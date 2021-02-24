Общество политкаторжан

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«Другая сторона улицы». Веб-сериал «Новой газеты» о людях, которые выбрались с самого дна и начали жизнь заново
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№ 20 от 24 февраля 2021Читать номер
Политика11
«Новая газета»редакция
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После протестных акций начала 2021 года были задержаны тысячи человек, сотни оказались под арестом в спецприемниках. У многих из них них не было бы воды, сменной одежды и возможности принять душ, если бы не правозащитники и члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). Редактор отдела политики «Новой» Кирилл Мартынов поговорил с членом ОНК Мариной Литвинович о долгой агонии нынешнего политического режима, власть которого держится на полном запрете выражения мнений и тюрьмах, о слабости русского человека, а еще о том, как сидит Навальный.
«Центральный вайб» — проект «Новой газеты», в котором мы беседуем со специалистами о самых сложных темах российской жизни.
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
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Теги:смирнов, навальный, литвинович, акции протеста, центральный вайб
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