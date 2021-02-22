…Ни капли утечки информации: какая повестка, чего ждать? Между днем, когда президент Зеленский объявил, что собирает по чрезвычайному поводу Совет национальной безопасности и обороны, и 19 февраля, когда заседание состоялось, часть украинских политиков жили как герои анекдотической телеграммы: «Волнуйтесь. Подробности письмом».

Особенно не хватало терпения Петру Порошенко. Его уверенность в том, что после блокирования трех всеукраинских телеканалов (которые через подставное лицо, депутата «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака, контролировал кум Путина, Виктор Медведчук — «Новая» подробно рассказала об этом событии) Зеленский сведет счеты в борьбе за рейтинги с ним, предшественником и оппонентом, стала абсолютной. Важно: санкции к Медведчуку применили не по суду, а просто после голосования членов СНБО и президентского указа. Была востребована статья соответствующего закона, где, цитирую, сказано о «субъектах, осуществляющих террористическую деятельность», то есть, в контексте, продвигающих пропагандистские нарративы государства-агрессора.

И вот сопредседатель парламентской фракции и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, до сих пор официально владевший только «5 каналом», совершил стремительную сделку. На корню выкупил у Владимира Макеенко, бывшего депутата и соратника Януковича (Макеенко тоже небезосновательно считают подставным лицом), телеканал «Прямой», что и прежде находился в его, так сказать, политической орбите. Появился там в эфире с сообщением: «Два часа назад конечным бенефициарным собственником «Прямого» стала Prime Assets Capital, структура, которая на сто процентов принадлежит Порошенко Петру Алексеевичу. Потому, Владимир Александрович, завтра на СНБО вы можете ввести санкции против «террориста» Порошенко! Но я очень советую вам посмотреть, чем закончил Янукович, который так старался закрыть «5 канал». Подскажу: кончил он плохо».

Надо ли уточнять, что на заседании Совета нацбезопасности и обороны не прозвучало ни слова на телевизионную тему?

Зато отдельные добровольные расследователи, опираясь на открытые источники, начали комментировать в соцсетях правовые аспекты покупки ООО «Телеканал «Прямой». Например, есть ли в международных транзакциях, связанных со сделкой, признаки отмывания (легализации) доходов? Уклонения от уплаты налогов? Нарушения антимонопольного законодательства? Осуществления деятельности, несовместимой со статусом народного депутата?

Петр Порошенко. Фото: Иван Николаев / ТАСС

Пять сценариев войны и мира

Содержательную часть решений, принятых СНБО 19 февраля, можно разбить на несколько глав. Первая — о войне на Донбассе и обстановке в зоне проведения Операции Объединенных Сил — под грифом «секретно» и разглашению не подлежит. Так определил ее характер на брифинге Алексей Данилов, секретарь Совета.

— К сожалению, в последнее время фиксируется резкое увеличение случаев нарушения режима прекращения огня, активизация диверсионной и снайперской деятельности со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Гибнут украинские военные, — сказал Данилов. Доклады главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Руслана Хомчака, начальника ГУР Минобороны Украины полковника Кирилла Буданова и председателя Службы внешней разведки генерал-лейтенанта Валерия Кондратюка, по словам секретаря Совбеза, заставили «вернуться к решению СНБО от 5 декабря 2019 года, на котором рассматривались пять сценариев для оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей».

— Сейчас эти сценарии будут подниматься. Соответствующим структурам и должностным лицам дано указание президента пересмотреть все эти вещи. При необходимости делать новые редакции, поправки.

В переводе с протокольного языка на человеческий смысл сказанного, полагаю, в следующем. Вариант, который в начале декабря 2019-го Совбез принял в качестве основного, не сработал. Придется выбирать из остальных… Содержание их неизвестно — тоже принимались с грифом «секретно», накануне очередного саммита в «нормандском формате». Того самого саммита, куда Зеленский полетел, обронив в телеэфире ток-шоу фразу «Я еду, чтобы посмотреть Путину в глаза и увидеть понимание, что все хотят закончить эту трагическую войну». Подобного признания патриотическая оппозиция ему не простила. Мощные митинги «Нет капитуляции Украины!» по всей стране провожали президента в Париж.

Фото: РИА Новости

Хотя тогда же, отвечая на вопросы журналистов, секретарь СНБО описал суть всех сценариев: они предусматривают возвращение в состав Украины оккупированных территорий Донбасса и содержат ключевые моменты: возвращение всех пленных, прекращение огня, возвращение контроля над всем участком российско-украинской границы и проведение в регионе местных выборов.

