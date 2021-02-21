Покиньте здание!

Это не первая попытка выдворить Союз из старинного особняка, коммерческая привлекательность которого после завершения масштабного ремонта, существенно возросла. Председатель Союза Людмила Фомичева, добившаяся проведения этих работ, когда здание оказалось под угрозой разрушения из-за соседней стройки, подала заявление об отставке.

Фото: photoxpress.ru

Здание-памятник XIX века («Особняк Сухозанета») стало Домом журналиста в середине 1970-х. С 2004 г. Союз жил в старых стенах по договору субаренды с Комитетом по управлению городским имуществом. Но стены затрещали — буквально, — когда сносили соседнее здание и забивали сваи для нового. После того, как стали рушиться лепнина и росписи, стало ясно, что необходимы срочные противоаварийные работы. Людмила Фомичева добилась их проведения, с финансированием из городского бюджета.

К исходу 2007 г. Смольный создает АНО «Санкт-Петербургский центр информационной поддержки» — чтобы, в том числе, курировать через нее реконструкцию Домжура. Согласно постановлению городского правительства, взнос Санкт-Петербурга как учредителя Центра — право пользования зданием на Невском, 79 (площадью 2885,5 кв.м.) сроком на 10 лет.

Реставрация и приспособление к современному использованию растянулись почти на 10 лет.

Все эти годы, при вверенном АНО управлении Домом, именно Людмила Фомичева занималась решением множества сопутствующих вопросов. Разруливая проблемы с чиновниками, проектировщиками, подрядчиками, заставляя исправлять «косяки», подключая независимых экспертов, градозащитников и держа ситуацию под постоянным общественным контролем.

Еще тогда коллеги Фомичевой высказывали опасения, что по окончании ремонта Союз под каким-нибудь предлогом выживут из Дома на Невском, запустив там какой-нибудь бизнес-проект.

Сама же АНО к середине 2016 года вместо хозяйственных вопросов занялась районной прессой и стала учредителем редакции «Районы. Кварталы». Возглавил редакцию советник губернатора Михаил Иванов (на тот момент — замдиректора АНО). «Районы.Кварталы» получили около 100 кв.м. — как структурное подразделение АНО, без заключения отдельного договора. Союз журналистов СПб и ЛО — четыре комнаты общей площадью 89,5 кв.м. — по договору безвозмездного пользования сроком ( с 1 января 2017 г.) на 10 лет.

Людмила Фомичева

Через два месяца решением правления АНО ее директором становится Людмила Фомичева.

«У нас была единственная кандидатура, поддержанная правлением. И мне кажется, это самый правильный выбор. Наполнить жизнью и дать новый импульс Дому журналиста, конечно, должен человек, который находится непосредственно в журналистском сообществе, — пояснял тогда глава комитета по печати Сергей Серезлеев».

Вскоре Людмила Фомичева стала получать недвусмысленные намеки о том, что возглавляемый ею Союз должен войти в Союз журналистов России. Дискуссия эта активизировалась в преддверии 100-летия СЖР, к которому юбиляру захотелось завершить строительство своей «вертикали». Самостоятельными структурами на тот момент оставались только союзы журналистов Москвы, Казани, Петербурга и Ленинградской области. Ввиду их несговорчивости ставку, надо полагать, решили сделать на создание параллельных структур.

В январе 2020 года было зарегистрировано Санкт-Петербургское отделение СЖР. Возглавил его главред газеты «Санкт-Петербургские ведомости», председатель Комиссии по общественной безопасности, правам человека, противодействию коррупции и взаимодействию с правоохранительными органами Общественной палаты СПб Дмитрий Шерих.

А в марте правление АНО освободило Людмилу Фомичеву от должности директора, заменив на Михаила Иванова. Причиной послужило обращение Роскомнадзора, заметившего второе, греческое, гражданство Фомичевой (ее родители – из понтийских греков, с 2015 г. лицам с двойным гражданством запрещено в России занимать руководящие посты в компаниях-издателях СМИ).

