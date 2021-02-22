«Ничего не изменилось, будем работать»

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

20 февраля Елизавете Глинке исполнилось бы 59 лет. Она фактически создала из собственной жизни идеальную модель волонтера. Доктор Лиза помогала вообще всем. Поэтому и фонд назывался «Справедливая помощь». Одно из направлений — работа с бездомным: раздача вещей, еды, помощь в восстановлении документов, медицина — и похороны.

При Глинке работа фонда осуществлялась только на добровольные пожертвования. Лиза не писала заявки на правительственные гранты, не ставила высоких зарплат себе и своим сотрудникам. Это нравилось и волонтерам, и сотрудникам.

После смерти Глинки в декабре 2016 года «Справедливую помощь» возглавила Ксения Соколова. Часть старой команды волонтеров Елизаветы Глинки после этого покинула фонд. Наталья Авилова, правая рука Доктора Лизы, решила, что нельзя отчаиваться и надо работать. В 2018 году она совместно с Глебом, супругом Елизаветы, создала свой фонд — «Доктор Лиза». Московское правительство выделило помещение на Пятницкой. Теперь там не только работают волонтеры, но и примостился музей доброты и милосердия. Принципы работы нового фонда не изменились. Волонтеры не ждут, пока бездомные придут на Пятницкую, а сами каждую субботу выезжают на Ярославский вокзал.

Наталья Авилова, директор фонда «Доктор Лиза», радуется подаренным реанимационным наборам для скорой. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Петрович и яйцо хамелеона

«Надо проверить, готовят ли вещи для бездомных, формируют ли порции салатов, супов, котлет», — хлопочет Авилова. Сегодня на Пятницкой оживление. В годовщину должны прийти многие волонтеры-ветераны.

Новые волонтеры, уже не заставшие Доктора Лизу, за три года успели стать командой. Сейчас за раздачу одежды бездомным и координацию волонтеров отвечает Любовь Стрижова, за медицинскую помощь — Валерия Пинигина (доктор Лера), Владимир Хавшабо привозит самые вкусные пирожки на свете, которые они с супругой пекут дома.

Невероятно, как успевает думать про бездомных Володя, которого дома ждут десять детей, из них семеро — приемные!

— Пошли покажу, какую нам подарили скорую! — я иду за Авиловой, у которой глаза горят, как будто ей подарили «Бентли». Скорая и правда новая, еще даже не успели поставить зимнюю резину, а внутри уже склад для поездки на вокзал: коробки с новыми берцами, свитера и куртки.

Подаренная фонду «Доктор Лиза» машина скорой помощи. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Волонтеры готовят еду для бездомных. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

В это время Ирина Васильева, одна из тех, кто успел поработать с Доктором Лизой, пытается заказать пропуск для машины, которой необходимо разгрузиться. Она уговаривает, практически умоляет, а в ответ слышит вопрос: «Когда уже скорую уберете?» Это бизнесмен Андрей Коробко. Это он решает, кому давать, а кому не давать пропуск, чтобы проехать к фонду. Он владеет бизнес-центром на Пятницкой и командует шлагбаумом, скорая, даже и новенькая, портит ему вид. Что уж говорить о бездомных, которые раньше приходили прямо в фонд. Кстати, помещение не принадлежит Коробко, оно осталось за правительством Москвы и передано в пользование фонду.

Постепенно подтягиваются те, кто отошел от дел после гибели Глинки. Николай Беляков (раньше его звали Батя) был с Лизой везде: и на вокзале, и на Донбассе. Николай спрашивает, как тут сейчас все устроено, и, выслушав Ирину, затягивается сигаретой: «Ну ничего не изменилось, будем работать».

В команду вернулся знаменитый врач Петрович — Сергей Курков. Он сейчас много работает в хосписе и в свободное время приезжает к бездомным. У Петровича необычное увлечение — он разводит хамелеонов. Николай вспоминает, как они помогали Петровичу правильно устанавливать террариум. Теперь работает как конвейер: предыдущую партию удалось раздать, а на подходе еще 60 яиц.

Сергей «Петрович» Курков, врач фонда, онколог. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Пожилая женщина, Лариса Васильевна, — одна из подопечных фонда, вдруг обнаруживает, что у нее пропали шапка и шарф, которые лежали в пакете. Оказывается, они были приняты за пожертвование. Вещи находят и возвращают. Такое бывает. Николай вспоминает, как

один раз отдал куртку волонтера вместе с мобильным и кошельком, но бездомная потом кошелек и мобильный вернула.

