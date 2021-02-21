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«Непонятый пророк». Предисловие готовящейся к выходу книги «Горбачев. Урок Свободы»

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№ 18-19 от 19 февраля 2021

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Судный день

В подкасте «Что нового?» разбираем два приговора Алексею Навальному

Общество384

Надежда Юроваспециально для «Новой»

384
 

20 февраля в Бабушкинском суде состоялось сразу два заседания по делам Алексея Навального. Одно — по делу «Ив Роше». Второе — по делу о клевете. Бабушкинский суд назначил Навальному штраф в 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко. О том, как проходили заседания, в подкасте «Что нового?» рассказывают наши судебные корреспонденты Андрей Карев и Вера Челищева. А вместе с собкором «Новой» в Брюсселе Александром Минеевым пытаемся разобраться, как проигнорированное решение ЕСПЧ может повлиять на отношения России с Европой.

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Теги:
суды, навальный

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