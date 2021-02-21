Судный день

К 90-летию Горбачева
«Непонятый пророк». Предисловие готовящейся к выходу книги «Горбачев. Урок Свободы»
Материалы
Рубрики
Темы
- Новые «черные списки»4 материала
- Манифесты о будущем России6 материалов
- Важные тексты недели4 материала
Свежий выпуск
№ 18-19 от 19 февраля 2021Читать номер
Общество384
Надежда Юроваспециально для «Новой»
384
20 февраля в Бабушкинском суде состоялось сразу два заседания по делам Алексея Навального. Одно — по делу «Ив Роше». Второе — по делу о клевете. Бабушкинский суд назначил Навальному штраф в 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко. О том, как проходили заседания, в подкасте «Что нового?» рассказывают наши судебные корреспонденты Андрей Карев и Вера Челищева. А вместе с собкором «Новой» в Брюсселе Александром Минеевым пытаемся разобраться, как проигнорированное решение ЕСПЧ может повлиять на отношения России с Европой.
Слушайте, где удобно
Castbox | Soundcloud | VK | Google Podcasts | Apple Podcasts | Яндекс.Музыка
Почему это важно
Если вы тоже считаете, что журналистика должна быть честной, смелой и независимой, станьте соучастником «Новой газеты».
«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Ваша поддержка поможет «Новой газете».
«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Ваша поддержка поможет «Новой газете».
Топ 6
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником