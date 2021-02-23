Любовь к отеческим грошам

Во время митингов в поддержку Алексея Навального власти были сильно обеспокоены участием школьников в протестных акциях. Против соратника Навального Леонида Волкова возбудили уголовное дело о вовлечении подростков в протесты, а президент Владимир Путин сравнил протестующих с террористами, которые «выталкивают вперед несовершеннолетних».

Чтобы «избежать вовлечения детей в различные несанкционированные акции», Минпросвещения решило каждый месяц проводить всероссийские родительские собрания: первое прошло 12 февраля и было посвящено социальным сетям. Хотя озабоченность властей воспитанием молодежи растет на фоне акций протеста, работа по развитию патриотизма у подростков идет уже не первый год.

«У нас нет никакой и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма», — заявил в 2016 году Владимир Путин на встрече с предпринимателями. И добавил: патриотизм — «это и есть национальная идея», а для внедрения национальной идеи недостаточно одних президентских слов: «постоянно об этом нужно говорить, на всех уровнях».

И говорить начали. Всего с 2015 по 2020 год, по подсчетам «Новой»,

на патриотические программы для молодежи и крупные проекты потратили по меньшей мере 73 млрд рублей.

Это сопоставимо с годовым бюджетом среднего российского региона — например, Тверской или Калужской области, — и в 2,5 раза превышает ежегодные расходы государства на покупку квартир для детей-сирот (31 млрд). «Новая» изучила, как государство заставляет детей любить Родину и к чему это приводит на самом деле.

Война в каждый дом

Ради воспитания патриотизма и демонстрации привлекательности службы в армии государство инвестирует десятки миллиардов в масштабные проекты.

Крупнейший из них — парк «Патриот» в подмосковной Кубинке. С 2015 года на его строительство и эксплуатацию, по оценке «Новой», потратили свыше 30 млрд рублей. Это значительно выше расходов на другой флагманский проект правительства — образовательный центр для талантливых детей «Сириус» в Сочи. На его создание государство направило по меньшей мере 23,6 млрд.

Парк «Патриот». Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Важность проекта подчеркивает и то, что в августе, несмотря на пандемию, в «Патриоте» прошел форум «Армия-2020». По утверждению организаторов, форум посетили более миллиона человек.

Крупнейшие патриотические проекты 31 млрд рублей — строительство парков «Патриот» в России. 5 млрд рублей — создание парков «Россия — моя история». 4 млрд рублей — центр военно-патриотического воспитания «Авангард» в парке «Патриот». 1,9 млрд рублей — строительство молодежного многофункционального патриотического центра «Машук» в Пятигорске.

Теперь парки «Патриот» со списанной военной техникой и брусчаткой строятся по всей стране. Такие площадки уже появились в десятках региональных центров от Кронштадта до Южно-Сахалинска и даже в небольших городках. Вот как, к примеру, выглядит проект парка в 40-тысячном Чебаркуле Челябинской области.

Гарнизонный дом офицеров. Источник: vk / park_patriot_chel

Государство идет по пути тиражирования крупных столичных проектов. С 2017 года в 23 городах страны были построены мультимедийные парки «Россия — моя история». Их экспозицию готовил Патриарший совет по культуре.

Кроме того, скоро по всей стране должны появиться учебно-методические центры военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Первый проект стоимостью 4 млрд рублей уже построен в подмосковной Кубинке.

В ближайшие три года столичные школьники будут проходить в нем военные сборы. На эти цели потратят 2,7 млрд рублей.

Еще около миллиарда рублей на патриотизм ежегодно расходует Фонд президентских грантов. С 2017 года, по подсчетам «Новой», региональные некоммерческие организации получили почти 5 млрд рублей. Большую часть этих денег выделили проектам по сохранению исторической памяти, в основном посвященным Великой Отечественной войне.

В частности, на деньги фонда в 2020 году был реализован скандальный проект «финского концлагеря» в Карелии. 2,8 млн рублей на проект «Историческая реконструкция жизни и быта узников финских переселенческих лагерей 1941–1944 гг.» получил фонд «Открытые возможности» Натальи Абрамовой. До этого организация просила выделить 1,8 млн рублей на открытие тренировочной квартиры для выпускников интерната с ментальными нарушениями, но не получила поддержки.

