Общество политкаторжан

После протестных акций начала 2021 года были задержаны тысячи человек, сотни оказались под арестом в спецприемниках. У многих из них них не было бы воды, сменной одежды и возможности принять душ, если бы не правозащитники и члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). Редактор отдела политики «Новой» Кирилл Мартынов поговорил с членом ОНК Мариной Литвинович о долгой агонии нынешнего политического режима, власть которого держится на полном запрете выражения мнений и тюрьмах, о слабости русского человека, а еще о том, как сидит Навальный.

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