Осваивая новые полномочия, Михаил Иванов убрал с фасада Домжура висевшую не одно десятилетие вывеску Союза. И водрузил новую – «Санкт-Петербургский центр информационной поддержки». Под заверения, что журналисты остаются подлинными хозяевами дома, и выражение искреннего уважения к Людмиле Фомичевой , Иванов отказал Союзу в проведении церемонии награждения ежегодного конкурса «Золотое перо» в здании на Невском. Первой причиной в его письменном отказе значилось то, что заявку подали на день позже установленного срока. Второй — ограничения по коронавирусу. Это не помешало провести в Домжуре форум АСМИ Северо-Запада, церемонии награждения молодых художников, лауреатов премии правительства Петербурга и прочие мероприятия.

Летом АНО заказало аудит деятельности организации до 2020 г., завершившийся к сентябрю. Как говорит Людмила Фомичева, с материалами ревизии ей предложили наскоро ознакомиться непосредственно перед заседанием правления 9 февраля. И уже там поставили на вид «факты сделок с заинтересованностью». Правление вынесло решение о незаконности этих сделок и поручило Михаилу Иванову «предпринять незамедлительные юридически значимые действия по востребованию неправомерно перечисленных денежных сумм».

Речь, по сведениям «Новой», идет о пяти платежах на общую сумму 1,64 млн.рублей, поступивших на счет АНО и переведенных затем на счет Союза.

Закон об НКО (ст.27) признает заинтересованными в совершении сделок лицами руководителей НКО, если те состоят с контрагентами в трудовых отношениях, являются участниками этих организаций. В таких случаях заинтересованное лицо обязано сообщить о своей заинтересованности органу управления НКО до принятия решения о заключении сделки, получив его одобрение.

А Людмила Фомичева, будучи одновременно руководителем АНО и Союза, такого разрешения правления не получала. Не отрицая этого, Людмила Дмитриевна в разговоре с «Новой» пояснила, что Уставом АНО проведение таких операций через правление предписано лишь для случаев с суммами свыше 500 тыс.рублей (хотя один из поставленных ей в вину денежных переводов перебирает этот лимит на 50 тыс.):

«Да, действительно, все эти годы мне приходилось постоянно искать спонсоров, чтобы закрывать то те, то другие финансовые дыры, решать разные проблемы. Например, нужны были средства на организацию цикла вечеров в рамках проекта «Культурная столица». Другие благотворители помогали с деньгами на церемонию «Золотое перо», на кресла для актового зала…. Когда спонсоры спрашивали, на какой счет переводить, я говорила — да на какой хотите, на АНО или на Союз. Не видела разницы — дело-то общее. Теперь понимаю, что, наверное, я не учла какие-то юридические нюансы. Но все отчеты есть по каждой сумме. И за эти годы я привлекла на нужды Дома в разы больше средств, чем те 1,6 млн., что теперь с меня же хотят взыскать».

В подтверждение своих слов Людмила Фомичева ознакомила «Новую» с платежными документами по привлеченным ею спонсорским средствам – только за один год добыла свыше 7 млн.рублей.

Создается впечатление, что вынесенное правлением решение по «заинтересованным сделкам» поработало на разогреве у второго пункта повестки: о незаконности передачи в безвозмездное пользование помещений Домжура четырем журналистским НКО, в том числе и Союзу журналистов СПб и ЛО, и об отмене соответствующих договоров.

Уведомить всех о необходимости освободить помещения в двухнедельный срок поручили Михаилу Иванову. При этом подчеркивалось, что проводить мероприятия по согласованию с АНО, якобы никому не возбраняется. Это примерно как с конституционным правом на свободу митингов и собраний – заявок можно подавать сколько хочешь, но для отказа найдется тысяча причин.

