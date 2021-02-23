«В дикости живем»

Жильцы сызранского общежития на улице Верхнепионерской, 22 четвертый год добиваются расселения. По их словам, в доме больше 20 лет нет горячей воды, затоплен подвал, а по стенам постоянно идут трещины. В администрации города Сызрань, за которой закреплен участок, на их претензии не отвечают.

«Сначала общежитие закреплялось за сельскохозяйственным заводом. Дом был на балансе, за порядком следил вахтер. После развала завода общежитие передали «Городской управляющей компании» (ГУК). В 2015 году компания обещала расселение. Тогда по дому шла большая трещина, но все свели к капитальному ремонту. Его последствия ощущаем на себе», — рассказывает жительница общежития Марина Тюленёва.

Марина Тюленёва. Фото: Артем Элекин, для «Новой»

Внутри дома действительно видны трещины, всюду торчат провода, а отопительный сезон здесь так и не начался.

Люди самостоятельно нагревают воду, для отопления используют обогреватели. Последние с недавнего времени управляющая компания запретила из-за пожароопасности.

Бездействие ГУК и администрации, по словам жителей, объясняется живущими в доме должниками. Квитанции за ЖКУ приходят уже умершим людям, за которыми закреплены комнаты. Местные называют их «мертвыми душами».

Общежитие на улице Верхнепионерской, 22. Фото: Артем Элекин, для «Новой»

— В обычных квартирах платят меньше за ЖКУ, чем мы (средняя сумма в квитанциях у жильцов общежития — 3500–4000 рублей. — А. Э.). Чем обоснованы такие квитанции? Трубы отрезали, воды горячей нет, моемся тазиками, — говорит бывшая старшая по дому Раиса. — Иногда начисляют дополнительные пени, увеличивают метражи комнат. И все равно платим исправно.

— Зато должников не трогают и выписывают квитанции умершим людям, — дополняет ее Тюленёва.

Среди должников, живущих в общежитии, есть судебный пристав. По словам жителей, закрепленная за ней комната давно пустует. Часто пустующие помещения занимают «незваные квартиранты» — бездомные и любители выпить.

Фото: Артем Элекин, для «Новой»

10 февраля общежитие посетили инженеры управляющей компании. После визита жители заметили, что душ и раковины сломаны. На претензии жильцов один из инженеров ответил угрозами и оскорблениями.

«Нам хамили и угрожали. В ГУК говорят, что из-за должников мы заслужили такое отношение. Но среди собравшихся нет ни одного должника. Напротив, мы сами ремонтируем дом. Жители готовы платить и работать вместе. Если не добьемся расселения, то хоть эти стены улучшим для детей», — заявляют собравшиеся.

По словам жителей, чиновники игнорируют проблему, а обращения и письма «отправляются на макулатуру».

— Администрация прекрасно знает о наших проблемах, писали обращения и письма. Все в никуда. В том году обращалась в областную жилинспекцию, она выдавала управляющей компании предписания, что-то чинили. Но не постоянно же к ним обращаться, — объясняет Марина Тюленёва.

На момент публикации материала администрация города и комитет жилищно-коммунального хозяйства не ответили на запросы корреспондента «Новой газеты».

Ждать горячую воду еще 20 лет и мыться всю жизнь ведрами жители не собираются. Инициативная группа намерена добиться расселения и привлечь к проблеме губернатора и прокуратуру.

По данным РИА «Новости», Самарская область по итогам 2020 года заняла 16-е место по качеству жизни. Оценивалось ли при составлении рейтинга качество жизни в общежитии на Верхнепионерской, 22?

Артем Элекин, специально для «Новой»