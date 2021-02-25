Не «Тамбовом» единым»

Межсезонье пролетело так же незаметно, как и перевыборы Александра Дюкова на пост президента РФС. Кстати, чиновник от «Газпрома», отчитываясь о проделанной за пару лет работе, обещал поднять сборную России к 2025 году на 20-е место в рейтинге ФИФА и внедрить уроки футбола в вузах. В подконтрольном же ему «колледже» под названием «Тинькофф Премьер-Лига», где «Зениту» уже готовы выдать очередной золотой диплом, за каникулы едва не стало одним учеником меньше. И морозы с пандемией тут ни при чем. Просто у тамбовского абитуриента банально закончились деньги. Впрочем, шоу, как пел Фредди Меркьюри, должно продолжаться.

Фото: РИА Новости

Оно и продолжается. Подавший документы о банкротстве бездомный клуб («Тамбов» не провел ни одного матча РПЛ в своем городе), чей долг исчисляется 550 миллионами рублей, чудом спасли за неделю до старта к восторгу Сергея Прядкина. Вернее, вывели разовым кредитным траншем из комы на три месяца, дабы не переписывать календарь, не портить настроение всем резидентам уникального чемпионата и сохранить имидж лиги в глазах УЕФА. И даже Ольге Бузовой ясно, что в мае провинциальный обманщик, непонятно каким образом получивший прошлым летом лицензию на участие в первенстве страны, присоединится на «небесах» к «Анжи» и «Тосно». Так как местный губернатор содержать команду-невидимку, бесполезно высасывающую львиную долю бюджета, не намерен. А инвесторов, желающих безвозмездно вложиться и в банду с богатой историей, днем с огнем не сыщешь. Но все это лирика.

До неизбежной смерти «Тамбову» и его тренеру Сергею Первушину надо еще, извините, дожить.

В Саранске. И дожить так, чтобы 40-летнему вратарю Сергею Рыжикову не было мучительно стыдно. Штука в том, что занимающий последнее место клуб, потерявший 17 футболистов из-за долгов по зарплате, укомплектовался на весенний период в том числе и за счет других коллективов премьер-лиги, отославшим «волкам» в аренду без права выкупа ненужных бойцов. Готовых отслужить за 50 тысяч рублей в месяц. И дофинтить 11 туров с подобной гуманитарной помощью и оплатой, как вы понимаете, можно по-разному. Есть выбор: или, несмотря ни на что, сражаться за свое имя в каждой встрече и утонуть с гордо поднятой головой, или, не напрягаясь, отдать «пятнистые хвосты» прямо на поле, завершив и без того дикую трагикомедию очередным фарсом. «Я удивлюсь, если «Тамбов» выиграет больше одного матча», — заявил эксперт «Матч ТВ» Андрей Аршавин.

Теперь о настоящей трансферной кампании. Даже в лучших домах Москвы, Санкт-Петербурга и Казани в праздники экономили, и кошельки на снежной ярмарке особо не раскрывали. Судите сами. «Рубин» нашел на берегах Невы талантливого хавбека Леона Мусаева за 500 тысяч евро. «Спартак» за такую же сумму приобрел у «ПСВ» загадочного опорного полузащитника Йоррита Хендрикса и уговорил «Аякс» отпустить Квинси Промеса в Тарасовку. Отстающие на 4 очка от «Зенита» армейцы взяли напрокат у китайского «Далянь Про» форварда Соломона Рондона, который когда-то результативно шалил на «Петровском», и купили за полтора миллиона евро норвежца Бохинена. «Локомотив» выгнал гендиректора Василия Кикнадзде, пригласил на его место Владимира Леонченко, возглавлявшего ранее Профсоюз футболистов и тренеров, и на радостях перевел французскому «Бордо» за бразильского защитника Пабло Кастро 2,5 млн евро.

«Зенит», «Краснодар» и «Динамо» в крупных аукционах и вовсе не участвовали. Правда, бело-голубые мощно усилились на другом фронте, переманив в Новогорск на должность председателя правления Павла Пивоварова, трудившегося 15 лет исполнительным директором «Зенита». К тому же за научно-спортивное направление в клубе теперь отвечает сербский профессор Андрея Милутинович, работавший в «Интере» и сборной Хорватии. Коллеги называют его фитнесс-Месси и считают самым крутым специалистом в своей области. При этом «Динамо» никаких наполеоновских задач на концовку сезона не ставит. В отличие от «Сочи», где заправляющий делами Борис Ротенберг, не сделав никаких новых приобретений, потребовал от подопечных Владимира Федотова попадания в Лигу Европы. Для чего «барсам», находящимся в группе лидеров, нужно будет потеснить с третьей строчки «Спартак», который, в свою очередь, мечтает дотянуться-таки до Лиги чемпионов. Поэтому, видимо, Леонид Федун и сохранил на тренерском мостике Доменико Тедеско, еще зимой обещавшего покинуть красно-белую семью в июне при любых раскладах.

Впрочем,

«достижения» в нашем чемпионате зачастую зависят от «виртуозного» судейства. И тут, конечно, все по-прежнему совсем тоскливо.

Уже февральские матчи 1/8 финала Кубка России (к слову, «Зенит», Спартак» и «Краснодар» с дистанции дружно сошли) продемонстрировали неготовность оставшихся в элитной обойме отдельных арбитров к возобновлению сезона. Напомню, что после летне-осенних спектаклей сразу семерых блюстителей закона за неудовлетворительный свист и «алкогольные» фокусы верховный департамент отправил в «офсайд». И на сегодня в распоряжении венгра Виктора Кашшаи, отвечающего за честную игру, только 15 рефери, из которых трое — сырые новички, а еще двое — Михаил Вилков и Владислав Безбородов — отбывали с ноября дисквалификацию…

А чтобы служителям футбольной Фемиды, так и не научившимся грамотно пользоваться системой видеоповторов, было веселее править бал, на общем собрании РПЛ приняли решение о введении дополнительной замены при подозрении на черепно-мозговую травму у артиста в гетрах. Дословно: «В случае использования такой замены клуб обязан в течение двух суток провести медицинское обследование травмированного футболиста и предоставить всю информацию в медицинскую службу РФС». Идея, безусловно, благая. Но, как всегда, абсолютно непродуманная и вызывающая массу вопросов. Вот как прокомментировал «новинку» бывший врач «Спартака» и сборной России Юрий Васильков: «Трактовать сотрясение мозга на поле очень тяжело. Нужен четкий регламент, дабы не было симуляций. Ведь начнутся фокусы. Игрок скажет, что его тошнит, свежий партнер его заменит, и команды окажутся в неравных условиях…». От себя добавлю. А если замены исчерпаны, а после столкновения один футболист сломает ногу, а другой на самом деле крепко стукнется головой. Получается, что вместо «теряющего сознание» можно будет выпустить запасного, а компенсировать «безногого» не выйдет?

Вот с таким «сотрясением» от Прядкина, которого наверняка наградят медалью «За спасение никому не нужного «Тамбова», и с продолжающим действовать ограничением по посещаемости все еще 16 клубов будут давать концерты до 16 мая.