Бараки на территории карельского лагеря «Историческая реконструкция жизни и быта узников финских переселенческих лагерей 1941–1944 гг.». Фото: Сергей Маркелов*, специально для «Новой»

Крупнейший «патриотический» грант, почти 70 млн рублей, в 2020 году получил московский благотворительный фонд «Память поколений» на проведение светового шоу о войне на улицах семи городов-героев и городов воинской славы. Один из инициаторов создания фонда — сопредседатель движения «Антимайдан», депутат-единоросс Дмитрий Саблин. Также частью этого проекта был заявлен сайт борьбазапобеду.рф, на котором «каждый желающий сможет зажечь свою электронную свечу памяти». На момент сдачи текста в печать сайт так и не заработал.

Патриотизм на дрожжах

С 2016 по 2020 год бюджет федеральных программ, в названии которых упоминается патриотизм, вырос в 40 раз — с 280 миллионов до 11,3 миллиарда рублей. И эта цифра не учитывает расходы регионов, строительство крупных патриотических проектов наподобие подмосковного парка «Патриот» и президентские гранты.

Мы изучили федеральные законы о бюджете на 2016–2021 годы и суммировали затраты на все подпрограммы и мероприятия, где упомянут «патриотизм» либо «патриотическое воспитание» в контексте молодежной политики.

Резкий скачок финансирования патриотических программ произошел в 2019 году. Этому предшествовали два крупных события — выход школьников и студентов на митинги после фильма «Он вам не Димон» и выборы президента. В 2018-м после очередной победы Владимира Путина Росмолодежь, тогда курировавшую программу по патриотическому воспитанию, переподчинили напрямую правительству. А молодежную политику взял под контроль Сергей Кириенко, первый замруководителя администрации президента.

Участник протестной акции «Он нам не Димон» в Москве. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

В итоге в 2019 году в федеральном бюджете появилась подпрограмма «Поддержка молодежных инициатив и патриотического воспитания» стоимостью 6,2 млрд рублей. Средства на нее поделили Минпросвещения, Минобрнауки и РАНХиГС, в котором учатся победители конкурса «Лидеры России». Но главным бенефициаром стало Федеральное агентство по делам молодежи.

На что тратит деньги Росмолодежь Бюджет Росмолодежи за последние пять лет вырос в феноменальные девять раз — с 2 млрд рублей в 2016-м до 18 млрд в 2021-м. Форумная кампания разрослась с «Селигера» до десятков мероприятий. Ведомство строит собственные площадки в Крыму, на Кавказе и в Подмосковье, придумывает государственные волонтерские проекты, чтобы занять молодежь, раздает «георгиевские ленточки» и помогает организовать «Бессмертный полк». В 2020 году Росмолодежь получила на патриотизм еще 3 млрд рублей — на создание контента, «направленного на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей» в интернете. Также началось строительство патриотического центра «Машук» прямо в природоохранной зоне рядом с Пятигорском. Общая стоимость федеральных субсидий на этот проект — 1,9 млрд рублей за 4 года. Обсуждение строительства патриотического центра «Машук». Фото: минстройск.рф В самой Росмолодежи, отвечая на вопрос о росте «патриотического» бюджета, указывают на празднование 75-летия Победы и увеличение числа специалистов и проектов по патриотическому воспитанию. Кроме того, с 2019 года Росмолодежь начала активно раздавать деньги на молодежные проекты. Объем грантов ведомства вырос с 380 млн до 2,7 млрд рублей.

С 2021 года основные полномочия и значительный бюджет на патриотическое воспитание переходят к Министерству просвещения. Правительство запустило новый федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ», рассчитанный на 2021–2024 годы.

В ближайшие годы на него планируется выделять по 3,4-3,5 млрд рублей в год. Всего на федеральный проект потратят 14,7 млрд рублей.

В школах со следующего учебного года появится новая штатная должность — советники по воспитанию, сообщили «Новой» в министерстве просвещения. При этом примерные программы пока только разрабатывает Институт изучения детства, семьи и воспитания.

