К 90-летию Горбачева
«Непонятый пророк». Предисловие готовящейся к выходу книги «Горбачев. Урок Свободы»
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№ 18-19 от 19 февраля 2021Читать номер
Дмитрий Быковобозреватель
Юноше, обдумыващему житье,
Решающему — делать жизнь с кого,
Скажу не задумываясь — делай ее
С товарища Дзержинского.
Но Феликс был снесен, наконец,
И жизнь уже делать не с кого.
Пожалуй, делай ее, юнец,
С древнейшего князя Невского.
Но спорной личностью был и князь,
К тому ж давно похороненный,
И Русь при нем не столь поднялась,
Сколь стала Орды колонией.
С кого бы делать сегодня жизнь,
Что стала такой собачьей,
Представ ареною вечных грызнь,
Раздоров и мегасрачей?
С Немцова делай! — Но власть-сексот —
Натура ее проста ведь, —
Его монумент не только снесет,
Но даже не даст поставить.
А вот Навальный — борец-касатик,
Речей изрекатель пламенных,
Но чуть поставят — его посадят,
Хотя он по ходу памятник.
История русская — страшный суд,
Который всегда на марше:
Сперва поставят, потом снесут,
И правда, что еще делать тут,
Юнец? Не летать на Марс же?
Фонтан устроить — провальный план:
В эпоху путинократии
Россия настолько уж не фонтан,
Что лучше б воду не тратили.
Какой бы выразил исполин
Ее, и чтоб не сносим был?
Пустое место, как плоский блин,
Ее сегодняшний символ.
И дырка в центре того блина —
Ведь есть и на солнце пятна:
Тогда получится образ дна,
Пробитого многократно.
А если спросит мое дитя —
Папаша, сделали, блин, с кого? —
То я отвечу ему шутя:
Наверное, с Явлинского*.
* Вообще-то Явлинского автор любит. Он куда охотнее упомянул бы кого-нибудь из инициаторов этого восстановления. Но они-то уж вовсе не стоят его пера.
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