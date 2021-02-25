Удержаться на вершине пирамиды

Судья Ленинского районного суда Екатеринбурга Максим Антропов прекратил «за истечением срока давности» уголовное дело № 1-3/2021 против создателей ряда потребительских кооперативов «Актив» Ильи Брылякова и Александра Харина.

Тысячи вкладчиков окончательно потеряли свои деньги, в общей сложности — более 2,6 млрд рублей.

На созванной 15 февраля пресс-конференции свердловский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила: «Мне очень тяжело объяснять людям, почему так произошло. Вместе с полицией, следствием мы составляли реестр обманутых вкладчиков, чтобы никто не остался за бортом, а в результате доведенное до суда с таким трудом дело окончилось ничем».

Присутствовавший на той же пресс-конференции начальник следственной части ГУ МВД по Свердловской области Максим Чаплыгин пояснил, что обвиняемые «слишком долго» знакомились с материалами дела — 2,5 года. А ограничить им срок ознакомления суд согласился лишь незадолго до истечения этого времени.

Как создавался один из крупнейших лопнувших финансовых проектов России? Куда уходили деньги людей? И как уголовное дело пришло к закрытию? Рассказывает корреспондент «Новой».

Игра с деньгами

Во время расцвета «Актив-Инвеста» Илья Брыляков часто попадал на обложки журналов

«Актив-Инвест» появился в 2006 году. Его создали жители Екатеринбурга Александр Харин и Илья Брыляков. «Обычные люди, без какого-либо финансового образования», — говорил о них в интервью «УралБизнесКонсалтинг» следователь Михаил Елисеев.

По его словам, до 2005 года Брыляков и Харин сами были вкладчиками одной из рухнувших финансовых пирамид, которую создал осужденный за мошенничество трейдер Алексей Калиниченко. Харин даже являлся потерпевшим по уголовному делу против трейдера. После работы с Калиниченко Брыляков и Харин и решили запустить свой проект.

Концепция работы «Актив-Инвеста» была проста: людей зазывали вкладывать деньги в кооператив под проценты намного выше банковских — от 30 до 60%.

На полученные деньги основатели «Актив-Инвеста» играли на Forex.

Один из бывших сотрудников кооператива рассказал «Новой газете», что по закону привлеченные от людей деньги нельзя использовать для проведения рисковых финансовых операций (в том числе для трейдинга). Чтобы обойти это ограничение, была придумана схема, при которой пайщики переводили деньги непосредственно Брылякову. И уже он, а не кооператив, распоряжался деньгами «по своему усмотрению».

Закон «О кредитных потребительских кооперативах» также ограничивает количество членов кооператива двумя тысячами человек. Однако желающих вложиться в «Актив-Инвест» оказалось в разы больше. В итоге был создан 21 кооператив с названиями «Актив», «Актив-1», «Актив-2»...

У «Актив-Инвеста» был даже собственный глянцевый журнал «Активный инвестор», в котором в красках расписывались преимущества вложения денег в кооператив. Минимальная сумма инвестиций составляла 10 тысяч рублей.

2006 год. К этому времени жители России уже знали, что такое финансовые пирамиды и к чему ведут обещания 60% годовых. Несмотря на это, проект Брылякова-Харина оказался очень популярным. Почему?

Во-первых, «Актив-Инвест» действовал по принципам сетевого маркетинга: доход каждого вкладчика зависел от числа других привлеченных им вкладчиков. Люди были заинтересованы активно привлекать новых членов кооператива.

Во-вторых, большую роль в привлечении вкладчиков сыграли тренинги личностного роста. Была создана компания «Время», которую возглавляла супруга Брылякова. На тренингах этой компании людям прививались «лидерство», «умение рисковать», «доверять», «верить в успех», «не сомневаться в команде», «материализовывать мыслеформы» и главное — «вовлекать».

Вкладчики «Актив-Инвеста» общались с «идейными» членами кооператива, а те убеждали их пройти тренинги.

Так два потока клиентуры переплетались в единый — генерирующий деньги.

По словам занимавшегося расследованием уголовного дела «Актив-Инвеста» следователя Михаила Елисеева, только к 2012 году по делу было допрошено порядка 13 тысяч человек. Материалы занимали комнату площадью 10 кв. м, стопки папок упирались в потолок. Брылякову и Харину светило лишение свободы до 10 лет и крупные штрафы. Обманутые люди надеялись, что им возместят ущерб.

Не случилось. Более того, по информации Znak.com, в 2013 году, находясь под следствием, Брыляков создал новую организацию — международное потребительское общество «Семья», которое

предлагало гражданам инвестировать денежные средства под 36% годовых.

Вкладчики

К декабрю 2018 года — моменту начала судебного разбирательства над бенефициарами «Актив-Инвеста» — потерпевшими по уголовному делу было признано свыше 26 тысяч человек. При этом на деле пострадавших могло быть больше: внутри структуры действовал 21 кооператив, каждый — до 2 тысяч членов. На момент краха структуры ее пайщиками числилось 32 тысячи граждан из разных регионов России, включая Москву.

Многие вкладчики «Актив-Инвеста» стыдятся своего участия в финансовой пирамиде.

Александр Михайлов (мужчина попросил изменить свое имя, заявив, что «знакомые будут смеяться») потерял в кооперативе 1 млн 115 тысяч рублей, еще 40 тысяч потратил на адвоката и 14 тысяч — на судебные издержки.

«Суд удовлетворил мои требования о взыскании суммы. Ответчик на заседание суда не явился. При этом даже адвокат признал невозможность взыскания долга, так как необходимое имущество у «Актива» отсутствует», — говорит он.

Другой вкладчик «Актив-Инвеста», Константин Тормосов, в разговоре с корреспондентом «Новой» отказался говорить, сколько денег потерял в кооперативе (стыдно), но отметил, что сумма немаленькая.

«В «Активе» действовала следующая схема внесения и вывода денег: ты приходишь, чтобы положить наличные [на счет]. А кто-то хочет забрать со своего счета часть денег. Ты этому человеку отдаешь конкретную сумму, и с его счета как бы переводят на твой. Твой счет пополняется. Взамен оба человека обмениваются расписками. Это называлось «внутренний перевод». Он не отражен нигде — ни по кассе, ни по банку. По идее, вносить деньги на счет нужно было через банк, тогда хотя бы официальная бумага была. Но организаторы придумали вот такую схему, чтобы люди поменьше выводили «живых» денег. Расписки юридической силы не имеют, у многих они и не сохранились. Кому я отдавал деньги, этих людей тоже не найдешь. Многое держалось на доверии».

Тормосов уверен: Брыляков, Харин и другие функционеры «Актив-Инвеста» должны быть наказаны хотя бы для того, чтобы у других не было соблазна начинать подобную деятельность.

Александр Харин

В то же время некоторые вкладчики кооператива в разговоре с «Новой газетой» заявили, что не считают себя пострадавшими, т.к. прекрасно осознавали, что вложение денег под большие проценты — это риск.

Некоторые из них успели вывести свои деньги вместе с процентами.

Адвокат Ильи Брылякова Александр Рыжков и вовсе заявил корреспонденту «Новой», что не считает своего подзащитного виновным. «В 2008 году произошел экономический кризис, повалилась вся Европа, падали банки один за другим. Крах «Актива» — это следствие кризиса. Инвестирование — это риск. Граждане хотели высоких доходов — просто сидеть, как Леня Голубков, и считать денежки, — и они это получали, пока не случился кризис. При этом вкладчики — члены кооператива, такие же, как Брыляков и Харин, и они тоже несли ответственность за свой выбор».

На вопрос, могут ли финансовые кооперативы вкладывать деньги пайщиков в рисковые проекты, адвокат ответил: «Мы куда-то в сторону ушли от самой сути вопроса, зачем нам об этом рассуждать?»

Подавать апелляцию на прекращение судопроизводства по уголовному делу Александр Рыжков не будет.

«Я и мой подзащитный очень хотели доказать свою невиновность. А так — ничья. Срок истек — ну и ладно, мы возражать не стали.

Закон позволяет прекратить дело в связи со сроком давности — это правильно. Приходят свидетели, они даже не помнят, что там было 15 лет назад, кто кому какие деньги передавал. Такие дела нет даже смысла рассматривать», — сказал адвокат.

При чем здесь силовики?

Что именно стало причиной крушения «Актив-Инвеста» и куда ушли все деньги вкладчиков, теперь уже вряд ли станет известно. Одна из самых популярных версий среди пайщиков говорит об интересе силовиков к активам компании.

Бывший сотрудник кооператива, непосредственно работавший с Ильей Брыляковым, обращает внимание на исход уголовного дела.

«Посмотрите, например, как работают суды с оппозиционерами, с Навальным, у которого столько сторонников и дела шиты белыми нитками, — но судебная машина все равно закатывает его в асфальт, дает максимальное наказание. А здесь? Такой резонанс, столько пострадавших, 10 лет следствия и суда — и виновных нет».

По мнению экс-сотрудника «Актив-Инвеста», решение Ленинского районного суда Екатеринбурга о закрытии уголовного дела —

это, возможно, «компромисс»: отказ от посадки в обмен на деньги и молчание. Бывший сотрудник кооператива отмечает, что среди пайщиков были родственники крупных чинов областного УФСБ.

Когда начались задержки с выплатами денег, к Брылякову пришли «поговорить», объяснив, чтобы он даже не вздумал их кинуть. Кроме того, в «Актив-Инвесте» действовала служба безопасности, которую возглавлял отставной сотрудник ФСБ. «А там бывших не бывает», — подчеркнул наш собеседник.

«Это поражение системы»

Спросить, куда пропало 2,6 млрд рублей, логично было бы у самих Брылякова и Харина. Но они комментариев не дают.

Илья Брыляков поднимает тост в честь Нового года (2009), рядом другие учредители: Наталья Брылякова и Ольга Королевская

Финансовый аналитик Константин Селянин выступал экспертом на судебном процессе по гражданскому иску пострадавших вкладчиков «Актив-Инвеста» к основателям кооператива.

«Брыляков так и не смог подтвердить, как и куда инвестировал средства. Я полагаю, что собранные с граждан деньги даже не выводили на Forex, а просто рисовали отчеты, — говорит он. — Произошедшее, на мой взгляд, — это поражение судебной системы. Десятки тысяч пострадавших, десятки миллионов долларов ущерба — и пшик. Я знаком с некоторыми материалами, признаков преступления — более чем достаточно. При этом Брылякову и Харину была избрана крайне мягкая мера пресечения — подписка о невыезде. Складывается впечатление, что кто-то был заинтересован в таком исходе дела. Они совершенно спокойно регистрировали в ФНС все новые и новые кооперативы с одним и тем же названием — «Актив». Обычно налоговики такого не допускают, а тут — пожалуйста. Это, возможно, и объясняет исчезновение такой крупной суммы денег».

Константин Селянин полагает, что шансы вернуть деньги есть, но очень маленькие. Надежда — на резонанс.

Что касается деятельности кредитных потребительских кооперативов, то эксперт полагает, их нужно запретить. «Никакие микрофинансовые организации, кооперативы, потребительские общества здоровой экономике не нужны, — говорит он. — Их функции вполне могут выполнять банки и инвестиционные компании. Банк ежемесячно должен сдавать более 70 видов отчетности, а микрофинансовая организация — одну. Чаще всего ЦБ их лишает аккредитации за отсутствие ведения финансовой и бухгалтерской отчетности. Даже не за ошибки — за отсутствие документов! Зачем в свое время позволили расплодиться всей этой пакости, мне непонятно. Открыли возможность обкрадывать людей».

В июле 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал изменения в закон о деятельности кредитных потребительских кооперативов, ужесточающий требования к ним. Кооперативы обязали объединяться только по территориальному, профессиональному или социальному принципам, раскрывать информацию о своей деятельности на официальном сайте. Помогут ли эти меры в борьбе с финансовыми пирамидами — покажет время.

Из уголовного — в гражданский

При подготовке материала «Новая газета» направила запрос в ГУ МВД по Свердловской области с просьбой пояснить, почему дело против Брылякова и Харина расследовалось восемь лет и как в ведомстве оценивают исход судебного разбирательства.

«Срок предварительного следствия по уголовному делу неоднократно продлялся в связи с необходимостью проведения большого количества следственных и процессуальных действий в связи со значительным числом преступлений, по фактам которых проводилось расследование, — сообщила в ответе на запрос начальник отдела по рассмотрению заявлений ГУ МВД С.Н. Девятовская. — По уголовному делу проводились экспертизы, устанавливался круг потерпевших, проводились допросы, очные ставки и иные следственные действия как на территории Свердловской области, так и вне ее пределов. <...> На решение о прекращении уголовного дела потерпевшими подана апелляционная жалоба».

Уже после окончания следствия МВД 12 раз ходатайствовало об ограничении для Брылякова и Харина сроков ознакомления с материалами дела. Но суд каждый раз был снисходителен к основателям «Актив-Инвеста».

Имеет ли апелляция потерпевших хоть какие-то перспективы, сомнительно. В 2017 году Конституционный суд разъяснял, что в случае закрытия уголовного дела «в связи с истечением сроков давности» добиваться компенсации нужно через гражданские иски. В ответе МВД на запрос «Новой газеты» говорится о том же: «На данный момент возмещение ущерба, причиненного преступлением, может осуществляться в рамках гражданского судопроизводства».

Вопрос об уголовной ответственности снят окончательно?