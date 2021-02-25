Подрыв градостроя

Единственное в России и одно из немногих в мире учреждений, занимающихся фундаментальными научными исследованиями в области истории и теории архитектуры, с 1 марта 2021 года потеряет свою самостоятельность. Теперь институт, который в своих исследованиях уделял большое внимание проблемам реставрации и сохранения историко-архитектурного наследия, фактически полностью сольется с Минстроем. Объясняем, чем это чревато.

Институт теории и истории архитектуры и градостроительства, сокращенно — НИИТИАГ, который уже с 2014 года — всего лишь филиал ФГБУ «ЦНИИП Минстроя России», с 1 марта 2021 года потеряет самостоятельность. Приказы об упразднении бухгалтерии и отдела кадров готовы; следующий этап «оптимизации» — перевод сотрудников в штат ЦНИИП Минстроя, который мало связан с наукой как таковой. Сотрудники должны покинуть здание института на улице Душинской, где располагалась своя научная библиотека и большой архив. В Минстрое места для бумаг не нашлось, поэтому их судьба пока не определена.

При этом предлагается в разы сократить штат научных сотрудников — со 145 до 19 человек. В штате — десятки докторов и кандидатов наук, академиков и членов-корреспондентов РААСН и РАХ, которые работают по всей стране — в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Хабаровске, Челябинске, Иркутске, Казани, Красноярске и других городах.

Меньше научных сотрудников — меньше исследований. Но научные сотрудники во времена, когда бесконтрольно сносят историческое наследие, не хотят сдаваться.

Анастасия Долгова. Фото из соцсетей

Анастасия Долгова, старший научный сотрудник отдела истории архитектуры и градостроительства Нового времени, кандидат искусствоведения

«После того как мы вошли в ЦНИИП Минстроя, мы лишились официальных региональных филиалов, слава богу, мы не лишились наших сотрудников. Ну и, соответственно, замедлилось финансирование. Свою автономию приходилось отстаивать более интенсивно. Я страшно боюсь за наш журнал «Архитектурное наследство», редактором которого являюсь. Люди его создавали с 1951 года, а мы его угробим в его семидесятилетие. Важно, что научные традиции продолжаются нами и сейчас. Мы проводим конференции, издаем сборник, помимо «Наследства» есть сборник «Вопросы всеобщей истории архитектуры». Мы в общем-то форпост теории и истории архитектуры. Дела общего жалко, не за себя все боятся.

В прошлом году сменился президент РААСН. Дмитрий Олегович Швидковский сейчас занимает этот пост, и он пытался поддержать возвращение института в статус ФГБО, отдельным юрлицом. Сейчас, я думаю, его политика та же, РААСН поддерживает наше возвращение в их лоно. А нам бы по-хорошему надо в Министерство культуры, потому что Минстрою, в ведомстве которого мы находимся, мы не понятны и не интересны. Идеальный вариант был бы — возвращение институту статуса отдельного юридического лица».

Тем не менее все научные планы и программы фундаментальных научных исследований идут через РААСН — все утверждается и рассматривается там, все отчеты идут туда. Получается ситуация двоевластия РААСН и Минстроя, в которой институт долго и упорно держал свою научную оборону, но в конце концов форпост архитектуры не выстоял.

Мария Нащокина. Фото из соцсетей

Мария Владимировна Нащокина, Главный научный сотрудник НИИТИАГ, заведующая отделом истории архитектуры и градостроительства Нового времени, доктор искусствоведения, академик РААСН, заслуженный архитектор РФ, член Союза архитекторов России, член международной Ассоциации искусствоведов (АИС)

«Институт на протяжении 77 лет был самостоятельной единицей. Понятно, что в институте есть люди, которые могут работать и без института, но для того, чтобы сохранялась школа, отечественная школа архитектуры, копились знания об архитектуре, разрабатывалась теория архитектуры, должно быть место, где эти вопросы постоянно обсуждаются и находятся в фокусе внимания. Когда я пришла в институт больше 35 лет назад, я была молодым человеком, который учился у старшего поколения. Убрать институт как самостоятельную институцию — где будут готовиться кадры? Это никого не интересует. И это ведь касается всех институтов, не только гуманитарного профиля, — нужна среда, чтобы формировалась личность, профессиональная и этически грамотная.

Что такое научная среда? Это собрание отделов, когда обсуждаются научные проблемы, когда любой человек может высказать свое мнение, рассказать, какие проблемы его волнуют, какие вопросы кажутся актуальными. То же самое происходит на ученых советах. В нашем институте был высокий градус настоящей науки. Каждый член института был в курсе работы всего института, а это большое сообщество. У нас сейчас 145 научных единиц, и каждый человек специалист в своем деле.

Чем еще отличался наш институт? Удивительной дружеской поддержкой друг друга. Ну мы же видим, что делается в научной среде в последние годы, мы же не сегодня родились. А теперь рука дотянулась и до нас. Уничтожаются школы, что-то с чем-то сливается без какого-то научного смысла, просто чтобы бухгалтерии было, что ли, меньше.

Совершенно нет уважения к нашим образовательным традициям. Ведь у нас не англо-саксонская модель, когда наука существует в университетах, учебных институтах. У нас другая модель, европейская. У нас наука существует в академиях и в научных институтах. И если бы это не было эффективно, у нас не было бы таких успехов в советское время. И именно эту отечественную традицию пытаются поломать. Я в свое время участвовала в программе ЮНЕСКО по сохранению архитектуры модерна. Со мной участвовали люди из самых разных стран, и они все мне говорили: «Какое счастье, что у вас есть научный институт, где вы можете заниматься наукой и выращиванием специалистов».

Мне очень понравился комментарий на change.org. какого-то парня под нашей петицией, который сказал: «Такими темпами мы дойдем до выселения МГУ, чтобы сделать из него гостиницу». Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Недвижимость и деньги сейчас встали во главе угла, а все остальное никому не интересно».

Единственная надежда института на самостоятельность и сохранение научной независимой школы — возвращение в лоно Российской академии архитектуры и строительных наук — РААСН, из-под ведомства которой институт не так давно отошел к Минстрою.

«Новая» будет следить за развитием событий.

Анастасия Ларина — специально для «Новой»