к новому. Кому-то комфортно в старом. И там и там, однако, речь идет только о времени. Времени совсем незначительном: еще 5 лет. Ну 10. На крайняк — 20. И потом уже ничего не будет. Ок, бумер!