Отдельным пунктом правление распорядилось предоставить четверке руководителей журналистских организаций — как членам правления — рабочие помещения в Домжуре, «исходя из принципа примерного паритета». Он и в самом деле примерный— за Людмилой Фомичевой, возглавляющей старейшую и самую многочисленную организацию питерских журналистов (свыше 2 тыс.человек — вторая в стране региональная организация, после Москвы) сохранили 35 кв.м.

Дмитрий Шерих (его ячейка СЖР на начало года насчитывала чуть более 200 чел.) затруднился ответить «Новой», насколько теперь ему придется потесниться. Пока Петербургское отделение СЖР занимает бывшие выставочные пространства во втором этаже.

Примечательно, что договор о безвозмездном предоставлении региональной структуре СЖР этих помещений подписывала не Людмила Фомичева, а Михаил Иванов. Не усмотревший тогда никаких нарушений Устава в таком соглашении:

«Да, по той же накатанной схеме я составил договор с Шерихом», — подтверждает Иванов.

«Новая» попыталась уточнить у Михаила Иванова, что именно правление сочло неправомерным в договорах на предоставление помещений журналистским НКО.

«Я бы не хотел сейчас делать окончательные выводы, — ответил Михаил. — Для начала надо разобраться во всех юридических моментах, как поручило мне правление».

«Так может, надо было сначала разобраться, а потом обнулять договоры?»

«Есть решение правления, я обязан его исполнить. Речь не идет о том, что договоры нужно просто выбросить в корзину, мы должны заключить новые, которые не будут противоречить нормам права».

Между тем в преамбуле договора 2017 года, заключенного с Союзом журналистов СПб и ЛО, сказано, что досрочно договор может быть расторгнут только по решению суда.

Фото: photoxpress.ru

Получив от Михаила Иванова предписание освободить до 24 февраля три из четырех занимаемых помещений, Людмила Фомичева направила письмо председателю правления АНО, главе смольнинского комитета по печати Владимиру Рябоволу. В котором оценила решение о расторжении договора как незаконное и фактически лишающее Союз журналистов СПб и ЛО «места традиционного пребывания». И уведомила, что Союз «оставляет за собой право пользования помещениями, предоставленное по договору от 2017 года, вплоть до решения вопроса в судебном порядке».

«Дом остается площадкой для всех журналистских НКО, они все остаются нашими друзьями и поселенцами, никто никого не выгоняет!» — поспешил заверить «Новую» Михаил Иванов на следующий день. — Но в старых договорах помещения не индивидуализированы, там нет согласия собственника помещений, а это — город. И договоры не зарегистрированы в Росреестре. Главное — не стоит переводить вопрос в политическую плоскость»

«А нельзя было заключить новый договор, не выставляя НКО?»

«Еще раз – никто никого не выгоняет, все остаются на своих местах»

«То есть не надо никому до 24 февраля освобождать помещения?»

«Нет».

«Вы намерены направить им письма об отмене этого предписания?»

«Если в этом возникнет необходимость. Во всяком случае, этот вопрос будет согласован с правлением. Могу обещать, что никакого произвола не будет.

Может, действительно, не стоило так рубить с плеча. Мы начинаем это понимать».

Председатель комитета по печати Владимир Рябовол уклонился от ответа на вопрос «Новой» о том, разделяет ли Смольный (как учредитель АНО) ответственность за неверно оформленные договоры по Дому журналиста, почему все прошедшие годы чиновники не видели в них никаких изъянов, и отчего нельзя было оформить новые, корректные договоры без предписаний об освобождении помещений.

Вместо этого Владимир Рябовол написал нам, что все вопросы финансово-хозяйственной деятельности целиком находятся в компетенции директора Дома журналиста, который выполняет решения правления».

При этом господин Рябовол заверил, что «вопрос о «выселении/изгнании» из Дома журналиста какой-либо из существующих журналистских организаций никогда даже не обсуждался».

Остается понять, как это заверение соотносится с подписью Владимира Рябовола под протоколом заседания возглавляемого им правления, поручающего Михаилу Иванову незамедлительно уведомить эти журналистские организации об освобождении помещений в двухнедельный срок.