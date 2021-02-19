Телеком на ветвях

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«Непонятый пророк». Предисловие готовящейся к выходу книги «Горбачев. Урок Свободы»
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№ 18-19 от 19 февраля 2021Читать номер
Общество13
Мультимедиа «Новой» Новая газета
13
В ноябре 2020 года студент Омского института водного транспорта Алексей Дудоладов записал обращение губернатору Александру Буркову и рассказал, что в деревне Станкевичи, где он живет, можно поймать 3G-интернет только на верхушке березы, которая находится в 300 метрах от деревни.
Дудоладова назначили на «должность члена Общественного совета по проблемам связи в отдаленных населенных пунктах», но прошло 3 месяца, а Алексей все еще ловит интернет с восьмиметровой березы.
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Теги:деревни, связь, интернет, омская область
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