Тарусские не сдаются

Предлагаем вашему вниманию записи нашего специального корреспондента, сделанные им во время поездки в город Таруса Калужской области. Записи сбивчивы, неправдоподобны и представляют собой набор фантазий, приходящих в голову журналиста в командировке. Возможно, этот эффект связан с эмоциональным потрясением от неожиданной новости: 16 улиц Тарусы, советские названия которых были осенью прошлого года заменены на дореволюционные, теперь переименованы обратно. В город вернулись Ленин, Карл Либкнехт, пионеры и Роза Люксембург. Наш сотрудник впечатлился. Возможно, его поспешные записи произведут такое же впечатление и на вас.

Я, историк

Истрия, история. Вечная история. История болезни. История жизни. История любви. История философии. История народов. История искусств. Вот скажите мне, как, когда и какая история действительно становится историей? Что это вообще за область такая человеческих знаний и почему она в последнее время — только Калужская?

В Калужскую, Калужскую область, в Тарусу, опять в Тарусу. Я был здесь осенью, но снова почему-то еду туда. Может быть, меня действительно тянет туда сама история, то есть последовательность событий и фактов, благодаря которым можно сделать вывод о причинах случившегося. Summertime, and the livin’is easy — поет незнакомая женщина в колонках моей машины. Она просто не знает, что на дороге сейчас сугробы, идет снег. Февраль. Ехать еще километров сто. Я тоже ничего не знаю о последовательности событий.

Фото: Сергей Мостовщиков / «Новая газета»

В начале явно было слово, и слово было Роза Люксембург. А потом было слово Посадская — так это все, видимо, и началось. Пионерскую — в Огородную. Урицкого — в Лесопильную. Луначарского — в Кирпичную. Либкнехта — в Тарусскую. Энгельса — в Ивановскую. Свердлова — в Овражную. Маркса — в Полевую. Декабристов — в Набережную. Каляева — в Боголюбскую. Нерезова — в Широкую. Площадь Ленина — в Соборную. Октябрьскую — в Воскресенскую. Ленина — в Калужскую. Володарского — в Прончищева. Комсомольскую — в Серпуховскую.

Шестнадцать улиц в центре маленькой Тарусы в один день были переименованы решением десяти депутатов местной городской думы. Все это случилось еще осенью, 20-го, кажется, октября.

Тогда, наверное, впервые в России и были сказаны слова вместо слов. Появились улицы вместо улиц. Началась история вместо истории.

One of these mornings you're gonna rise up singing — подпеваю я. В голове моей прыгают рыбки и белеет хлопок. Кто я, кем стану по дороге? Если меня и правда ждет настоящая история, то как мне удастся понять и рассказать ее? Возможно, мне лучше сразу быть как Публий Корнелий Тацит? Геродот или Фукидид? Впрочем, в России надо действовать не так. Лучше я буду представлять себя главой администрации Тарусского района Калужской области нашей необъятной, полной историй и творящей историю страны.

Я, глава района

Итак, я мужчина в полном расцвете сил в сером официальном пиджаке. У меня пятеро детей. Родился я в Вильнюсе, учился в Обнинске, карьеру государственного человека начал в Калуге. Работал там с губернатором, а потом уже сам возглавлял администрации маленьких добрых русских городков типа злого города Козельска.

Масштаб, может быть, и невелик, но мысль ведь не знает границ, даже если приходит в голову человека в пиджаке и произносится им вслух. А сказать мне есть что, это правда. Несколько лет назад у меня нашли опухоль в щитовидной железе, которая росла и сдавливала горло. После того как справляешься с такими вещами, получаешь, как мне кажется, негласное право действовать и не молчать. Изучать, скажем, историю покорения Русского Севера, хронику противостояния Орде на реке Угра, подробности мучений преподобного Кукши, детали восхождения на русский престол цариц из Калуги и причины падения Серенска, бывшей столицы вятичей. И вот сам собой в процессе возникает вопрос: а человеку позволено самому вставить в эту бесконечную историю и свою небольшую историю тож?

Фото: Сергей Мостовщиков / «Новая газета»

Ну послушайте, правда, ну кто мы в конце концов здесь, в этой огромной России, в маленькой, затерянной, прекрасной Тарусе из лавчонок, музеев и дач? Кучка долбанутых интеллигентов. Начитались, сволочи, учебников, книг и законов.

