Скрепы важнее гуманности

В ноябре 2020 года президент Владимир Путин утвердил стратегию государственной антинаркотической политики до 2030 года.

Согласно стратегии, в борьбе с наркотиками надо опираться на патриотизм и духовные ценности;

в то же время западный стандарт наркополитики с идеей либерализации законодательства ставит под угрозу национальную безопасность страны. Опыт других стран показывает, что политика нулевой терпимости к наркотикам неэффективна, однако российские власти продолжают вести войну, от которой страдают люди, благотворительные организации и СМИ.

Как выглядит российская стратегия по борьбе с наркотиками — в специальном выпуске «Новой Газеты» разбирался журналист Иван Макридин.