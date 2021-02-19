«Топит всех тут, и все»

Прокуратура представила в Мосгорсуде основной объем доказательств преступлений, совершенных бывшими оперативниками УВД по Западному административному округу Москвы, которым вменяют превышение должностных полномочий и фальсификацию улик против специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Из материалов дела стало известно, что оперативники активно созванивались не только между собой, но и с «понятыми». Один из которых признался, что за участие в следственных действиях получил деньги от обвиняемых. При оглашении материалов «прослушки» стали известны подробности разговоров бывших полицейских и их отношения к происходящему.

Журналист Иван Голунов (в футболке с надписью «Редакция требует крови») и оперативники ОБНОН УВД по ЗАО в день задержания — 6 июня 2019 года. Кадры с камеры наблюдения, из материалов дела

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года. Полицейские утверждали, что нашли у него наркотики. Позже обвинения с журналиста были сняты, и его признали потерпевшим.

По версии гособвинения, начальник отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД по ЗАО Игорь Ляховец дал распоряжение подбросить наркотики Голунову своим подчиненным.

Ими стали четверо:

Максим Уметбаев,

Роман Феофанов,

Акбар Сергалиев,

Денис Коновалов.

Сейчас все они на скамье подсудимых, им вменяют превышение должностных полномочий, фальсификацию результатов оперативно-разыскной деятельности, а также незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотических средств (п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 286, ч. 4 ст. 303, ч. 2 ст. 228 УК РФ).

Первым на процессе выступил сам Голунов. Он детально описал день задержания и момент, когда ему подбросили наркотики. В тот день журналист гулял с собакой, поехал на работу, около двух часов дня отправился на встречу с коллегой, но дойти до места так и не успел. Во дворах в районе Цветного бульвара его окликнули:

«Я услышал окрик: "Стоять!" Обернулся и увидел, что на меня бегут Феофанов и Коновалов. Феофанов заломил мне руки за спину. Поначалу я подумал, что это ограбление.

Спросил, что происходит. Мне ответили: "Ты задержан. Уголовный розыск". Они надели на меня наручники и сообщили, что нужно проехать с ними в отделение для досмотра. Я сказал, что без адвоката никуда не поеду».

По словам Голунова, сотрудники полиции применили к нему физическую силу, оскорбляли, требовали «во всем сознаться и не портить себе жизнь». Причем происходило это в ответ на его отказы подписывать протоколы, проходить досмотр, дактилоскопию и медосвидетельствование без адвоката. В подтверждение его слов прокурор представила суду записи с камер наблюдения, которые детально восстановили хронологию 6 июня.

Также допросили медсестру кабинета медосвидетельствования Московского научно-практического центра наркологии Татьяну Евдокимову. Она вспомнила, как во время смены видела сотрудников полиции, которые тащили Голунова по лестнице в кабинет: «Я вышла в коридор, услышав крики и шум.

Сотрудники полиции спускали по лестнице испытуемого, он требовал адвоката, не хотел без него идти в кабинет. Сотрудники полиции выносили его за руки и за ноги.

Я сказала им, чтобы были аккуратнее и не разбили ему голову, а они ответили, что у него под головой рюкзак».

Другой свидетель, Сергей Кузнецов, — один из понятых при задержании Голунова. Он рассказал, что на участие в следственных действиях его пригласил старый знакомый Егор (его участковый). Кузнецов заверил, что не знал, о каком именно преступлении шла речь. Впоследствии он был понятым при обыске дома у Голунова и в отделе полиции.

Свидетель признался, что получил от подсудимого Уметбаева вознаграждение около 2 тыс. руб. Деньги он потратил на такси.

Почти на все вопросы обвинения и защиты свидетель-«понятой» не смог ответить, постоянно говорил, что уже «не помнит». Не смог вспомнить он и о знакомстве с Ляховцом. Примечательно, что по данным геолокации сотовых телефонов следует, что бывшие оперативники дежурили у дома Голунова на улице Вешняковской три дня до его задержания — с 4 по 6 июня. Туда же приезжал и Ляховец, а 5 июня весь день рядом с домом Голунова находился и Кузнецов.

В ходе оглашения письменных материалов вскрылось несколько интересных моментов. В частности, из протокола осмотра компакт-дисков с видеозаписями с камер наблюдения выяснилось, что Коновалов несколько дней следил за местом проживания Голунова. На Вешняковскую к дому Голунова приезжал еще и Ляховец, который, как утверждает, в это время якобы находился в отпуске. Также камеры зафиксировали и его подчиненных Феофанова, Сергалиева и Уметбаева. А 4 июня около дома Голунова практически весь день находился еще один понятой, который присутствовал при задержании, Дмитрий Бокарев.

При исследовании мобильных телефонов подсудимых прокуратура обратила внимание на чат в WhatsApp «Год металлической крысы» , где оперативники обсуждали бытовые вопросы, планы на Новый год, обменивались картинками и планировали встречи.

, где оперативники обсуждали бытовые вопросы, планы на Новый год, обменивались картинками и планировали встречи. Еще они состояли в чате под названием «Группа захвата» , администратором которого был Ляховец. Там экс-сотрудники обсуждали свое увольнение из полиции и уголовное дело против Голунова.

