Скелет для Панарина

Артемий Панарин, звезда «Нью-Йорк Рейнджерс» и сборной России, высказывался по любым сложным политическим темам примерно с той же степенью свободы, с которой он проявлял себя на льду. Кому-то непредвзятые оценки кремлевской политики нравились, кому-то нет. Диапазон мнений был от «Молодец, Тема, хорошо им врезал!» до «Ишь какой критикан выискался!». «Катись в свою Америку» ему, правда, не говорили — чего его отправлять, если Панарин и так довольно давно там.

Так бы, наверное, и продолжалось дальше, если бы Артему не прилетело с совершенно неожиданной стороны, причем от своего бывшего тренера.

Самый одиозный персонаж тренерского цеха Континентальной хоккейной лиги, первый русский тафгай в НХЛ Андрей Назаров очень вовремя вспомнил историю с криминальным оттенком, якобы случившуюся в Риге на исходе 2011 года с его подопечным по клубу «Витязь». Важен и выбор издания, в котором появилось интервью с Назаровым, — «Комсомольская правда», желто-коричневые цвета которой никого уже давно не удивляют.

20-летняя звездочка «Витязя» в проигранном рижскому «Динамо» матче, согласно откровениям Назарова, «такое ощущение, что экономил энергию для вечерних «подвигов». И после игры, когда все, кроме легионеров и Панарина пошли отдыхать, Панарин «отдыхал» в баре отеля «Рэдиссон». В процессе чего, неизвестно из-за какого конфликта, «отправил на пол несколькими мощными ударами» 18-летнюю гражданку Латвии. «Полиция приехала быстро. Панарина задержали. Составили протокол. Светило уголовное дело и реальный срок. Но за Панарина вступились авторитетные жители Риги». Эти «жители», по Назарову, сделали все, чтобы «наша восходящая звезда не загремела в каталажку». И если бы не 40 тысяч евро, Панарин не ловил бы кайф «в одном из самых богатых городов мира», а, «отсидев несколько лет, калымил бы таксистом или работал бы сейчас на заправке в городе Чехове». Назарову, исходя из его слов, было очень стыдно как за проступок подопечного, как и за его «отмазку».

Тренер Андрей Назаров. Фото: РИА Новости

Стиль высказывания местами абсолютно совпадал с фельетонами про зарвавшихся спортсменов, в разные годы украшавшими полосы самых солидных советских газет, включая «Правду», а также журнал «Крокодил». В опалу попадали даже такие звезды, как Александр Мальцев и Виктор Кузькин, — не сказать чтобы за дело, но как отрицательный пример для молодежи. Назаров тех фельетонов, как человек относительно молодой, понятное дело, не читал, но шестым чувством догадался, что сейчас «проканает». Или ему подсказали, о чем нужно вспомнить именно сейчас.

Мне меньше всего хочется рассказывать о «подвигах» самого Назарова, который расправлялся с врачом, дрался со зрителями, науськивал свою свору (прокриминальный «Витязь», за малыми исключениями, на рубеже нулевых и десятых вполне подходил под понятие «свора») на соперников и чего только ни делал в своей не такой уж долгой, но очень насыщенной тренерской биографии. В конце концов, разве не могла Андрея Викторовича на досуге замучить совесть по поводу некоторых его прошлых проступков — с кем не бывает?

Правда, угрызения совести почему-то первым делом привели к «замечательному парню», как Панарина характеризовал тогда тренер.

Панарин образца 2011 года паинькой, естественно, не был. Парнишка из пригорода Челябинска Коркино отличился в знаменитом финале молодежного чемпионата мира под названием «чудо в Баффало-2011» не только камбэком с Канадой (с 0:3 на 5:3), но и выдохом на камеру в прямом эфире после исторической победы — с употреблением всех доступных ему русских народных слов. Вроде мелочь, а неприятно было. Впрочем, пытавшихся мягко пожурить счастливых победителей народ дружно пригвоздил как людей, не понимающих самой сути спорта: наезжать на молодых людей, героически защитивших честь Родины, непозволительно.

