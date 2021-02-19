«Мы мнение жителей выслушали, но не учли»

«По словам ученых, в начале XX века Черняевский лес был одним из главных источников дров и материала для постройки домов в городе, однако уже в 30-е годы рубка для заготовки древесины на его территории была прекращена. Уже в то время горожане осознавали уникальность городского лесопарка и старались всячески беречь его. Даже в тяжелейшие годы войны здесь не рубили деревья. Пермяки таскали дрова с Камы, но Черняевский лес не трогали», — цитата из газеты «Новый компаньон».

Активисты обвязали оранжевыми ленточками деревья, которые могут пойти под рубку. Фото: Александра Семенова / «Новая газета»

«Во время Великой Отечественной войны горожане не трогали лес, не рубили его на дрова. Они переплывали Каму и собирали дрова там. Сейчас, в наше мирное время, когда для нас так важно сохранить ту экологическую обстановку, которую дает нам этот лес, у нас его пытаются отнять», — из открытого обращения жителей Перми к президенту Владимиру Путину.

«Черняевский лес» — особо охраняемая природная территория (ООПТ) площадью почти 700 га в центре Перми. Это один из крупнейших в Европе внутригородских лесных массивов. 26 января Пермская городская дума разрешила частично вырубить его ради строительства 10-этажной гостиницы РЖД.

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Девелоперский интерес к территории Черняевского леса «Российские железные дороги» впервые проявили еще в феврале прошлого года.

Госкорпорация подала заявку на благоустройство «неорганизованной территории, заросшей диким лесом» в городскую комиссию по землепользованию и застройке.

На заседании комиссии было объявлено, что 1,3 га Черняевского леса рядом с Домом культуры железнодорожников являются не ООПТ, а «зоной обслуживания природных территорий» (категория Ц-4). На таких землях можно строить здания высотой до четырех этажей.

Дом культуры железнодорожников. Местность рядом с ним признали «зоной обслуживания природных территорий». Фото: Александра Семенова / «Новая газета»

Представителей РЖД, правда, высотность не устраивала, они попросили у членов комиссии разрешить корпорации возвести десятиэтажную гостиницу. Потребность в постройке объяснили «необходимостью размещать приезжающих на обучение сотрудников».

Члены комиссии отнеслись к проекту скептически, но все-таки передали его на общественные обсуждения.

Из-за коронавируса первые публичные слушания прошли только в августе. Получился разговор на повышенных тонах. Местные жители и экоактивисты выступили против строительства гостиницы в лесном массиве, предложили РЖД «проявить социальную и экологическую ответственность» и выбрать другое место. Подходящие участки, указывали люди, в Перми есть, в том числе — в собственности «Российских железных дорог». Если компания все-таки приступит к рубке деревьев и начнет стройку — активисты пообещали встать живым щитом.

Несмотря на протесты пермяков, вопрос ушел на дальнейшее обсуждение в Пермскую городскую думу.

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На уверенное, хоть и стыдливое продвижение проекта пермяки ответили петицией на Change.org, которая собрала больше 3000 подписей.

«Черняевский лес жизненно важен для пермяков. Он регулирует микроклимат, очищает воздух от выбросов, сохраняет биоразнообразие в городе, поддерживает иммунитет жителей, что особенно ценно в период пандемии. Далеко не каждый город на территории РФ может похвастаться таким лесным массивом в центре мегаполиса! Во всем мире власти всех уровней, архитекторы, планировщики, урбанисты озабочены тем, как вернуть природу в города, создают природоподобные территории. А в Перми предлагают застройку, усиливающую деградацию уникального лесного массива», — написали жители.

С ними согласилась природоохранная прокуратура, негативно оценившая проект «РЖД»: «Смежной с указанным земельным участком является ООПТ «Черняевский лес», влияние строительства, сноса деревьев, уничтожения растительности, возрастающая антропогенная нагрузка на особо охраняемую природную территорию не проанализированы. Проект не соответствует законодательству об охране окружающей среды», — заявили в ведомстве.

Фото: Александра Семенова / «Новая газета»

Депутаты активностью людей как будто впечатлились.

