«На перепрохождение практики дали один день»

Елена Скворцова. Фото из соцсетей

Активистку движения «Весна» Елену Скворцову отчислили с журфака СПбГУ. Предлогом для отчисления стала оценка «неудовлетворительно», которую студентка получила на комиссии по летней практике: ее проходят учащиеся в редакциях или подразделениях университета.

Обычно практика выпадает на летние месяцы или студент проходит ее досрочно, однако в прошлом году пройти и защитить практику можно было вплоть до середины декабря из-за пандемии. Также учащиеся могли сами выбрать место практики: не обязательно проходить ее непосредственно в СПбГУ.

В свободное от учебы время активистка работает журналистом в правозащитном объединении «Команда 29» и сотрудничает со студенческим изданием «Развилка», которое официально стало ее базой практики в 2020 году. Но

на экзамене 26 января одна из преподавательниц журфака Александра Литвинова сообщила, что зачесть практику Скворцовой нельзя, «потому что предоставленные материалы не устроили преподавателей».

Хотя девушка предоставила публикации на 56 тысяч знаков, вместо положенного порога в 15 тысяч.

Главный редактор студенческого издания «Развилка» Анастасия Романова рассказала «Новой», что с Еленой они сотрудничают давно: в издании активистка пишет про женские колонии. При этом никогда у других студентов с приемом отчетов о практике в ее СМИ не возникало.

«Мы набираем студентов на протяжении уже трех лет. В «Развилку» приходят учащиеся не только из СПбГУ, но и из других вузов, в том числе и московских. Но по редакционным причинам мы — незарегистрированное СМИ, поэтому студентам тоже необходимо это учитывать. У нас есть договор с СПбГУ, чтобы студенты могли публиковаться у нас в качестве практики», — добавила Романова.

На пересдачу вместе со Скворцовой отправились еще две студентки вечернего отделения. Для повторного прохождения практики Елену перенаправили в Управление по связям с общественностью СПбГУ. Хотя изначально Скворцова планировала опубликовать материалы в студенческой газете «Первая линия». За этим она до пересдачи обратилась к Александре Литвиновой, поскольку именно она руководит этим изданием.

«Так как я должна была пройти практику в одном из подразделений СПбГУ, я обратилась к руководителю издания «Первая линия», но она сообщила, что не может дать мне возможность пройти практику. Позже в отделе практик университета заявили, что она отказала мне в этом из-за нехватки свободного времени, о чём также заявляла на пересдаче по практике, которая прошла 12 февраля. Также Литвинова А.И. ссылалась на то, что она может начинать работать со мной и другими студентками только с 11 февраля 2021 года (с начала учебного семестра), то есть на перепрохождение практики у меня был 1 рабочий день», — объяснила в апелляции Елена.

Хотя для некоторых студентов Литвинова выделила время и разрешила пройти практику под своим руководством.

В другом подразделении, Медиацентре СПбГУ, студентке, по ее словам, также отказали «без внятного объяснения причин».

Чтобы успеть опубликовать новые материалы до пересдачи, Елена снова связалась с отделом практики, и ее перенаправили в Управление по связям с общественностью СПбГУ. Девушке поручили написать текст для сайта университета, однако, по данным источников «Новой», в нем был обнаружен плагиат. Ее попросили внести правки.

«Там не было копипаста и полностью скопированных кусков. Я внесла все правки и переотправила текст, но его все равно не приняли к публикации», — подчеркнула Елена.

Но и это не спасло — девушку отправили на повторную пересдачу, которая прошла 17 февраля. Чтобы опубликовать новые тексты, ей пришлось обратиться в другое подразделение журфака СПбГУ —проект Digital Panda, который курирует преподавательница Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций Дарья Аминова. Аминова осталась довольна работами студентки и дала хорошую характеристику за аналитических материала.

Но на комиссии к текстам Елены возникли вопросы: дело в нормативе для студентов старших курсов — в отчет необходимо включить материалы на 15 тысяч знаков, а на заседании рассматривались только публикации в Digital Panda, которых в отдельности не хватило для получения положительной оценки.

Как следует из записи заседания, предоставленной «Новой», ее председатель Егор Королев также не понимал, почему девушке отказали в практике в двух подразделениях университета. Тем не менее, другие преподаватели сочли публикации «не подходящими для уровня студента старшего курса».

«Предполагаю, что мое отчисление связано с моей активной гражданской позицией. Других догадок у меня нет. Вся история с практикой началась после акции в поддержку Азата Мифтахова после этого в университете появились проблемы не только у меня, но и у девушки, которую задерживали вместе со мной», — заключила Елена.

Напомним, что Елена и другие участники «Весны» в январе этого года принесли к офису «Единой России» в Петербурге оконные рамы с прикрепленными к ним фотографиями Азата Мифтахова в знак поддержки аспиранта МГУ. Мифтахова обвиняют в том, что он бросил дымовую шашку в окно московского офиса партии. После акции активисток задержала полиция.

Елена Скворцова подала апелляцию на свое отчисление. Дата рассмотрения пока неизвестна.

«Новая газета» отправила руководству СПбГУ запрос с просьбой пояснить, с чем связано отчисление студентки-активистки? Ответ будет опубликован по получении. В пресс-службе вуза студенческому изданию The Vyshka комментировать ситуацию вокруг Скворцовой отказались.

Мария Крылова