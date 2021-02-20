Постамент памятника после демонтажа, август 1991 года. Фото: РИА Новости

Юноше, обдумыващему житье,

Решающему — делать жизнь с кого,

Скажу не задумываясь — делай ее

С товарища Дзержинского.

Но Феликс был снесен, наконец,

И жизнь уже делать не с кого.

Пожалуй, делай ее, юнец,

С древнейшего князя Невского.

Но спорной личностью был и князь,

К тому ж давно похороненный,

И Русь при нем не столь поднялась,

Сколь стала Орды колонией.

С кого бы делать сегодня жизнь,

Что стала такой собачьей,

Представ ареною вечных грызнь,

Раздоров и мегасрачей?

С Немцова делай! — Но власть-сексот —

Натура ее проста ведь, —

Его монумент не только снесет,

Но даже не даст поставить.

А вот Навальный — борец-касатик,

Речей изрекатель пламенных,

Но чуть поставят — его посадят,

Хотя он по ходу памятник.

История русская — страшный суд,

Который всегда на марше:

Сперва поставят, потом снесут,

И правда, что еще делать тут,

Юнец? Не летать на Марс же?

Фонтан устроить — провальный план:

В эпоху путинократии

Россия настолько уж не фонтан,

Что лучше б воду не тратили.

Какой бы выразил исполин

Ее, и чтоб не сносим был?

Пустое место, как плоский блин,

Ее сегодняшний символ.

И дырка в центре того блина —

Ведь есть и на солнце пятна:

Тогда получится образ дна,

Пробитого многократно.

А если спросит мое дитя —

Папаша, сделали, блин, с кого? —

То я отвечу ему шутя:

Наверное, с Явлинского*.

* Вообще-то Явлинского автор любит. Он куда охотнее упомянул бы кого-нибудь из инициаторов этого восстановления. Но они-то уж вовсе не стоят его пера.