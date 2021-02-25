Несмотря на снижение числа заболевших и ослабление коронавирусных ограничений, люди продолжают ежедневно сталкиваться с последствиями пандемии, в том числе — экономическими. Многие оказались в трудном финансовом положении и нуждаются в адресной помощи. Дополнительные расходы — необходимость приобретать средства индивидуальной защиты — не облегчают ситуацию.

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В рамках благотворительной акции «Ставка на добро» с января по февраль 2021 года компания «Фонбет» выделила свыше трех миллионов рублей на нужды детей-сирот, детей с инвалидностью, малоимущих и многодетных семей.

Помощь в размере 81 тысячи рублей получил казанский благотворительный фонд «Исполнение мечты». Они пойдут на покупку средств индивидуальной защиты для школы-интерната имени Е.Г. Ласточкиной. 450 тысяч рублей были выделены благотворительному фонду защиты семьи из Нижнего Новгорода на приобретение ноутбуков для детей из семей медработников, погибших во время пандемии коронавируса. Православный детский социально-реабилитационный центр «Покров» приобрел продукты питания на сумму более 619 тысяч рублей. Воронежской благотворительной организации «Общие дети» компания «Фонбет» выделила 709 тысяч рублей на организацию ухода за детьми-отказниками в местных больницах. Более 700 тысяч рублей было перечислено благотворительным фондам «Радость детства» из Татарстана и «Дорога жизни» из Москвы. Эти средства пошли на оплату специального питания для детей с инвалидностью и помощь в организации выездных медицинских консультаций для детей-сирот.

— В это время важно не забывать о том, что все мы — одна большая семья,

— отмечает председатель совета директоров компании «Фонбет» Максим Кирюхин. — А в семье не отказывают в помощи. Для нас было особенно важно помочь малообеспеченным семьям самым простым и в то же время необходимым — средствами индивидуальной защиты, продуктами.

В феврале «Фонбет» выделил 280 тысяч рублей на покупку средств индивидуальной защиты и дезинфекции, а также продуктов питания фонду помощи детям из Московской области «Стук сердца». Еще 300 тысяч рублей были направлены в фонд «Исполнение мечты» из Республики Татарстан на покупку средств индивидуальной защиты для семей, воспитывающих детей с инвалидностью.

В рамках благотворительной акции «Ставка на добро» компания «Фонбет» суммарно передала различным благотворительным организациям более 100 миллионов рублей.

Ирина Харитонова