«Работа советников не будет связана с идеологическим контролем. Это организация именно внеучебной деятельности», — заверили в пресс-службе Минпросвещения. Хотя ранее представитель Российского движения школьников говорила, что особое внимание в воспитании должно уделяться молодым людям, которых когда-либо задерживали на несанкционированных акциях.

Где больше любят Родину

Согласно новому федпроекту, к 2024 году 1,75 млн детей должны быть вовлечены в военно-патриотическое движение «Юнармия», 3 млн — в «Российское движение школьников», которое курирует администрация президента. То есть программа может затронуть более четверти учеников. Всего в российские школы ходит около 17 млн детей.

Помимо федерального проекта свои программы по патриотическому воспитанию молодежи есть практически в каждом российском регионе. «Новая» собрала программы, действующие в 65 субъектах РФ, на которые приходится 65% молодых людей в возрасте до 30 лет (33 из 51 миллиона).

Обычно такие программы рассчитаны на 6–7 лет. В сумме они обходятся региональным бюджетам в 2,2 миллиарда рублей в год. За четыре года расходы на эти программы выросли более чем в два с половиной раза: в 2016-м, по данным исследования ВШЭ, их общий среднегодовой бюджет составлял 873 миллиона рублей.

Регионы выделяют разное количество денег на патриотическое воспитание молодежи. Наиболее активно этим занимаются в Севастополе: если нормировать бюджет программы на количество молодых людей в регионе, получится почти тысяча рублей в год на каждого. Также среди лидеров по патриотическому воспитанию оказалась Калининградская область: там на каждого тратят около трехсот рублей ежегодно.

В целом каждый пятый из рассмотренных нами регионов выделяет по этой программе более ста рублей на человека в год. Еще две трети регионов тратят от 10 до 100 рублей ежегодно на развитие патриотизма у одного подростка, остальные — менее 10 рублей.

Меньше всего на патриотическое воспитание расходуют в национальных республиках — Татарстане, Удмуртии, Хакасии и Бурятии: местные власти сосредоточены на сохранении национальной идентичности и развитии толерантности, для чего предусмотрены отдельные программы с более значительным бюджетом. Помимо этого среди аутсайдеров оказались Ставропольский край и Саратовская область, где воспитание одного патриота стоит от 70 копеек до полутора рублей в год.

Закупки духовности

Чтобы выяснить, на что именно регионы тратят деньги для развития патриотизма у молодежи, «Новая» изучила связанные с этим госзакупки. Нам удалось найти более 2,5 тысячи контрактов за последние 10 лет на общую сумму 1,6 миллиарда рублей.

Самая крупная статья расходов (25,2% от всей суммы) — закупки путевок в патриотические лагеря. Почти столько же (24,8%) было потрачено на проведение праздников, фестивалей, экскурсий и военно-исторических реконструкций для молодежи.

Более 15% контрактов связаны с проведением патриотических лекций для школьников, покупкой учебников и тематических игровых наборов. Патриотов начинают воспитывать еще с детского сада: например, детский сад «Снежинка» в поселке Нижнесортымский Ханты-Мансийского АО закупил методички под названием «Дал присягу — назад ни шагу!», которые предназначены для патриотического воспитания детей 5–7 лет.

Методические пособия для работы с детьми «Дал присягу — назад ни шагу!»

Еще 12% от этой суммы были израсходованы на печать патриотических плакатов и брошюр, производство и показ роликов, патриотические публикации в СМИ, а также проведение исследований среди подростков по этой теме.

Как мы считали Мы выгрузили все госконтракты, в описании которых есть словосочетания «патриотическое/военно-патриотическое воспитание», «патриотизм», «духовно-нравственное воспитание/ценности» и «гражданская идентичность». Также мы рассматривали контракты, исполнителями которых были региональные филиалы крупных патриотических проектов — парков «Патриот» и «Россия — моя история». К контрактам, предназначенным для молодежи, мы относили те, в описании которых встречаются слова «дети/школьники/студенты/молодежь», а также контракты, заказчиком которых выступают образовательные учреждения (школы, вузы, детские сады и молодежные центры) или региональные министерства и другие ведомства по делам молодежи. Скорее всего, закупок, связанных с патриотическим воспитанием молодежи, больше: у таких услуг нет специального кода продукции, по которому их можно однозначно найти.

