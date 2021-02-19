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Телеком на ветвях

Что изменилось в жизни омского парня, ловившего интернет на березе. ВИДЕО

Общество13

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Оператор: Екатерина Ганичева, монтаж: Глеб Шульц / «Новая газета»

В ноябре 2020 года студент Омского института водного транспорта Алексей Дудоладов записал обращение губернатору Александру Буркову и рассказал, что в деревне Станкевичи, где он живет, можно поймать 3G-интернет только на верхушке березы, которая находится в 300 метрах от деревни.

Дудоладова назначили на «должность члена Общественного совета по проблемам связи в отдаленных населенных пунктах», но прошло 3 месяца, а Алексей все еще ловит интернет с восьмиметровой березы.

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Теги:
деревни, связь, интернет, омская область

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