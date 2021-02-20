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№ 18-19 от 19 февраля 2021

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Колумнисты

С кого бы делать сегодня жизнь…

Если не Феликс, то кто?

Культура990

Дмитрий Быковобозреватель

990
 
Постамент памятника после демонтажа, август 1991 года. Фото: РИА Новости

Юноше, обдумыващему житье,
Решающему — делать жизнь с кого,
Скажу не задумываясь — делай ее
С товарища Дзержинского.

Но Феликс был снесен, наконец,
И жизнь уже делать не с кого.
Пожалуй, делай ее, юнец,
С древнейшего князя Невского.

Но спорной личностью был и князь,
К тому ж давно похороненный,
И Русь при нем не столь поднялась,
Сколь стала Орды колонией.

С кого бы делать сегодня жизнь,
Что стала такой собачьей,
Представ ареною вечных грызнь,
Раздоров и мегасрачей?

С Немцова делай! — Но власть-сексот —
Натура ее проста ведь, —
Его монумент не только снесет,
Но даже не даст поставить.

А вот Навальный — борец-касатик, 
Речей изрекатель пламенных,
Но чуть поставят — его посадят,
Хотя он по ходу памятник.

История русская — страшный суд,
Который всегда на марше:
Сперва поставят, потом снесут,
И правда, что еще делать тут,
Юнец? Не летать на Марс же?

Фонтан устроить — провальный план:
В эпоху путинократии
Россия настолько уж не фонтан,
Что лучше б воду не тратили.

Какой бы выразил исполин
Ее, и чтоб не сносим был?
Пустое место, как плоский блин,
Ее сегодняшний символ.

И дырка в центре того блина —
Ведь есть и на солнце пятна:
Тогда получится образ дна,
Пробитого многократно.

А если спросит мое дитя —
Папаша, сделали, блин, с кого? —
То я отвечу ему шутя:
Наверное, с Явлинского*.

* Вообще-то Явлинского автор любит. Он куда охотнее упомянул бы кого-нибудь из инициаторов этого восстановления. Но они-то уж вовсе не стоят его пера.

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Теги:
явлинский, навальный, немцов, история, дзержинский, памятники

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