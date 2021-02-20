Приговор и апелляция Навального: суд «два в одном»

Историческая речь получилась. Читайте полностью
«Сила в правде. Это заповедь блаженных в формате твиттера». Последнее слово Навального на суде «два в одном»
www.novayagazeta.ru
www.novayagazeta.ru
Мосгорусуд на выездном заседании в Бабушкинском суде оставил в силе постановление Симоновского суда от 2 февраля о замене Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный.
Судья сократил срок наказания на полтора месяца, зачтя срок нахождения Навального под домашним арестом.
Адвокаты Навального Вадим Кобзев и Ольга Михайлова сообщили, что обжалуют решение Мосгорсуда. Они не исключают, что политика могут уже сегодня этапировать в колонию — после заседания суда по делу о клевете, которое также пройдет в Бабушкинском суде.
Фото: Арден Аркман/ «Новая газета»
Последнее слово Навального:
Так часто я выступаю с последним словом. Сейчас этот суд закончится, начнется следующий, где у меня тоже последнее слово... Если бы кто-то решил издать мои последние слова, получилась бы довольно толстая книга. Я уже даже не знаю о чем говорить еще. Хотите с Вами поговорю, Ваша честь? О Боге, например (судья молчал — ред.). Я верующий человек, что является причиной шуток надо мной в ФБК. Но мне легче с верой. И я стараюсь следовать известной книжке (Библии — ред.). Это трудно, но мне так легче заниматься политикой. Мне сейчас столько пишут писем в СИЗО! Один человек написал: «Что Вы, Алексей. Ведь сказано: "Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся".
Я эту заповедь всегда воспринимал как инструкцию к действию. Я не испытываю никакой жалости из-за того, что вернулся. Наоборот. Я эту заповедь не предал. Для современного человека эта заповедь звучит очень напыщенно. Странные люди, говорят про таких. Они сидят в камере и пытаются себя подбодрить этой заповедью. А власть пытается дать понять таким людям: «Ты одиночка. Ты один». Это цель власти. А я не чувствую себя одиноким.
Про одиночество — очень важную вещь сказал один из замечательных философов — Полумна Лавгуд. Помните, такая была в «Гарри Поттере»? «Важно не чувствовать себя одиноким, потому что на месте Волан-де-Морта я бы очень хотела, чтобы ты чувствовал себя одиноким».
Сила в правде — это и есть та самая заповедь про блаженных, сжатая до размеров твиттера.
Страна наша сейчас построена на несправедливости. Но тем не менее мы видим, что десятки миллионов людей хотят добиться правды. И рано или поздно они ее добьются. Они насытятся!
Я хочу вам и прокурору, и всем людям сказать: важно не бояться людей, которые хотят добиться правды. Подумайте сами: как бы хороша была жизнь без этого вранья, без этой лжи! Было бы классно работать судьей без всякого телефонного права, никто тебе не звонит, не требует выносить неправосудные дела. Но классно бы было, Ваша честь! От этого вранья одни минусы, а плюсов нет.
Классно было бы быть прокурором в состязательной системе. Классно быть полицейским, конвойным и не бить людей. Я не верю, что люди хотят стать полицейскими, чтобы рассказывать, как классно они «раскроили на митинге кому-то голову». Я уверен, что нет школьников с горящими глазами, которые говорят: «Я пойду в ФСБ, чтобы намазывать трусы оппозиционера ядом».
Выдающийся философ современности по имени Рик Санчез сказал: «Жизнь — значит риск всегда и во всем. А иначе ты просто вялая кучка беспорядочно собранных молекул, которые плывут по течению Вселенной».
Каждое письмо мне заканчивается словами «Россия будет свободной». Это классный лозунг, но я постоянно думаю, чего-то мне не хватает. Я хочу, чтобы Россия была еще богатой, чтобы национальные богатства справедливей распределялись, все получали долю нефтегазового пирога. Я хотел бы, чтобы мужчины в нашей стране доживали до пенсионного возраста. Да и женщины тоже. Чтобы было достойное здравоохранение, образование, европейские зарплаты…
Я хочу, чтобы Россия была не только свободной, но и счастливой. Она сейчас несчастна. По всем направлениям. Почитаешь русскую литературу, там одни описания несчастья и страданий! Россия должна быть счастливой, Россия будет счастливой.
— Как-то все так странно. Судили меня по этому еще в 2014 году. И потерпевшие прямо под протокол говорили: «Не нанес нам Навальный никакого ущерба!». А судья им отвечал: «Следователю виднее». А потом было решение Европейского суда по делу «Ив Роше», а недавно еще одно решение ЕСПЧ с требованием меня освободить. А меня все судят и судят. Все судят и судят...
Адвокаты поддерживают Навального. Ольга Михайлова напомнила, что ЕСПЧ также выносил решение по делу «Ив Роше», сочтя нарушенным 7 статью Конвенции (не было самого факта преступления). Обвинитель Фролова просила оставить решение о замене срока с условного на реальный в силе. Она обратила внимание на то, что в Германии Навальный не только лечился, но и вел «общественную жизнь», «занимался спортом», «раздавал интервью».