, администратором которого был Ляховец. Там экс-сотрудники обсуждали свое увольнение из полиции и уголовное дело против Голунова. В другом чате «Надзиратели» (администратор тоже Ляховец) состояли Уметбаев и Феофанов. Их переписка носила формальный характер. Уметбаева называли по кличке Максюта, Феофанова — Ромарио, а Ляховец их называл «детишками».

19 февраля прокурор Татьяна Паршинцева представила суду протоколы расшифровки фонограмм переговоров обвиняемых, которые были получены в ходе ОРМ. Саму запись суд не стал прослушивать.

— Подробно читать не надо, там слишком много брани, — попросил судья Сергей Груздев.

Момент задержания Голунова. Кадры с камеры уличного наблюдения

На первой записи, которую пересказала прокурор, телефонный разговор между Уметбаевым и Феофановым. Они обсуждают возможность продать машину и восстановиться на службе в полиции. Уметбаев в конце разговора обещает «набить лицо Сергеевичу» (предположительно они так называют Ляховца).

Другой разговор между Ляховцом и Феофановым.

из материалов дела Из разговора предположительно между начальником ОБНОН полиции по ЗАО Ляховцом с подчиненным Феофановым

Феофанов: Мне все равно, главное, чтобы отстали от меня. Ляховец: Тебе-то что? Нам достоверно сказали, что признают медосвидетельствование. Феофанов: Вы знаете, если я поеду, то вы тоже… (Смеется.) У меня везде был «золотой билет», я себя проявил как нельзя лучше. Ляховец: Давай не будем загадывать...

Следующий разговор, который пересказывает прокурор, между Ляховцом и неким Василием. Они говорят о работе, обсуждают, что у «пацанов идут суды по поводу восстановления на работе».

из материалов дела Из разговора предположительно между начальником ОБНОН полиции по ЗАО Ляховцом с неким «Василием»

Василий: Получается, более трех часов держали? Ляховец: Да. Василий: Это превышение? Ляховец: Ну мы же не нарушили конституционные права. После служебной проверки было принято решение об увольнении <...> Какие там были нарушения? То, что больше трех часов продержали? У него не было статуса подозреваемого, просто с его участием проводили ОРМ.

«Меня не уволили, я был в отпуске, его [Голунова] шестого задерживали, я с того числа был в отпуске, — продолжила цитировать стенограмму прокурор. — Они [в отделе кадров] потом удивились, что я был в отпуске».

Еще один телефонный разговор зафиксирован между Ляховцом и предположительно Коноваловым. Слышен голос только Ляховца:

из материалов дела Из разговора предположительно между начальником ОБНОН полиции по ЗАО Ляховцом с подчиненным Коноваловым

Ляховец: «Денис, привет! Что у тебя? Что за выражение? Наручники одеты согласно закону «О полиции»... Ты так и говори, что не записали. Но составлялся рапорт на доставление на имя руководителя, что человек был доставлен… Я не помню, вроде на имя Маслова... Даже если бы не был оформлен, разве это основание для увольнения? Ну дайте мне выговор. Скажи, что он не просил никого уведомлять и закон меня не обязывает кого-то уведомлять, что задержан. Он же совершеннолетний и дееспособный гражданин. <...> Его свободу, его свободу никто не ограничивал, с ним проводились оперативно-разыскные мероприятия, там опрос и сбор информации. Он был задействован на проведении обследования, санкционированного судом, по его месту жительства. То есть он-то был в движении. Не просто сидел, а был в движении. Он участвовал с нами при проведении там доследственной проверки, являлся участником».

Согласно другой стенограмме телефонного разговора Ляховец жалуется сотруднику отдела наркоконтроля УВД по ЗАО Ивану Берестеню на Коновалова.

из материалов дела Разговор предположительно между начальником ОБНОН полиции по ЗАО Ляховцом и сотрудником того же отдела Берестенем

Ляховец: Коновалов, он тянет группу, понимаешь. Он не делает ничего, чтобы ему... А этот адвокат Уметбаева говорит: «Ой, ну неплохо прошло». Да как неплохо прошло. Он тянет, он просто тянет эту тему. Берестень: Так. Ляховец: Я с Андреем виделся. Я не стал его расстраивать, рассказывать вот это все. <…> Я ничего не стал ему говорить. Но то, что там будет сейчас какая-то возня по его поводу, это сто процентов. Я не знаю, чем это все закончится. Берестень: В принципе, ничего особенного такого. Коновалов топит всех тут, и все.

Следующая расшифровка разговора предположительно между Ляховцом и оперативником Матвеевым (по версии обвинения, подсудимый предоставил Матвееву заведомо ложную информацию о распространении наркотиков неким «лицом по имени Иван»):

из материалов дела Разговор предположительно между оперативником Матвеевым и начальником ОБНОН полиции по ЗАО Ляховцом

Матвеев: Сейчас позвонили от следователя. Ляховец: А опять? Ну чего, нормально? В качестве свидетеля? Матвеев: Да, там все плохо, по ходу. Ляховец: Почему? Матвеев: Они все знают. Ляховец: Откуда? Матвеев: От вас. Ляховец: Это все ерунда. Матвеев: Источника допросили. Ляховец: Источник может рассказать все что угодно...

После оглашения «прослушки» прокурор Паршинцева сообщила, что у нее на этом этапе больше нет доказательств. Теперь — слово за защитой. Судья предоставил им время для подготовки до 2 марта.