Какие-то мы мечтатели, кретины, самозванцы, которые решили, что не напрасно появились тут на свет.

Пускай. Ладно. Но вот скажите: нам ведь здесь тоже можно думать, действовать, решать? Мы что, блин, что-то украли у России? Убили? Предали кого-то здесь? Ведь мы всего лишь подумали: хватит уже жить в выдуманном, пропащем этом мире, со всеми этими несуществующими больше Урицкими, Либкнехтами и Розой Люксембург. Хотите творить историю — вот же она, возьмите ее. Вот вам Таруса, какой была она придумана когда-то для людей: Огородная, Соборная, Широкая. Начните снова быть здесь как дома, вспомните, кто вы на самом деле и есть.

Но нет! Нет! И нет. За это травят как мародера, убийцу, предателя, бандеровца, фашиста. Вот и вся история. Ты оживляешь ее, она просыпается и тупо проходится по тебе своим катком. За что? За возвращение улицам дореволюционных имен?

И главное, все же было хорошо. Все поддержали — область, прокуратура, налоговая, полиция, пресса, МЧС. Яндекс-навигатор внес изменения в свои карты. Но вдруг в середине ноября что-то пошло не так. Что-то произошло. Что это было? Начались сначала митинги, потом кто-то стал писать в МВД, по два или три заявления в день два месяца подряд. Мэра Тарусы стали вызывать на опросы в ходе доследственной проверки. Приехали люди от губернатора из Калуги, стали уламывать депутатов городской думы принятое решение отменить.

Растущая, темная волна слухов и тайных разговоров стала приносить из пришедшего в движение моря возмущения послания такого типа: да кто ты вообще, глава района, такой? Что за историю ты здесь затеял? С тебя, историка, вообще нечего и взять. А тут у людей свои интересы, бизнес, дела. Кто-то полезет в этом шторме в пучину, доберется до того, что тайно лежит на самом глубоком дне, и никто оттуда уже не выберется, не выплывет, не вернется никогда.

Мама дорогая. В почтовых ящиках у людей появились даже листовки: ложь! Беззаконие! Предательство! На Украине все начиналось так же! Все переименовывают только бандеровцы! Если вы против фашизма — подписывайтесь, требуйте пересмотра перемен!

Всполошилась даже церковь. Владыка, митрополит Калужский и Боровский, якобы хотел оправдать и защитить хотя бы Соборную площадь и улицы Воскресенскую и Боголюбскую, как будто бы даже просил об этом самого святейшего патриарха, а тот в свою очередь замолвил слово за переименования в Тарусе вообще один только бог знает — кому.

Фото: Сергей Мостовщиков / «Новая газета»

Но, господи, если ты и правда это знаешь, скажи: правда ли все это? Ведь ты же творец всякой земной истории, вот и ответь: как быть творцам истории в нашей с тобой стране? Кто поможет и спасет нас от нас же самих: спаситель или спасатель? В этом и состоит, наверное, суть самого страшного выбора в России.

Ладно, пропадать, так с музыкой. So hush little baby, don't you cry. Я выбираю спасателя.

Я, спасатель

Теперь мне немного за сорок, я крепкий дисциплинированный парень, на мне белые валенки и теплая спортивная куртка. Родился я в Тарусе, учился тоже здесь. Пошел в армию, долг отдал сполна. Вернулся в 1999 году, слава богу, живой. Две контузии, два ранения. Чечня, Дагестан, пришлось много где побывать. Вернулся, устроился спасателем на частный пляж. Не знаю, всегда тянуло к воде и стихии. Все-таки вырос у реки, тут лодки и все такое остальное.

Позвали меня потом работать в местную спасалку. Денег толком тогда не платили, а спрашивали много. Очищать реку, искать утонувших. Ну почему бы и нет? Я дослужился до госинспектора. Служил душой и телом. Верил тогда: Владимир Владимирович Путин — лучше в мире человека не найти. Времена настали жуткие. Хаос. Тут были и блатные, и браконьеры, и стрельба. Начали наводить порядок. Навели. Стало меньше аварийности на реке, меньше пьяных, меньше жертв.