— Прошу быть лаконичными и короткими, — напутствовал судья стороны, прежде чем они приступили к обсуждению апелляционной жалобы.
Первым слово взял Навальный:
— Я безусловно, поддерживаю доводы защиты, и даже не буду говорить про такую вещь, как решение Европейского суда, на которое никто не обращает внимание, как и на то, что меня пытались отравить. Ну, ерунда какая-то! При этом я поговорил с чуваком, который пытался меня убить, а потом стирал мои трусы. Подумаешь, тоже ерунда!
Навальный называет более чем странным довод прокуратуры о том, что он скрывался.
— Не хочу выпендриваться. Но более или менее весь мир знал, где я нахожусь. Наш разговор с прокуратурой, с инспекцией — странный. Он похож на общение в самой модной сейчас сети — TikTok. Где есть такой шаблон: «А все уже, все, надо было раньше». Вот у нас так же: прокуратура мне говорит: «а все уже, все». А я говорю — так я же уведомил вас. А прокуратура говорит: «Раньше надо было». — «Когда раньше? Если я всегда в срок уведомлял». А прокуратура мне снова отвечает как в TikTok: «А все уже, все».
Это безумный разговор... Очевидно, что я не скрывался. Если бы скрывался, я не стоял бы в этом «аквариуме». Я сам приехал. Это просто абсурдно.
В больнице были удивлены: по их расчетам, я еще к новому году должен был в коляске передвигаться. А я быстро реабилитировался и приехал.
Адвокат Ольга Михайлова озвучивает решение Европейского суда, который в соответствии с правилом 39 регламента Суда на этой неделе потребовал освободить Навального в связи с имеющейся угрозой его жизни.
— До настоящего времени решение ЕСПЧ властями России не выполнено, а Навальный не освобожден, — констатирует Михайлова, отмечая, что решение Страсбурга обязательно к исполнению. — На основании изложенного просим незамедлительно освободить Навального
Адвокат передала ходатайство вместе с решением ЕСПЧ судье Мосгорсуда.
Навальный: Я поддерживаю. Мы же уважаем решения судов. Уважаем решение Химкинского суда. Уважаем решение Бабушкинского суда. Даже в Конституции, уже переделанной, есть статья об обязательности исполнения решений Европейского суда. Вон с прокурором свободное место есть. Было бы прекрасно мне сейчас туда сесть...
Прокурор Екатерина Фролова возражала против исполнения решения Страсбургского суда, отметив, что судья Балашов все решит в совещательной комнате. Судья решение ЕСПЧ к делу приобщил, но освобождать Навального не стал. Согласился с прокурором: «Суд решит все в совещательной комнате»
Судья Балашов: Вы можете присесть.
Навальный: Ваша честь, я с 6 утра еду, жду, сижу... Если я устану, то присяду.
Подсудимый и его адвокаты снова попросили разрешить журналистам видеосъемку всего процесса, но судья отказал. Снимать разрешено лишь в начале, протокольную съемку и «итоговую часть»
Навальный, обращаясь к судье:
— Дмитрий Николаевич, а что мы в Бабушкинском суде-то делаем, а не в Мосгорсуде?
Судья: Чтобы вам было удобнее, чтобы адвокаты туда-сюда не ездили.
Навальный: Мне было бы удобнее, если бы меня освободили. Я слышал, решение Европейского суда вышло...
Судья: Обсудим все.
Фото: Арден Аркман/ «Новая газета»
Алексея Навального привезли в суд за два с половиной часа до начала заседания. Сейчас он находится в конвойной комнате, передает ТАСС.
Тем временем у суда уже начинают собираться журналисты, сейчас у ворот дежурят около 30 человек. В здание суда их пока не пускают.
Фото: Арден Аркман/ «Новая газета»
Доброе утро! «Новая газета» начинает онлайн-трансляцию из Бабушкинского суда, где сегодня пройдут сразу два заседания с участием Алексея Навального.
Сначала Мосгорсуд (на выездном заседании) рассмотрит жалобу защиты политика на решение Симоновского суда о замене ему условного срока по делу «Ив Роше» на реальный.
Напомним, что Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде 2 февраля удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока Навальному — с учетом отбытого по делу «Ив Роше» домашнего ареста он проведет в колонии 2 года 8 месяцев. Политик вернулся в Россию 17 января после лечения в Германии. Его сразу же задержали во время прохождения паспортного контроля в аэропорту Шереметьево.
Затем — в 14:00 — Бабушкинский суд продолжит рассмотрение уголовного дела Навального о клевете на ветерана Игната Артеменко, участвовавшего в съемках агитационного ролика телеканала RT о голосовании по поправкам в Конституцию. По этому делу прокуратура потребовала оштрафовать Навального на 950 тысяч рублей. Как ожидается, Навальный выступит с последним словом. Вину он отрицает.