Тройственный союз

В начале недели «Справедливая Россия» окончательно объединилась с партиями «За правду» Захара Прилепина и «Патриотами России» Геннадия Семигина. Новая организация будет носить длинное название, а партийные цвета «СР» изменятся с красно-желтых на красно-белые. Несмотря на идеологические противоречия внутри организации, партия рассчитывает занять на думских выборах второе место. Корреспондентка «Новой» обсудила с политологами шансы нового политического союза.

О слиянии лидеры партий заявили еще в конце января — тогда был подписан манифест новой организации. Документ включал в себя 12 принципов, которые объединяли социал-демократическую и патриотическую идеологию, среди них — введение прогрессивной шкалы налогообложения, ужесточение наказания за коррупцию, повышение МРОТ, пенсий, возвращение прямых мэрских выборов и др. В понедельник в Москве одновременно прошли съезды всех трех организаций, на которых закрепили создание новой партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», избрали руководящие органы, а также утвердили новую символику. Возглавит объединенную партию глава «СР» Сергей Миронов. Захар Прилепин и Геннадий Семигин займут должности сопредседателей партии. По итогам съезда «За правду» и «Патриоты России» самоликвидировались. Их члены вошли в состав «Справедливой России».

Как считает глава «СР» Сергей Миронов, главная цель объединения — победа на думских выборах этого года.

По его словам, люди устали от провальных реформ. В свою очередь, объединенная партия предлагает альтернативу — «новый социализм вместо убогого людоедского капитализма».

— Нужны реформы для граждан, а не за счет граждан! Нужно государство для людей, а не люди для государства! Именно с такими принципами мы идем на выборы. Разрушить монополию «Единой России» — наша общая и первоочередная задача! — заявил политик на своей странице в фейсбуке.

При этом со слиянием партии поздравил президент Владимир Путин. В начале съезда Сергей Миронов зачитал приветствие президента, в котором глава государства предположил, что объединение трех партий вокруг «Справедливой России» может помочь ей победить на выборах в Госдуму.

— Уверен, что начатый объединительный процесс позволит вам с еще большей энергией результативно трудиться на благо Отечества, достойно проявить себя на предстоящих выборах, — говорилось в сообщении.

Для «Справедливой России» объединение партий решило вопрос прохождения в Госдуму, считает глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, («а то они вечно находились на полупроходном месте»). С ним солидарен политолог Алексей Макаркин. По его мнению, для «Справедливой России» лучше, чтобы на выборах в бюллетене рядом с ними было как можно меньше партий. С помощью объединения они смогут забрать себе голоса «Патриотов», а также привлечь на свою сторону селебрити, в частности, Захара Прилепина, который их избирателям известен как писатель и общественный деятель.

Кроме того, объединение партий — это хороший информационный повод.

— Сергей Миронов сейчас активно выступает по телевидению, к партии привлечено внимание. Обычно парламентская оппозиция в СМИ представлена достаточно плохо (кроме Владимира Жириновского), а Миронов выступает только по формальным вопросам, — говорит Макаркин.

При этом опрошенные «Новой газетой» эксперты сомневаются в успехе объединенной партии. По словам политолога Аббаса Галлямова, пять процентов — это «потолок», на который могут рассчитывать кандидаты.

— Итог может быть другим, только если власти займутся откровенной рисовкой. Однако в данном случае непонятно, зачем она им нужна. Не такие уж ценные кадры собрались в этой партии, — утверждает Галлямов.

Кроме того, вызывает вопросы и логика этого союза. Причина — идеологическая направленность и история партий. Левоцентристская «Справедливая Россия» была создана перед выборами 2007 года как объединение партии «Родина» с Партией пенсионеров и Партией жизни. Сейчас у нее 23 места в Госдуме. Чуть раньше были созданы «Патриоты России»: они появились в 2005-м в результате раскола в КПРФ, в разные годы участвовали в выборах в Госдуму, однако всегда набирали меньше процента.

Партия Захара Прилепина «За правду», в свою очередь, образовалась в начале прошлого года. Она носит правый и консервативный характер, на выборах в сентябре 2020 года партия прошла в думу Рязанской области. При этом сторонники Прилепина последнее время появляются в информационном поле, в основном, в связи с провокационными акциями против оппозиции. К примеру, в январе они пикетировали здание правозащитного центра «Мемориал» (признан иностранным агентом в России), а также выступали против акций в поддержку Навального.

Как рассказывал Захар Прилепин в интервью «Медузе», «Справедливая Россия» оказалась наиболее оптимальным вариантом для объединения — с ними было проще всего договориться, а повестка партий совпадала по большинству пунктов. Кроме того, политик не отрицает, что может и возглавить объединенную партию, если такое предложение поступит.

Союз с Прилепиным является наиболее сложной частью образовавшегося союза, считают политологи. Объективно он мог бы отпугивать электорат «Справедливой России». По словам Макаркина, типичный представитель электората «СР» — это человек неконфликтный, лояльный власти, который просто «не любит чиновников». Радикальная позиция Прилепина по поводу конфликта в Украине («За правду» выступала за проведение референдума о присоединении к России Донбасса) может его отпугнуть.

При этом, как говорит Виноградов, вряд ли взгляды Захара Прилепина могут иметь в итоге большое значение.

— Прилепин довольно известен и по-своему популярен, на частности избиратель может и не обратить внимания. Кроме того, часть избирателей «СР» делает за них выбор прямо на участке и за избирательной кампанией особо не следит. Поэтому в случае объединения с Прилепиным речь скорее идет об отпугивании протестного избирателя. Однако интрига для «Справедливой России» все равно остается. Пока неясно, сможет ли партия сохранить свой низкий антирейтинг как один из главных ресурсов, — заключает Виноградов.