В 2005 году проводили аттестацию на должность руководителя нашей инспекции по маломерным судам. Никто ее не прошел — все состарились. Так я в 24 года стал руководителем. Искренне хотел сделать мир лучше, я имею в виду свое подразделение. Собрал молодую команду. Дел было много. Только зарегистрированных судов стало около тысячи. Дачники. По выходным — катания, гулянки, пьянки. Но ничего. Я хотел проявить себя с лучшей стороны и поднялся высоко, стал лучшим госинспектором России.

Когда мне исполнилось тридцать, решил двигаться дальше, попробовать себя, как говорится, на поприще. Пошел на выборы в городскую думу. Люди проголосовали за меня, я был в шоке. Никому ничего на выборах не обещал и сейчас не обещаю — мне обещать нечего. Я всегда говорил, что буду просто работать. Какой от депутатов толк — они просто руки поднимают и опускают, ничего от них не зависит. Обивать пороги я тоже не хотел. Так что просто ходил по людям и спрашивал: что нужно?

Ну вот закрыли городскую баню. Конечно, от нее были одни убытки, я сам в нее ходил. Вода льется круглые сутки, вот и вся баня. Но вот ее не стало — возник насущный вопрос. Я пошел к одному приятелю состоятельному, сказал: дружище, постройте людям баню и бассейн. И людям построили бассейн, потратили большие деньги.

Так и работал, пошел на второй срок, потом на третий. Многое мы тут сделали. Убрали морг, построили набережную. А тут вдруг в октябре прихожу на заседание. Ставится вопрос о переименовании 16 улиц. Я даже прочитать ничего не успел. Только то, что возвращаем историческую справедливость. Ну хорошо, возвращаем. А почему людей не спросили? Я воздержался просто-напросто. Ну вот улица Прончищева, или Посадская, Боголюбская. Их же, как выясняется, тут не было никогда. Какая же это историческая справедливость? Как это понимать? Люди были в шоке.

И все завертелось. Люди возмутились. Заявления писали даже те, кто на переименованных улицах не живет. Говорили, им просто стало обидно — они строили коммунизм, не построили, но их не спросили, хотят они с ним расстаться или нет. Я сам ходил, встречался, спрашивал:

— Почему столько шума из-за переименования улиц? Где вы все были, когда подорожало ЖКХ? Сахар подскочил в несколько раз. Лес взлетел до 12 500 за куб. Металл, оцинкованный лист был по 550 рублей, а сейчас 980! Вы что творите? Конституцию поменяли. Пенсионный возраст.

Закрыли роддом. Таруса теперь — мертвый город, никто больше не рождается тут. Одна машина скорой помощи осталась на весь район.

Мы тут спасли парня из реки — катался на снегоходе. Позвонили в скорую, наша сказала, что приедет только через час двадцать. Да он за это время замерзнет и умрет! Позвонили в Тулу, машина приехала через 18 минут! Вы что?!

Они говорят:

— Это ваша проблема, а не наша. Вот и решайте.

— Как не ваша? А как же ваши дети, как они будут тут жить? — спрашиваю.

— Они разберутся сами.

— Ну слушайте. Сахар. Масло. Все дорожает. Что вы будете делать?

— Будем пить чай без сахара. Все вы у нас отобрали. Мы терпели, все пережили в этой стране. Но теперь вы отнимаете последнее — нашу память.

Фото: Сергей Мостовщиков / «Новая газета»

Люди не остановятся. История их жизни — все, что у них есть.

И кажется, кроме этой истории, никакой другой истории нет и у самой по себе России. Нет? Хороший вопрос к краеведам.

Я, краевед

Да! Теперь я женщина, и, кажется, я издалека. Я казачьего, запорожского рода. Вольный человек. Педагог, историк, краевед, экскурсовод. В Тарусе постоянно уже лет сорок. Муж у меня когда-то учился в Московском институте, и когда оттуда распределялся, упомянул «какую-то Тарусу». Как я могла такое пропустить?! Я с пятого класса занималась краеведением, ходила в школьный музей. И не могла, конечно, забыть слова Анастасии Цветаевой о том, что полноценнее детства, чем в Тарусе, она не могла себе и представить.

И я Тарусой, можно сказать, занимаюсь всю жизнь. Я крестьянская дочь и хорошо понимаю здесь простых людей. Только двоечники тут будут разговаривать со мной, здороваться и поздравлять. Отличники всегда пройдут мимо, даже и не вспомнят. И слава богу, у них в голове больше моего, но мы в Тарусе друг другу не мешаем.