«Мы перенесли рассмотрение, чтобы выверив все позиции, все-таки найти решение. Может быть, РЖД согласится великодушно разместить в другом месте свой объект?» —

заявил руководитель градостроительного комитета гордумы Алексей Демкин (ныне он врио главы Перми). Но на круглых столах стало понятно, что перенос общежития администрацией Перми с РЖД даже не обсуждался и, несмотря на то, что у властей есть право установить предельную высотность участка на уровне «0 этажей», мэрия намерена настаивать на увеличении высотности. «Предлагаемая этажность объекта направлена на уменьшение площади застройки и сохранение существующих зеленых насаждений», — заявили в городской администрации.

РЖД действительно еще до чиновников заявляла, что «и без всяких согласований может построить гостиницу в 4 этажа», но тогда «под вырубку пойдет 150 деревьев, а при 10 этажах — только 30».

Последнюю попытку остановить принятие решения о застройке леса предпринял прямо на заседании городской думы прокурор Перми Виталий Дымолазов. Он заявил, что принятие «фактически необоснованных решений в сфере градостроительства с подачи администрации — повторяющаяся практика для городского парламента». Объективная необходимость в изменении правил землепользования имеющимися документами не обоснована. «Когда с предложением изменить зоны заходит застройщик, от него требуется целый научно обоснованный проект. Когда изменения осуществляются по инициативе департамента градостроительства администрации Перми, от него требуется лишь пояснительная записка. Какие мотивировки лежат в основе предложения, непонятно», — пояснил Виталий Дымолазов.

Фото: Александра Семенова / «Новая газета»

Несмотря на это, депутаты проголосовали за изменение правил землепользования и фактически — за начало строительства в Черняевском лесу. Выступавшая на заседании и.о. заместителя главы администрации Перми Елена Гонцова заявила журналистам издания «Звезда»: «Позиция администрации в рамках действующего законодательства — услышать мнение жителей на публичных слушаниях и определенным образом учесть его при принятии решения. Что касается комментариев в социальных сетях... это нормальная практика — критиковать определенные решения», — сказала Елена Гонцова. На уточняющий вопрос: «То есть администрация мнение жителей услышала, но не учла?» — ответила: «Совершенно верно».

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17 февраля мэрия Перми объявила о проведении экологической экспертизы для проекта «РЖД». Но такую экспертизу уже провели ученые, доктора биологических наук, профессора Пермского государственного национального исследовательского университета.

«Черняевский лес является одним из самых уникальных внутригородских лесных массивов среди всех городов мира. Он защищает территорию города от выбросов загрязняющих веществ предприятий Осенцовского промузла и от автотранспорта, — написали они. — В Черняевском лесу обнаружены 7 видов растений, 4 вида животных и 5 видов грибов, включенных в Красную книгу. Некоторые из них зарегистрированы в квартале № 2. Строительство во 2-м квартале леса (за Домом культуры железнодорожников) нарушает естественную экосистему не только данного участка, но и всего лесного массива. <...> Ликвидация буферной зоны запускает процесс нарушения жизнедеятельности 2-го квартала, последующую его деградацию и дальнейшее разрушение остальных частей ООПТ «Черняевский лес». Например, нарушение гидрологического режима в результате застройки и создания системы дренажа даже части участка за Домом культуры приведет к его нарушению и на территориях прилегающих участков ООПТ. В частности, это вызовет засыхание сосен на песчаных почвах. <...> Долгие годы на Черняевский лес эпизодически и точечно покушались лишь мелкие частные предприятия, коррупционно обеспечивая себя участками на охраняемой территории. Застройка лесной территории, представляющей ценность для ООПТ «Черняевский лес», дискредитирует компанию РЖД. Презрительное отношение к экологической общественности и мнению большинства горожан порождает длительный социальный конфликт с негативными последствиями для города Перми и ОАО «РЖД».

Прислушаются ли власти и корпорация хотя бы к мнению ученых? Активисты уже начали обвязывать оранжевыми ленточками деревья, которые могут пойти под рубку...