Патриот на все 200%

Реализация программ по патриотическому воспитанию обходится региональным бюджетам в сотни миллионов рублей ежегодно, однако не всегда ясно, чего именно власти хотят с помощью этих программ достичь: указанные в них цели крайне размытые и сложно измеримые.

К примеру, цель программы по патриотическому воспитанию в Якутии — «увеличение доли граждан, у которых основной жизненной ценностью является любовь к Родине, на 8%». Результатом программы в Ростовской области должно стать «сформированное у молодежи позитивное отношение к военной службе, готовности к защите Отечества, развитое чувство патриотизма и культуры межнационального общения, гражданской ответственности и гражданского долга».

Эффективность столь масштабных расходов на патриотизм вызывает вопросы и у экспертов, и у самой власти. В 2019 году Счетная палата проверила, как исполняется программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016–2020 годы». Оказалось, что из 10 показателей был исполнен только один.

Участники Всероссийской военно-спортивной игры «Победа-2019» в парке «Патриот». Фото: РИА Новости

Кроме того, часть целей были в принципе выставлены некорректно. Например, в программе должны были участвовать 130% от всех образовательных организаций страны, а проинформировать о программе планировали 200% россиян. «Вероятно, указанный показатель предусматривает многократное информирование одного и того же человека», — недоумевают в Счетной палате.

Формальные критерии — например, количество проведенных мероприятий или число их посетителей — ничего не говорят о результате, говорит Илья Шуманов, генеральный директор «Трансперенси Интернешнл — Россия» (мы вынуждены указать, что эта организация внесена Минюстом в список «иноагентов». — Ред.). «Может быть, это просто статисты, которые пришли для галочки, чтобы организатор формально провел мероприятие, положил деньги в карман и отчитался. Зато есть сотни примеров, когда происходили злоупотребления при распределении подобных контрактов».

Например, строительство парков «Россия — моя история» сопровождалось скандалами. В Махачкале в 2018 году было возбуждено уголовное дело по факту хищения около 38 млн рублей, а в Якутске подрядчик строительства пытается через суд признать недействительной сделку купли-продажи здания музейному комплексу «Моя история», строительство которого обошлось в 560 млн рублей.

Милитаризм в принципе не близок молодежи, говорит социолог, директор Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ Елена Омельченко. «Все эти программы продвигают идею жертвенности, героизма, борьбы, хотя не всегда понятно, с кем и зачем нужно бороться на самом деле. И мы знаем, что подростки реагируют на такое, отчасти агрессивное, отчасти формальное, навязывание патриотизма негативно или прагматично — надо поучаствовать, чтобы тебя не трогали, сделать какой-то доклад, соорганизоваться. Но это не круто, это не модно», — объясняет Елена Омельченко.

«Наши исследования с 2017 года показывают рост патриотических чувств, но проявляются они иначе. Скорее мы говорим о росте гражданственности, чутком отношении к несправедливости, к наличию неравенства, к грубости, к неправде», — продолжает она.

Более того, в последнее время социологи наблюдают рост желания эмигрировать. В 2019 году «Левада-центр» сообщил, что 53% респондентов в возрасте 18–24 лет хотели бы переехать за рубеж. По мнению Елены Омельченко, таков ответ на «схлопывание» перспектив с точки зрения карьеры и самореализации в России, на политическое давление.

Государство имеет очень поверхностное представление о портрете современной молодежи и пытается возродить советские практики воспитания «правильных» граждан, считает проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара. «Современное поколение — это поколение пацифистов. Молодежь хочет гордиться «мягкой силой» — культурой, историей, спортом, — добавляет Валерия Касамара. — В результате узкое понимание патриотизма, смещенное в сторону военной тематики, молодежью в лучшем случае не разделяется, в худшем — вызывает отторжение».

Катя Бонч-Осмоловская, Антонина Асанова, Владимир Прокушев, Артем Щенников, «Новая газета»

При участии Анны Титовой

Редактор: Арнольд Хачатуров

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