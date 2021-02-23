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«Другая сторона улицы». Веб-сериал «Новой газеты» о людях, которые выбрались с самого дна и начали жизнь заново
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№ 18-19 от 19 февраля 2021Читать номер
Мультимедиа «Новой» Новая газета
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За последние недели по всей стране были задержаны более 11 тысяч человек по данным ОВД-инфо. Многие из задержанных и арестованных столкнулись с полицейским беспределом, когда в отделения не пускали адвокатов, «катали пальцы», держали в полицейских машинах часами и тд. Суды выносили одно решение за другим - административный арест. В Москве спецприемники не справились практически сразу, арестованных начали развозить в область. Бардак, который мгновенно возник, разгребали в том числе и те, кто просто не может иначе. Именно о них наш репортаж «Защитники. Протестная зима 2021»
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
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Теги:митинги, акции протеста, арест
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