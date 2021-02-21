Судный день

20 февраля в Бабушкинском суде состоялось сразу два заседания по делам Алексея Навального. Одно — по делу «Ив Роше». Второе — по делу о клевете. Бабушкинский суд назначил Навальному штраф в 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко. О том, как проходили заседания, в подкасте «Что нового?» рассказывают наши судебные корреспонденты Андрей Карев и Вера Челищева. А вместе с собкором «Новой» в Брюсселе Александром Минеевым пытаемся разобраться, как проигнорированное решение ЕСПЧ может повлиять на отношения России с Европой.