— Никакой капитуляции, ни сдачи национальных интересов не будет, — подытожил Данилов.

Он посвятил медийщиков и в ближайшие планы: вернуть в госсобственность часть — 800 километров — магистрального нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление», что удивительным образом, минуя Фонд госимущества, через владельцев с иностранной регистрацией, попала в руки частной фирмы. По закону Украины магистральный транспорт имеет не только хозяйственное, но и оборонное значение, и приватизации не подлежит. Через продуктопровод качают дизельное топливо из России и Беларуси для Украины и транзита в Европу. СМИ не раз связывали оборотистую фирму с окружением Медведчука, но партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» называла это клеветой.

— Продуктопровод находился не под контролем государства Украина. Кто им пользовался, как это происходило — в ближайшее время все увидите и услышите, — пообещал журналистам секретарь Совбеза.

Алексей Данилов — выходец из Луганска. Был мэром города, главой облгосадминистрации, позже народным депутатом, принадлежал к разным политсилам и даже, говорят, был близок к местным «авторитетам». Человек он жесткий, отлично знающий Донбасс и не питающий иллюзий по поводу безболезненных вариантов развития нынешней ситуации. Фактически перемирие сорвано. Недавняя поездка на «ноль» Зеленского вместе с послами в Украине, Франции, Германии, Великобритании, США, Канады и Швеции расширила представления дипломатов о том, по чьей вине это произошло.

Алексей Данилов. Фото: Zuma / ТАСС

Несекретные материалы

На сайте президента Украины уже появился указ, который вводит в действие решение СНБО о «персональных специальных экономических и других ограничительных мерах (санкциях)». Это самая резонансная часть «несекретных материалов» заседания.

В санкционный список включены пятеро граждан РФ и трое — с украинскими паспортами: все тот же Виктор Медведчук, его жена Оксана Марченко и Наталья Лавренюк, ее называют гражданской супругой депутата «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака. Против Козака, до недавних пор утверждавшего, что он-де и есть настоящий владелец трех крупных телеканалов, и финансовая ноша ему не тяжела, хотя доказано, что в Украине все каналы, включая олигархические, убыточны, санкции введены еще в начале февраля. Украинские спецслужбы выявили «депутатские схемы» поставок угля с оккупированных территорий Донбасса, что закон трактует как финансирование терроризма.

Из дополнений к решениям СНБО (документы в доступе на официальном сайте главы государства) можно узнать о судьбе 19 компаний, зарегистрированных по миру. В списке — сеть спортивных товаров «Спортмастер», АО «Фармацевт плюс», ООО «Торговый дом «Донские угли», ООО «Дон Экспорт», ООО «Биотек» и т.д., все — Российская Федерация.

Им на три года выдана «черная метка»: блокируются активы, останавливаются торговые операции, включается механизм препятствования выводу капиталов за пределы Украины.

Санкции наложены и на компании, владеющие самолетами, осуществлявшими прямые перелеты из Киева в Москву, а также на самолеты и их владельцев, и на компании, обслуживавшие воздушные судна. Например, Klodius Investments LTD, что зарегистрирована на Британских Виргинских островах, лишается уже выданных разрешений и полетных планов самолетам Т7 — АВС (s/n 203), а Sandgate Commers LTD с аналогичной островной пропиской — самолетам T7- CIF (s/n 2072) и т.д.

Отдельного внимания заслуживает акционерное общество «Новошахтинский завод нефтепродуктов». (Данные, согласно с Единым государственным реестром юридических лиц Российской Федерации: ИНН — 6151012111, Российская Федерация, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Ленинградская, 1.) Как может украинская власть «перекрыть кислород» предприятию, находящемуся в России? Оказывается, завод-то с секретом. По информации издания «Зеркало недели», жена Виктора Медведчука, в миру шоувумен Оксана Марченко, владеет 75% акций АО, а остальные 25% принадлежат ее приятельнице и гражданской супруге Тараса Козака — Наталье Лавренюк. «Санкции против Лавренюк могли ввести и как против иностранного лица, ведь у нее есть паспорт РФ», — замечает «Зеркало недели».

Пересказываю содержание материалов украинских коллег дальше. Еще несколько лет назад журналисты программы «Схемы: коррупция в деталях» (проект «Радио Свобода» в Украине) обнародовали расследование «Нефть для кумы Путина», где шла речь о причастности Марченко к освоению нефтяных месторождений в России. По данным кипрского реестра, Оксана — единственная учредительница кипрской компании Tumillon Investments LTD, что, в свою очередь, на сто процентов владеет другой кипрской фирмой Ventolor Holding LTD. А уж последняя имеет 50,1% акций российского ООО «НЗНП Трейд». В 2015-м «НЗНП Трейд» выиграла конкурс на право добывать нефть на Гавриковском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе РФ…

Участники акции в Киеве в поддержку закрытия трех оппозиционных телеканалов. Фото: РИА Новости

В 2018-м «Схемы…» отправили журналистский запрос на Новошахтинский завод нефтепродуктов, хотели выяснить, кто потенциальный покупатель предприятия. Ответа не последовало. Не откликнулись на запросы также ни Виктор Медведчук, ни Оксана Марченко.

Впрочем, Медведчук в эфире одного из тогда еще своих телеканалов с покровительственными интонациями подтвердил: расследование «Схем» «в большинстве соответствует действительности» — Оксана, мол, действительно владеет бизнесом на территории России. В апреле 2020-го Марченко занялась еще и строительством: в Москве на нее зарегистрировали «НЗНП Инжиниринг», эта компания нынче тоже попала под санкции СНБО Украины.

Осенью прошлого года «Схемы…» раскопали очередную сенсацию на известном направлении. Новошахтинский завод нефтепродуктов продает продукцию в США в обход американских санкций, под которые попал Медведчук в 2014-м. Продукцию приобретала американская корпорация ExxonMobil — не напрямую, а через швейцарскую фирму-«прокладку» депутата Госдумы, единоросса Глеба Хора. Доставку осуществляли танкерами из нейтральных вод Черного моря в порт Хьюстона, штат Техас. Надо ли уточнять, что танкеры-накопители тоже принадлежат Оксане Марченко через российскую компанию «Роузвуд Шиппинг»? А то, что Новошахтинский завод нефтепродуктов с 2019-го пользуется налоговыми льготами в РФ? А то, что в соответствии с соглашением с правительством России предприятие вкладывает деньги в модернизацию и получает обратный акциз на нефть?

В конце концов, право кумовьев — помогать друг другу посильно, Виктору Медведчуку грех обижаться на Владимира Путина.

Иной вопрос, что за родственные либо политические узы в Украине до сих пор, с начала российской военной агрессии, гарантировали неприкосновенность олигарху, депутату Рады, сопредседателю «Оппозиционной платформы — За жизнь»? То, что позволил себе президент Зеленский, считают эксперты, — беспрецедентно. Защита национальной безопасности и борьба с коррупцией, на чем давно настаивают западные партнеры, — в одном флаконе. Правда, продолжают эксперты, в правовом государстве решения относительно санкций принимают суды. На основании в том числе закона о коллаборационизме, который тоже не принят парламентом.

Вне сомнений, вся юридическая мощь Медведчука и его соратников обрушится на нереформированную судебную систему страны. И никто не поручится, что результат окажется не в их пользу…

а в это время Жена кума президента и большая нефть. Новошахтинский НПЗ собирается оспорить наложенные на него украинские санкции

Куда вылетит Воробей?

Вот вопрос — как Виктор Медведчук с коллегами по партийной верхушке вроде Вадима Рабиновича регулярно, беспрепятственно и напрямую, не через Минск, перемещался по воздуху из Киева в Москву и обратно? Ведь Украина отменила авиасообщение с Россией еще в октябре 2015-го, а условием для возвращения российских самолетов назвала отмену полетов в аннексированный Крым. Россия в ответ запретила украинским самолетам использовать российское воздушное пространство. Запрет действует до сих пор.

Ответ корреспонденту «Новой» в Киеве помогал искать источник в спецслужбах Украины. Так в моем распоряжении оказалась распечатка маршрутов частного борта Медведчука с регистрацией в государстве Сан-Марино — самолета с номером Т7-GEM (Gulfstream-G650). Это воздушное судно в 2019–2020 годах бороздило небо и над Россией, и над Молдовой, и над Литвой, и над Хорватией. Случались даже дни, когда борт «мотался» из Вильнюса во Внуково, на часок и назад, как, например, случилось 8 марта прошлого года. Но куда чаще «Гольфстрим» курсировал между Анапой (Витязево) и Москвой или между Анапой (Витязево) и Сочи. Можно предположить, что пляжный отдых интересовал пассажиров Т7-GEM в последнюю очередь: за один вечер и ночь, даже в августе, не слишком загоришь.