Город наш всегда жил спокойно и тихо. Но вот пришел новый глава района — и все изменилось. Были на него надежды. Он занимался поисковой работой, патриотической. Но однажды я вдруг поняла, что он относится к святым для меня вещам как к мелочам. А я не могу их предать. Войну. Георгиевскую ленточку. Я так воспитана. Это моя история, это моя жизнь.

Ленин ни при чем. Роза Люксембург ни при чем. Ни при чем Либкнехт, которого я до сих пор произнести правильно не могу. Я просто историк и не приемлю неисторичность. Это превращает историю в самодеятельность, а я не могу позволить, чтобы Таруса до такого опустилась. Вот как писала Ахмадулина:

Не потому ли на Оке

иные бытия расценки,

что все мы сведущи в рецепте:

как, коротая век в райцентре,

быть с вечностью накоротке.

Мы здесь с вечностью накоротке! Мы не хотим знать, что Ахмадулина была алкоголичкой, про Цветаеву я вообще молчу. Мы закрываем глаза на всякую дрянь и любим историю, читаем стихи. А они хотят заставить нас жить на Огородной и Лесопильной. При этом бывшую Кладбищенскую они придумали назвать Посадской. Почему? Наше мнение таково: никакого мнения нет. Мы просто сами хотим решать свою судьбу. И будем этого добиваться. Именно этого. Потому что у любой революции есть причины, и они глубоки. Но у революции всегда есть повод, и он всегда достаточно простой.

Мы с вечностью накоротке и поэтому не хотим читать грязные страницы истории. Если мы хотим вписать туда что-то чистое, нужно сначала найти для этого новое, чистое слово.

Но какое оно?

Кто его знает или хотя бы слышал его тут?

Где я вообще?

В Тарусе, наконец-то в Тарусе!

Я, Таруса

Ну хватит фантазий. Здесь, в этой части записей, можно перейти непосредственно к делу. Информация такова: решением администрации города Тарусы для переименования улиц определен переходный период — два следующих года, в процессе которых пройдут коллективные обсуждения, консультации с населением и прения специалистов. В результате ожидается взвешенное решение. Пока же 16 переименованным улицам возвращены их прежние советские имена. Вот официальные комментарии основных участников событий.

Руслан Смоленский, глава администрации Тарусского района Калужской области, автор идеи перемен:

«В России в принципе редко кому удавалось хоть что-то переименовать. Маленький пример: в Серпухове была попытка назвать какой-то маленький аппендикс именем уроженца Серпухова, Героя России, погибшего в Чечне. Все это закончилось полным пшиком, народ оказался против. Что в итоге получится в Тарусе, сказать теперь сложно. Идет работа, ее задача — все-таки сохранить основы местного самоуправления».

Виктория Губарева, краевед, экскурсовод, противница переименования:

«Я сегодня в сообществе прачек,

Благодетельниц здешних мужей.

Эти люди не давят лежачих

И голодных не гонят взашей.

Натрудив вековые мозоли,

Побелевшие в мыльной воде,

Здесь не думают о хлебосолье,

Но зато не бросают в беде.

Благо тем, кто смятенную душу

Здесь омоет до самого дна,

Чтобы вновь из корыта на сушу

Афродитою вышла она!

В этом стихотворении Заболоцкого — наша суть. А не в том, что читают тут туристам: «Худо жить Марусе в городе Тарусе! Петухи одни да гуси, Господи Иисусе». Попытки упростить нас — унизительны».

Алексей Калмыков, руководитель Центра ГИМС МЧС г. Таруса, лучший государственный инспектор России, депутат городской думы, воздержавшийся:

«Нужно разговаривать с людьми, чтобы понять, чего они хотят. Народная мудрость — в слове. Нужно подобрать такие слова, чтобы не повредить этой мудрости».

Oh, your daddy's rich аnd your ma' is good lookin. Я возвращаюсь в Москву. Опять слушаю сочинение композитора Гершвина Oh, your daddy's rich аnd your ma' is good lookin Porgy and Bess. Лето. Жить так легко, если твой папа богат, а мама красива. Кто это поет? Кругом февраль. Сугробы. Так странно… Элла Фитцджеральд! Она и Луи Армстронг. Точно! Они поют и ничего не знают о России, не единого слова. Они тоже не знают этого главного слова, которое творит тут историю и может хоть что-нибудь изменить.