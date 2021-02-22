Скрепы важнее гуманности

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«Другая сторона улицы». Веб-сериал «Новой газеты» о людях, которые выбрались с самого дна и начали жизнь заново
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№ 18-19 от 19 февраля 2021Читать номер
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«Новая газета»редакция
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В ноябре 2020 года президент Владимир Путин утвердил стратегию государственной антинаркотической политики до 2030 года.
Согласно стратегии, в борьбе с наркотиками надо опираться на патриотизм и духовные ценности;
в то же время западный стандарт наркополитики с идеей либерализации законодательства ставит под угрозу национальную безопасность страны. Опыт других стран показывает, что политика нулевой терпимости к наркотикам неэффективна, однако российские власти продолжают вести войну, от которой страдают люди, благотворительные организации и СМИ.
Как выглядит российская стратегия по борьбе с наркотиками — в специальном выпуске «Новой Газеты» разбирался журналист Иван Макридин.
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