6 октября 2020-го самолет сделал рейс в Минск, объятый протестами против Лукашенко, — что интересно, прибыл он туда из Москвы.

Как правило, комментирует источник, Медведчук летал один — семья, охрана, помощники не в счет. Но предоставлял самолет в распоряжение друзьям, а также деловым и политическим партнерам. Правила международных авиаперевозок требуют указывать фамилию, имя и номер паспорта каждого из пассажиров. Потому могу утверждать, что «Гольфстримом» пользовались уже упомянутые в тексте Тарас Козак с Натальей Лавренюк, Вадим Рабинович и Ренат Кузьмин, первый заместитель Генпрокурора Украины при Януковиче, ныне народный депутат от «ОПЗЖ», Татьяна Плачкова, депутат той же фракции, близкая к столичным застройщикам-монополистам.

Владислав Галишин — куда менее популярная личность. Действующий офицер киевского Управления полиции охраны физической безопасности попал в фокус в августе прошлого года, когда украинские журналисты документально подтвердили: Галишин вместе с коллегами по службе Григорием Чалым и Сергеем Засенко сопровождал в автомобильной поездке в аннексированный Крым Виктора Медведчука. Официально полицейские якобы ушли в отпуск на время «халтурки»… Сейчас на официальном сайте Рады Галишин и Чалый числятся помощниками этого политика — на бесплатной основе, как общественники. Закон не запрещает посещать полуостров украинским гражданам, даже если они служат в полиции. Зато вояж туда народного депутата премьер-министр Денис Шмыгаль назвал «неприемлемым». Супружеской чете Медведчука–Марченко было не до нудных нотаций от украинского чиновника, пусть и высокопоставленного: вслед за ними в Крым приехал Владимир Путин…

Виктор Медведчук. Фото: Алексей Никольский / ТАСС

Насыщенная история путешествий и у борта Dassault Falcon 900 ЕХ с регистрацией на Арубе (Нидерланды) и номером P4-GEM. О нем мельком вспоминала и российская, и украинская пресса. По данным Госавиаслужбы Украины, Виктор Медведчук в начале 2015 года арендовал бизнес-джет для собственных нужд. Прежде всего для рабочих визитов в Москву и Минск. Члену гуманитарной подгруппы по освобождению пленных СБУ выдало эксклюзивное разрешение на полеты чартером по принципу «Вам — везде!». Тогда подконтрольные Медведчуку украинские телеканалы часто радовали своих зрителей репортажами о встречах и переговорах депутатов от «ОПЗЖ» в Кремле.

В конце 2018-го кума Путина отстранили от процедуры обменов и, следовательно, аннулировали разрешение. Вскоре правительство приняло постановление, запрещающее летать из Украины в Россию даже чартерам. Что никак, впрочем, не отразилось на двигательной активности «Фалькона».

Бизнес-джет перемещался из Анапы в Кишинев, из казахского Нур-Султана — во Владивосток, курсировал между Минском и Москвой. Любезностью «товарища из Киева», согласно имеющейся у нас информации, пользовались, например, экс-посол РФ в Украине Михаил Зурабов и Дмитрий Козак, заместитель главы администрации президента России. Если бы на борту одновременно с ним оказался и Тарас Козак, Медведчуку впору было бы задумать желание. Зато зять, Андрей Рюмин, недавно возглавивший ПАО «Россети», пользовался и «Гольфстримом», и «Фальконом» — на правах родственника.

Самолетов, попавших под санкции СНБО, не два, а больше. Следовательно, больше и пассажиров, близких к Виктору Медведчуку. Среди них, например, Николай Воробей, нефтяной бизнесмен из Беларуси, который пользуется благосклонностью Александра Лукашенко. Именно Воробей владеет той самой компанией, что отхватила в Украине часть магистрального нефтепродуктопровода «Самара — Западное направление». А недавно стало известно: Антимонопольный комитет дал ему добро на покупку украинского БТА Банка. Правда, Национальный банк сделку еще не санкционировал.

Мой источник утверждает: впереди не только возвращение продуктопровода в государственную собственность, но и неприятное открытие для общества. Как же иначе назвать наличие гражданства РФ у части известных украинских политиков и их близких? Так что продолжение темы — следует.