Приезжает Глеб Глинка. Он стал иногда выезжать на вокзал только после смерти Лизы.

Наталья Авилова, Глеб Глинка и волонтеры Фонда. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

«Этого мальчика прислала нам Лиза»

Сразу за Ярославским вокзалом расположена большая помойка РЖД, шлагбаум, и за ним — парковка. Вот здесь, на территории парковки, кормят бездомных и малоимущих. Помойка вокзала — это территория, закрытая для волонтеров. Мусор туда, на помойку, выбрасывать запрещено. Чтобы утилизировать отходы, необходимо разрешение самого главы РЖД.

— Руководство вокзала нас приняло дружелюбно и отправило к руководству ОАО РЖД. В этом сложнейшем вопросе нам может помочь исключительно генеральный директор, — говорит Авилова с иронией. — Только он может найти схему, при которой мы не в ущерб акционерному обществу, в соответствии с установленными тарифами и в отдельном контейнере будем утилизировать мусор, оставшийся после кормления. Поэтому мы все свои мешки с мусором везем назад, на Пятницкую.

Бездомные в очереди за едой. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Сегодня бездомных раза в два больше, чем обычно.

Накануне покормить не получилось, и теперь, на морозе, в снегопад, они, обозленные, стоят и ждут, когда им раздадут одежду и еду. Я вижу в толпе ребенка, спрашиваю у Авиловой, откуда он. Наташа говорит, что появился недавно, ходит с мамой. Мальчик неохотно фотографируется с Любой Стрижовой.

Доктор Лера, Петрович и другие врачи оказывают помощь, делают перевязки. Еда разлетается очень быстро, ее хватает на всех, но голодные люди толкают друг друга, ругаются. Стоит мужчина в летних туфлях, он ждет теплую обувь. Другой мужчина ждет обувь себе и жене, ей еще нужна куртка. Жена и он, оба бездомные, но пенсию получают, Люба знает их, и привезла для них вещи. Выясняется, что оба устроились на работу в ресторан.

У доктора Леры свои «постоянные клиенты». Вот мужчина, который уже месяц ходит к ней на перевязку. А вот Александр, он болен сахарным диабетом. Лежал в больнице в Подольске, потом пропал. А в январе позвонил, сказал, что работает сторожем, но нужны были лекарства. Лекарства нашли.

Медики фонда оказывают медицинскую помощь. Бездомный попросил померитьдавление. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Волонтеры фонда раздают еду бездомным на Площади Трех вокзалов. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

В декабре на вокзал пришел Сергей, онкологический больной. Доктору Лере вместе с Петровичем и Натальей Авиловой удалось определить его в хоспис. В хосписе он прожил неделю. «Это были самые счастливые дни его жизни, так он сам нам сказал в последний день», — вспоминает Наталья. Похоронами тоже занялся фонд. А это очень важно.

Многие бездомные очень боятся, что их похоронят, как они сами говорят, «в мешке и в безымянной могиле».

Еду еще раздают, а с вокзала через помойку бежит тот самый мальчик и кричит: «Люба!» Он в свитере, без куртки, в слезах. Ребенок напуган, за ним бежит мужчина. Люба хватает мальчика на руки, садится в машину, Авилова пытается выяснить, что происходит.

Оказалось, за ребенком гонятся сотрудники правоохранительных органов, мама мальчика числится в розыске, ее задержали за многократные правонарушения. При ней не было документов, поэтому встал вообще вопрос, а ее ли это ребенок. Мальчик сказал, что его зовут Надим и ему шесть с половиной лет. Говорить с ним сложно. Он плачет. При любых попытках посторонних заговорить — начинается истерика. Ребенок в ссадинах, грязной одежде. Люба и Наталья сразу после раздачи вещей едут в отделение полиции, где малыша никто не оставляет ни на минуту. Там выяснилось, что мальчика зовут Агип. Мама задержана, и ее никто не выпустит, а ребенка отвезут в больницу им. Сперанского. Люба договаривается, чтобы предполагаемая мама малыша написала доверенность на имя Любови Стрижовой. Фонд не собирается бросать ребенка и будет участвовать в его жизни дальше.

Одна из волонтеров бросилась к бездомному мальчику, которого пыталась забрать полиция, обвиняя его в воровстве. Она шепчет: «Никому тебя не отдам, душа моя». Мальчик рыдает. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

— Его нам прислала Лиза, это не могло быть случайностью в ее день рождения, — выдыхает Авилова на выходе из полицейского участка.