Нападающий «Витязя» Артемий Панарин, 2011 год. Фото: РИА Новости

Звездой и едва ли не самым ярким форвардом десятых Артемий тогда еще не был. Но на фоне зубодробительного «Витязя» «солнечный мальчик» выгодно отличался в лучшую сторону. Эксцесс в Риге, если он был, случился как раз на исходе того самого счастливого 2011-го. Вскоре Панарин уйдет в «Ак Барс», потом снова вернется в «Витязь», чтобы полноценной звездой стать уже в СКА. Нынче он самый высокооплачиваемый российский форвард с безупречной игровой и бытовой репутацией — но скелет так или иначе выпал из шкафа.

Даже если сказанное Назаровым каким-то образом соответствует действительности, посыл выглядит гаденько и подленько. Это едва ли не первый случай в истории отечественного хоккея, когда наставник сводит счеты со своим бывшим подчиненным вот таким способом. Удар тем не менее нанесен был Назаровым безошибочно — американская история последних лет доказывает, что даже намека на подозрение в бытовом насилии достаточно, чтобы сломать карьеру в любом виде деятельности, особенно публичном.

Никаких доказательств, кроме своих воспоминаний, Назаров, естественно, не предоставил.

Из Латвии сообщают, что ничего про инцидент в «Рэдиссоне» в декабре 2011-го неизвестно.

«Рейнджерс» встал на защиту своей главной звезды. Не жаждет расправы и Национальная хоккейная лига. В Северной Америке не без оснований полагают, что «дело Панарина» открыто неспроста и что у него есть политическая подоплека. Но, так или иначе, скандал разразился грандиозный, и Артемий Панарин счел за лучшее пока взять временный отпуск.

Естественно, все обвинения он отвергает.

Вольно или невольно, но получилось так, что по отношению к нынешней российской власти и ее действиям две заметных в отечественном хоккее фигуры — абсолютные антагонисты. Назаров без устали, с рвением, достойным лучшего применения, хвалит все подряд, включая карательные меры, примененные против протестующих в конце января. Панарин прямо высказывается против произвола — в частности, шумный отклик получил его пост в поддержку Алексея Навального, который в первые же дни собрал почти 50 тысяч лайков.

Панарина поддержали в том числе известные в мире спорта люди — такие, как экс-тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий и форвард «Далласа» Александр Радулов. Раздались, конечно, голоса и из противоположного лагеря. Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев посоветовал Панарину «заниматься хоккеем, а не изучать историю своего государства, сидя на толчке с телефоном в руках». А когда в дело вступила тяжелая артиллерия в лице Андрея Назарова, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал наезд так: «Считаю, что Назаров прав. У человека наболело».

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею с шайбой Александр Кожевников. Фото: РИА Новости

Никто за язык Кожевникова не тянул — он, собственно, подтвердил, что подвигло Назарова на откровения. Можно добавить к желанию в очередной раз выслужиться перед властью еще и плохо скрываемую зависть, и, может, что-то еще. Панарин женат на дочери бывшего главного тренера сборной России Олега Знарка Алисе, так что удар косвенным образом направлен и по этому адресу. Особую пикантность всей ситуации придает тот факт, что все фигуранты — земляки-южноуральцы.

На самом деле все действительно просто: один человек спит и видит себя в команде Путина, причем еще и в конкретной особой хоккейной команде, и все делает для того, чтобы туда попасть. Другой плевать хотел на эту команду, считая ее, если исходить из высказываний, позором российского хоккея и вообще позором России.

Это не означает, что человек, за дело критикующий власть, изначально хороший человек. Всякое бывает. И среди «запутинцев» далеко не все лицемеры и приспособленцы. Все сложнее.

Но защитники власти будут использовать любые средства для очернения публичных фигур, даже высказывания которых представляют определенную угрозу для режима. «Случай Панарина» в этом плане очень характерен и завершиться может как угодно, вплоть до слома карьеры. На Артемии Панарине даже притом, что его помощь сборной на предстоящей Олимпиаде-2022 в Пекине определенно нужна, в сущности, почти поставлен крест. Причем сломать человека можно и чужими руками — эта дискредитация осуществлена гораздо тоньше, чем любые недавние проекты с участием российских спецслужб.

Только вот руки автору «воспоминаний» никто из нормальных людей уже не подаст. Да и давать ему работу торопиться не будут — Назаров уже сделал свое дело, может дальше отдыхать.