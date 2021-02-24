Будь добр, люби СОБР

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«Другая сторона улицы». Веб-сериал «Новой газеты» о людях, которые выбрались с самого дна и начали жизнь заново
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№ 20 от 24 февраля 2021Читать номер
Борис Бронштейнобозреватель «Новой»
Сначала упрощу работу себе: не стану тратить собственный запас слов, начну с цитаты. Вот как описывает в Facebook кемеровский журналист Роман Куприянов (работающий под псевдонимом Фома Неверов) трудную, но слаженную работу силовиков, визит которых он едва не проспал по уважительной причине — работал, говорит, всю ночь:
«Крики с балкона: «Полиция, лежать!» А я как раз лежу на диване. Собровец вышибает ногой балконную дверь, и за считаные секунды, пока я просыпался, квартира наполняется незнакомыми людьми, а я валяюсь на полу, руки за голову, сверху чей-то берц — чтобы понапрасну не шевелился».
Что случилось? Да ничего особенного. За какие-нибудь три часа, не обращая внимания на пожилую маму журналиста, перенесшую операцию на сердце, произвели обыск, изъяли компьютеры-телефоны и увезли Романа в полицию. Там вскоре выяснилось, что он проходит свидетелем по уголовному делу, касающемуся несогласованных выпадов против губернатора. С кем не бывает?
Посочувствуем силовикам. Это мы с вами можем беспечно лежать на диване, а им — на балконы проникать, двери выбивать и высокими ботинками, берцами, на свидетеля давить…
Мне как-то уже случалось вносить предложения по упрощению работы силовых структур. За одно из них я даже ждал благодарности от МВД. Напомню, предлагал ввести для участников уличных протестов нагрудные жетоны с фамилией (или хотя бы с зарегистрированным номером) недовольного. Чтобы не тратить силы и время на установление его сомнительной личности. Здравая была идея, но нет — ни министр не позвонил, ни пресс-секретарь.
Попробую еще. Первым делом, всех оппозиционеров и приравненных к ним граждан, если они живут на высоких этажах, надо обязать поменять квартиры. Пусть селятся не выше второго и не застекляют балконы.
Рекомендовать всем ложиться на пол еще до приезда полиции. Последнее в особенности касается свидетелей. Если вы даже стали очевидцем рядового ДТП или банальной уличной драки, без промедления ложитесь на асфальт лицом вниз. Полиция подъехала — а свидетели уже лежат. Это упрощает наведение правопорядка.
Чтобы не возникало проблем с вызовом адвоката,
требуйте участия в обыске или на допросе не адвоката, а прокурора. Не сомневайтесь, он прибудет через десять минут.
Маршруты уличных манифестаций должны строиться с таким расчетом, чтобы шествия организованно заканчивались у крыльца отдела полиции (однако не следует рассматривать это как коллективную явку с повинной и требовать смягчения наказания).
Желательно идти навстречу силовикам даже в мелочах. Так, если вас в отделе полиции собираются пытать током (а такое не раз наблюдалось в различных регионах страны), попросите записать показания счетчика до и после процедуры и пообещайте оплатить расход электроэнергии.
Понятно же: мы к силовикам по-хорошему, и они к нам будут относиться так же. Даже будут любить граждан. От всего берца.
Почему это важно
«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
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