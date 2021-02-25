Пашинян против военных. Главное о кризисе

В Армении — новый внутриполитический кризис. Генштаб вооруженных сил страны потребовал отставки премьера Никола Пашиняна и правительства. Поводом для этого послужило увольнение замначальника штаба Тирана Хачатряна — он посчитал слова премьера о неэффективности российских «Искандеров» «несерьезными». Оппозиция вышла на улицы Еревана, требуя ухода Пашиняна. Сам премьер назвал действия Генштаба «переворотом» и также вышел на площадь к своим сторонникам под звуки военной авиации, летающей над Ереваном. Что происходит в Армении — в обновляемом материале «Новой».

Утром 25 февраля Генеральный штаб ВС Армении выступил с протестом из-за увольнения первого замначальника штаба Хачатряна. Военные потребовали отставки премьер-министра Пашиняна и правительства, так как те «отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации».

«Вооруженные силы Армении долгое время терпеливо выносили «нападки», направленные на дискредитацию вооруженных сил действующей властью, однако все имеет свои пределы. <…> Вооруженные силы Армении требуют отставки премьер-министра и правительства РА, одновременно предупреждая воздержаться от применения силы против народа, чьи дети погибли, защищая Родину и Арцах», — заявили в Генштабе.

Фото: ТАСС

Незадолго до начала кризиса президент Армении Армен Саркисян уволил замначальника Генштаба Хачатряна. Военачальника отправили в отставку после того, как он раскритиковал заявление Пашиняна о российских «Искандерах». Ракетные комплексы, которые находились на вооружении армии страны, оказались неэффективны во время боевых действий в Нагорном Карабахе, считает премьер. По словам Пашиняна, во время войны «Искандеры» «не взорвались или взорвались лишь на 10%» — так премьер прокомментировал заявление экс-президента страны Сержа Саргсяна о том, что Армения могла бы использовать «Искандеры» еще на четвертый день военных действий. Хачатрян оспорил выводы Пашиняна, назвав их «несерьезными», а представление об «Искандерах» — «неправильными».

После призыва Генштаба Армении уйти в отставку Пашинян назвал действия армии «попыткой военного переворота», пригласил своих сторонников на площадь Республики и объявил о решении отправить в отставку главу Генштаба Оника Гаспаряна. Документ об отставке Гаспаряна президент при этом пока не подписал.

Во время встречи со своими сторонниками Пашинян объявил, что ситуация в стране остается «тяжелой», но «управляемой», и что «внутри страны врагов нет». По словам премьера, несмотря на кризис, он «никуда не собирался и не собирается уезжать». После митинга Пашинян провел сторонников маршем по улицам Еревана, в это же время в небо над столицей подняли военную авиацию. Через несколько часов премьер вновь выступил перед народом на площади Республики, заявив, что вопрос о его отставке должен решать народ, а армия страны не может участвовать в политических процессах и «должна подчиняться избранным властям»:

«Мой приказ всем солдатам, офицерам, генералам — занимайтесь вашим делом, охраной границ и территориальной целостности Армении. Это мой приказ — и никто не может его нарушить». Пашинян уверил, что среди военных остались ставленники прежних властей, которые долго обогащались за счет армии, и предложил начальнику Генштаба ВС Армении добровольно уйти в отставку.

В это время оппозиция и ее сторонники в Ереване шествием направились к зданию Национального собрания Армении, где в шесть вечера будет созвано внеочередное заседание парламента. Сторонники оппозиции скандируют на площади Свободы: «Армения без Никола, Армения без турка». По словам митингующих, они готовы «в случае необходимости» даже ночевать на площади.

Бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, восемь лет возглавлявший армянский генштаб (2008–2016), присоединился к протестам с требованием отставки Пашиняна.

«Сегодня у меня большая радость, наконец-то наша армия проснулась. Появилась информация, что какие-то вооруженные группы хотят провести аресты в Генштабе.

Не знаю, что за идиоты, которые пойдут на то, чтобы арестовать военных», — заявил он.

А что Кремль?

Российские ракетные комплексы «Искандер», которыми Армения пользовалась во время карабахского конфликта, разработаны еще в конце 1990-х гг. научно-производственной корпорацией «Конструкторское бюро машиностроения» в Коломне (Московская область). Отвечая на вопрос о качестве российских ракетных комплексов, в Кремле выразили уверенность, что российская техника «неоднократно демонстрировала свою эффективность в самых различных точках мира», однако оставили вопрос без комментариев.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя последние события в Армении утром 25 февраля, заявил, что в Кремле «с тревогой» наблюдают за развитием кризиса. «Мы считаем это исключительно внутренним делом Армении, нашего очень важного и близкого союзника на Кавказе. Мы призываем, естественно, всех к спокойствию. Конечно, полагаем, что ситуация должна оставаться в конституционном поле», — считает Песков. По его словам, сейчас стоит «очень важная» задача — дальнейшая реализация пунктов трехстороннего документа по урегулированию вокруг Нагорного Карабаха, который был подписан уже несколько месяцев назад.

Активные бои в Нагорном Карабахе шли с 27 сентября по 10 ноября 2020 года. Во время конфликта в Карабахе на вооружении у Армении стояли минимум 16 ракетных комплексов, среди них — четыре «Искандера». Как отмечал тогда РБК, Армения — единственная, кроме России, страна, у которой есть «Искандеры». При этом бывший главный военный инспектор армянской армии Мовсес Акопян в ноябре прошлого года на вопрос, использовала ли армянская сторона в ходе боевых действий ракетные системы «Искандер», ответил: «Я знаю, что стреляли, но на каком направлении, не скажу». Акопян также не стал комментировать, насколько применение ракетного комплекса было эффективным. «Россия предоставила максимум того, что было возможно. Мы должны быть благодарны ей за это. Она дала то, о чем мы даже не мечтали», — заявил Акопян.

В Минобороны России, впрочем, уже ближе к вечеру 25 февраля заявили, что премьер-министра Армении «ввели в заблуждение» по поводу использования комплексов «Искандер» в ходе конфликта в Нагорном Карабахе: «Судя по всему, премьер-министра Республики Армения, господина Никола Пашиняна, ввели в заблуждение, вследствие чего он использовал неточную информацию», — заявили в ведомстве. В Минобороны уверили, что, по их информации, «ни один из ракетных комплексов данного типа» в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся, а весь боезапас ракет находится на складах Вооруженных сил Армении.