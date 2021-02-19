США ведут человечество на Марс

18 февраля, за пять минут до полуночи по Москве, в точном соответствии с графиком полугодового полета, американский марсоход Perseverance совершил мягкую посадку в кратере Езеро, по сути, высохшего озера, которое пересекает русло древней марсианской реки. Сложнейший из созданных до сего времени на Земле автомат размерами чуть больше малолитражки Mercedes SMART садился, полностью полагаясь на бортовой компьютер и программу, составленную специалистами НАСА на основе данных о посадке предыдущего ровера Curiosity (он с 2012 года продолжает колесить по Красной планете). Сигнал управления в силу расстояния идет из Хьюстона и обратно 22 минуты, инженеры НАСА не в силах реально вмешаться в процесс посадки. Схема посадки опробована, это экзотический, но успешный «Небесный лифт»: спускаемый аппарат зависает в нескольких метрах над поверхностью, на четырех тросах опускает посадочную платформу с Perseverance на Марс и улетает в сторону на остатках топлива.

Зато обстановку в ЦУП НАСА и овации в момент удачного приземления (с задержкой 11 минут) все жители Земли могли наблюдать в прямой трансляции в интернете. На этот раз понятное волнение ученых в ЦУП все же было данью истории освоения Марса —

за 60 лет изучения планеты автоматическими станциями свои программы выполнили немногим более трети из них.

У СССР вообще была лишь одна успешная мягкая посадка, совершенная станцией «Марс-3» 2 декабря далекого 1971 года. Поскольку Perseverance в целом повторяет конструкцию и инженерный облик очень успешного предшественника Curiosity, вероятность успеха была существенно выше. Приборов аппарат несет на 130 кг больше, ученые нагрузили его изрядно. Таким образом, при весе 1025 кг он стал самым тяжелым созданием, отправленным на дальние планеты в истории космонавтики США и всей нашей цивилизации.

Фото: Getty Images

Помимо термоэмиссионного ядерного источника питания на 110 ватт (он резко расширяет возможности ровера при пыльных бурях и по ночам, когда не работают солнечные батареи), Perseverance имеет рентгеновский спектрограф для определения элементного состава проб грунта, локатор, зондирующий почвы в поисках воды, рассола и льда вглубь до 10 м (от Министерства обороны Норвегии), испанскую метеостанцию, набор камер, лазеров и спектрометров для исследования поверхности от США и Франции, сканер для поиска остатков древних микроорганизмов. Таким образом, научная программа Perseverance четко отражает последовательную политику НАСА на международное сотрудничество в дальнем космосе. Впервые на ровер установили два микрофона, которые будут непрерывно записывать и передавать звук с поверхности Марса, мы услышим вой знаменитых песчаных бурь. Конечно, если они воют.

Ну и конечно, интереснейший прибор Perseverance — двухкилограммовый вертолет с соосными винтами большой площади (схема принята во всех конструкциях КБ им. Камова) и диаметром 120 см. Вращаясь со скоростью 2400 оборотов в минуту, они смогут поднять вертолет на 10 м и посмотреть оттуда на ровер и Марс. Всего 10 метров, но плотность марсианской атмосферы — 1% от земной. Вертолет испытывали в схожих условиях на Земле, но если удастся взлететь на Марсе, это будет чудо инженерной мысли.

Один из первых снимков, переданных на Землю марсоходом Perseverance. Фото: NASA

Член-корреспондент Российской академии космонавтики им. Циолковского Андрей Ионин таким образом оценил событие в комментарии для «Новой газеты»:

«Особо впечатляет последовательность, преемственность и ставка НАСА на неуклонное расширение возможностей и компетенций в освоении дальнего космоса. Обратите внимание на названия их аппаратов. Они образуются как названия эсминцев нашего флота, обозначая свойство корабля: «Дерзновенный», «Неустрашимый» и так далее. Все эти имена — «Любопытство», «Следопыт», «Изобретательность», «Настойчивость» — это все про познание, про космос, настойчивость, любознательность человечества. Они полностью отражают надежды великих авторов золотого века американской фантастики — дети дают им имена на конкурсе (Perseverance выбрали из 27 000 имен) и с родителями смотрят на старты прямо из ЦУП. Это то, чего так не хватает нашей космонавтике, — поменьше пафоса, побольше искренности и любви к познанию».

