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«‎Другая сторона улицы». Веб-сериал «Новой газеты» о людях, которые выбрались с самого дна и начали жизнь заново

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№ 18-19 от 19 февраля 2021

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Скрепы важнее гуманности

Что представляет собой новая российская наркополитика: подкаст

Общество707

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В ноябре 2020 года президент Владимир Путин утвердил стратегию государственной антинаркотической политики до 2030 года.

Согласно стратегии, в борьбе с наркотиками надо опираться на патриотизм и духовные ценности;

в то же время западный стандарт наркополитики с идеей либерализации законодательства ставит под угрозу национальную безопасность страны. Опыт других стран показывает, что политика нулевой терпимости к наркотикам неэффективна, однако российские власти продолжают вести войну, от которой страдают люди, благотворительные организации и СМИ.

Как выглядит российская стратегия по борьбе с наркотиками — в специальном выпуске «Новой Газеты» разбирался журналист Иван Макридин.

Теги:
антинаркотическая политика, наркотики, подкаст

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