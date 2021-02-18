Горькая нота

Фото из архива

Омское литературное объединение конца 70-х — начала 80-х годов под руководством Татьяны Четвериковой оставило яркую страницу в истории сибирской литературы. И в эту страницу теперь вписано имя поэта Георгия Бородянского, хотя сам он уже давно оставил попытки пробиться, стать известным.

В одну из первых таких попыток мы четверо — я, Жорка, Саша Лизунов и Игорь Егоров — поехали из морозной Сибири в Москву «покорять столицу» своими талантами. Был январь: в Омске — минус 30, в Москве — ноль градусов. В своих тулупчиках, шапках-ушанках с опущенными ушами и в свалявшихся мохеровых шарфах мои друзья выглядели среди столичных улиц, как заблудившиеся лохматые собаки.

В Безбожном переулке мы нашли дом, где жил Юрий Левитанский (Жора каким-то чудесным образом раздобыл рекомендательную записку к нему). Но Левитанский сообщил по телефону, что примет только двоих. Отправили нас с Жорой.

Левитанский сидел за письменным столом, на котором огромным слоем были набросаны пачки сигарет «Ява».

Он быстро перелистал наши стихи и сказал:

— Поэзия, друзья мои, сейчас находится в мертвой точке. Знаете, если колесо с определенным центром тяжести делает полный оборот, то потом оно застывает в мертвой точке. Сдвинуть колесо с мертвой точки практически невозможно. В поэзии все уже сделано… Даже я не могу сейчас написать новую книгу…

После этой поездки Георгий написал стихи:

Значит, слово свое мы еще не нашли, не сказали.

Значит, мы еще вряд ли кому на земле интересны —

Из провинции два чудака на Казанском вокзале

В зале отдыха, где со спины продуваются кресла.

Мы подремлем с тобой, воротник продышав, до рассвета.

Мы дождемся обратного поезда и – до свиданья!

А в столице стихов в это время не меньше, чем снега.

А у нас, говорят, ожидается похолоданье.

Пассажиры к перрону несут чемоданы и сумки.

Вот и наше купе — две свободные верхние полки.

А потом будут длинные, длинные, длинные сутки.

Можно думать и спать, потому что устали, как волки.

Можно думать и спать до Казани, потом от Казани,

До единственной станции в этом единственном мире,

Где единственных слов мы еще не нашли, не сказали.

А прекрасных иллюзий теперь уже нет и в помине…

И все-таки изжить романтические иллюзии было непросто. Потом началась перестройка, и иллюзии продолжали исчезать и разбиваться, и рассыпаться в прах. Издав две небольшие книжечки, Жора практически бросил поэзию и стал журналистом. И это была его вторая жизнь. А в первой — он остался неисправимым романтиком. И я, навсегда уезжая из Омска, написала стихи, посвященные своим друзьям (Вадим и Валерий Мищуки сделали из них песню, которую они назвали «Ступеньки» и которая вошла в их альбом «Лучшие песни 1977–1990 годов»).

Жора Бородянский поверил в последнюю строчку, как верят дети в волшебника. И всегда говорил — да, мы встретимся в созвездьи Музы!

Теперь, наверное, он уже там со своей черной проволочной шевелюрой и, как часто — по рассеянности, в одном красном и в одном черном носке. А здесь он оставил нам свои стихи, возможно, в надежде, что кому-то пригодятся.

Марина Улыбышева —

для «Новой»