Из чемпионата двора — на чемпионат мира

Мечты — прерогатива детства. До момента осознания сложности мира все мечтают вырасти, стать космонавтом, учителем, врачом, позже — о справедливости, равенстве, настоящей дружбе. В Дзержинске маленький мальчик с церебральным параличом мечтал просто играть в футбол. Раз за разом получая отказы, он не переставал сомневаться в своем призвании и верил, что каждому в жизни выпадает шанс. Мечта Ивана Потехина привела его к самой вершине — медалям чемпионатов мира и Европы и Паралимпийскому золоту. И добившись всего, он не остановился — и теперь хочет исполнять чужие мечты.

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Морозным утром по хрустящему свежему снегу Иван бодро шагает на тренировку. Официально он завершил карьеру еще пару лет назад, теперь занимается административной работой. Но, выкраивая в плотном графике свободное время, как и прежде, мчится на базу в Заречье. На входе в аккуратное двухэтажное здание, окруженное сосновым лесом и замерзшим озером, Иван попадает в объятия Автандила Михайловича Барамидзе, многолетнего тренера сборной России и президента Всероссийской федерации по футболу лиц с заболеванием церебральным параличом. Он помнит всех своих футболистов, дни их рождения и первые тренировки. Первую тренировку у Автандила Михайловича Иван тоже запомнил на всю жизнь:

— Началось с того, что я познакомился с Павлом Битуновым. В 2000-х он играл за паралимпийскую сборную, а жил, как и я, в Дзержинске. И просто в какой-то момент он сказал: «Поехали в Москву на просмотр, в сборную России». До сих пор прекрасно помню этот день. Тогда команда только вернулась из Сиднея, где завоевала золотые медали Паралимпийских игр. И тут я с ними на одном поле! Такой мандраж напал! Теперь-то я понимаю, что в такие моменты, наоборот, надо все отпустить, расслабиться, просто спокойно показать все, что умеешь. Но разве можно себя контролировать в такой момент? Это просто нереально. После тренировки Автандил Михайлович сказал: «Если будешь стараться, работать, то все получится». И уже в 2002 году я вышел на поле за вторую команду России на международном турнире — Кубке Льва Чернова. Для меня это была фантастика: еще вчера я гонял мяч во дворе, а теперь отстаиваю честь страны. Пусть и вторая сборная, но тот же герб на груди!

Иван не скромничает. До момента попадания в сборную профессионально футболом он не занимался. Футбольная секция была слишком далеко от дома, матери, одной растившей двух сыновей, не под силу было взвалить на себя еще и каждодневные тренировки. Да и зачислению туда мешали прописанные врачом ограничения физических нагрузок. Свою первую, любительскую, команду ему удалось найти в 17 лет. До этого его тренировки и чемпионаты проходили во дворе дома в Дзержинске.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

— Ну как вам описать нашу команду... Веселая. Как-то тренер Сан Саныч Ларионов перед игрой спрашивает: «А где парень такой, Леха?» Мы отвечаем: «А его в армию забрали». На что тренер говорит: «А он бутсы оставил?» Тогда действительно не было никакой экипировки, все друг другу по наследству передавали и форму, и бутсы. И при этом года два я сидел на скамейке запасных, пока не выпал шанс проявить себя. А я упорно ждал. Откуда такая преданность и любовь к футболу? Наверное, от папы. Он играл за команду второй лиги, когда жил в Крыму. Но научить, подсказать, передать свой опыт мне так и не успел — погиб, когда мне было 10. Видимо, эта любовь сохранилась на каком-то генном уровне. Конечно, после переезда в Москву, контраст я почувствовал сразу. Здесь для нас были созданы буквально все условия, я даже не представлял, что такое может быть. И большая заслуга в этом Льва Семеновича Черного, который создал клуб «Олимпия — Лев Черной», ставший многократным чемпионом России, где я играл больше 15 лет. Он способствовал строительству этой базы, где сейчас располагается федерация, и московские сборники имеют возможность поддерживать форму. Он же в нулевых, когда национальная команда не имела мощной государственной поддержки, брал на себя расходы на ее содержание.

В сборной России Иван Потехин прижился сразу. За трудолюбие и характер его ценили и тренеры, и партнеры по команде, с которой он пережил все возможные взлеты. И падения!

На первом для Ивана чемпионате Европы в 2002 году национальная команда занята второе место — «позор», как говорит максималист Автандил Михайлович. Зато Потехин, хоть и играл центрального защитника, стал лучшим бомбардиром турнира. Были и яркие победы на трех чемпионатах мира. Но главной задачей, конечно, была победа на Паралимпиаде. В 2004-м на Играх в Афинах национальная сборная заняла третье место, в 2008-м в Пекине стала второй. Из Лондона, с родины футбола, ребята привезли золотые медали.

— Огромным разочарованием стал 2016 год, когда команду не допустили к Играм. Столько сил, труда, здоровья, энергии, — сокрушается Иван. — К тем Играм мы подготовили потрясающую команду! Автандил Михайлович проводил смену поколений в сборной, и ему удалось достичь точного баланса молодости и опыта. Мы в тот момент на пике формы были. Для меня, как оказалось, эти игры были бы последними, для ряда ребят — первыми. И по непонятным ни для кого до сих пор причинам нас этой возможности лишили. Когда об этом появились первые сообщения, мы были в шоке. Никто не верил, что это может быть правдой, ждали каких-то официальных опровержений, извинений даже. Всей паралимпийской делегацией в Новогорске ждали, не разбирая чемоданов. До самого последнего момента, до поднятия флага Паралимпиады в Рио…

Несмотря на все трудности, которыми наполнена жизнь спортсмена, Иван признается, что не променял бы ее ни на какую другую. Ведь футбол и помог ему создать крепкую и большую семью. А дело было так. Иван гулял по Москве с партнером по команде Лашей Мурванадзе. И встретили они двух сестер… и сыграли каждый свою свадьбу!

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Сейчас у Ивана уже трое детей. И подопечные по спортивной линии во многом тоже — как дети.

— Сейчас у ребят с ограниченными возможностями проблемы те же, что были и у меня в их возрасте. Не так много специализированных спортивных секций и тренеров, которые бы могли с ними заниматься. Не все родители имеют возможность ребенка на эти тренировки сопровождать, — объясняет Иван Потехин. — Если говорить о футболе для инвалидов, то многие в принципе не очень понимают, что это такое. А ведь в России только национальных сборных для людей с ограниченными возможностями семь разновидностей. Но многие, как и я когда-то, не знают, куда пойти, где себя проявить. И начинает казаться, что такие люди никому не нужны. А они еще как нужны! Нужны паралимпийскому движению, федерации, стране. Мы решили начать с себя. С Лашей Мурванадзе и Заурбеком Пагаевым — при поддержке Автандила Михайловича, Всероссийской федерации футбола лиц с заболеванием ЦП и ПКР — создаем Московскую федерацию. Хотим создать в разных районах Москвы команды, хотя бы 3–5 для начала, где бы ребята занимались, повышали свое мастерство, играли со своими партнерами в свое удовольствие. Автандил Михайлович всегда их ждет на просмотре в сборной, и шанс есть у каждого.

Повысить шансы на успех Иван Потехин предлагает и в рамках благотворительной программы «Фонбет» «Ставка на добро», перечислив 100 000 рублей фонду «Параспорт», который более 15 лет поддерживает российских спортсменов-паралимпийцев.