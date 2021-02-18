Ок, бесогон!

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

«А сало русское едят» — эта фраза из басни Сергея Михалкова, написанная в пору борьбы с низкопоклонством перед Западом, стала, говоря современным языком, мемом. В басне «Две подруги» патриотка Мышь спрашивает у космополитки Крысы, бахвалящейся заграничным барахлом в своей норе: «А что ты ешь?.. <…> Есть то, что мы едим, тебе ведь не пристало!» — «Ах, душенька! — ей Крыса отвечала. — Тут на меня ничем не угодишь! Вот разве только хлеб я ем и сало!...»

Сын за отца не ответчик, но генетика («продажная девка империализма» в молодые годы Михалкова-отца) — страшная, как потом выяснилось, сила. И вот уже Михалков-сын, наследуя родителю по прямой, но без иносказаний и говорящих грызунов, обвиняет молодых артистов, посмевших выступить в защиту Навального, в том, что они зажрались и при этом кусают руку кормящего их «режима».

В последнем выпуске авторской программы «Бесогон ТВ» Никита Михалков обрушил свой гнев на тех, кто вдохновляет и призывает молодежь ходить на баррикады, «используя свой авторитет, свою известность, свою медийность. Причем они вам денег не предлагают, деньги платят им — и совсем не за то».

«Вот посмотрите: очаровательная, роскошная, красивая Саша Бортич, уроженка Белоруссии… Зачем ты, Саша, заставляешь этих молодых людей, в том числе и детей, бунтовать против той страны, которая тебя приняла, которая тебя полюбила, в которой ты за один съемочный день зарабатываешь 200 тысяч рублей? Чего тебе не хватает?.. Вот прекрасный артист Паша Деревянко — популярнейший, талантливейший, лихой, роскошный артист… Чего тебе, Паша, не хватает? 300 тысяч рублей съемочный день плюс вы все еще индивидуальные предприниматели, чтобы скостили, возможно, налоги… Гоша Куценко — мой любимый, снявшийся в огромном количестве картин, — пишет, что он ничего не понимает, но А. А. Навальный — очень смелый человек. Ну ты же взрослый парень, ты что — не помнишь, что было в 2000 годы? Безработные артисты, закрытые театры… Вы все забыли?..

А вот Лапенко Антон, молодой актер — ставка 200–250 тысяч рублей за смену; Максим Виторган — 200 тысяч рублей за смену; молодой артист Семен Трескунов — ставка 120 тысяч рублей за смену; Шалаева Мария — ставка 150 тысяч рублей…

Получается, что вы страдаете от режима Путина в среднем от 180 до 300 тысяч рублей за один съемочный день. Вы чем недовольны?»

Никита Сергеевич, известный миру бессребреник, кажется, искренне не понимает, как можно «страдать», когда ты сыт, одет, обут, обласкан властью и любим зрителями. Можно понять недовольство тех, кому есть нечего. Но вам-то, вам-то чего надо?

При этом он специально оговаривается, что цель его пламенного спича — не возбуждение зависти и ненависти голодных к сытым, а всего лишь вразумление неблагодарных: «возбудите в себе ощущение фальши».

Молодой артист Семен Трескунов, попавший под каток «Бесогона», ответил мэтру у себя в инстаграме:

«Мне кажется, это ужасное искажение смыслов и сути явления — предполагать, что мы должны быть довольны тем, какая действительность нас окружает, только потому, что государство платит нам такое баснословное количество денег… Не все вопросы в этой жизни могут быть решены количеством денег… Почувствуйте нотки фальши в том, что вы пытаетесь утвердить… Я никогда не получал деньги от государства напрямую, я не поддерживал аннексию Крыма, я никогда не выступал доверенным лицом Владимира Владимировича Путина и даже, стыдно признаться, у меня нет никакой возможности расчистить прокат для своих фильмов… Я приглашаю вас на дискуссию. Вы расскажете о своей правде, а я расскажу о своей… В противном случае весь ваш поступок упирается в банальную и примитивную подлость, потому что по какой-то неведомой мне причине вы как художник отказались от ответственности перед своим зрителем, нивелировали значимость своего дара и, судя по всему, соглашаетесь не замечать несправедливость и жестокость, которые нас окружают каждодневно, только потому, что у вас достаточно денег, и этот свой комплекс вы пытаетесь спроецировать на себя и на своих коллег».

Дискуссия пока не состоялась, да и вообще ТВ, как и парламент, — не место для дискуссий. Ведущий ток-шоу «Время покажет» Анатолий Кузичев так и заявил: «У меня большое количество претензий к своей стране, но с вами (имелись в виду западные журналисты. — И. П.) я это не буду обсуждать».

В эфире ток-шоу «Время покажет» «под раздачу» попали всемирно известные музыканты, выступившие с открытым письмом «накануне гражданской войны». Новая ведущая Олеся Лосева, перешедшая на Первый с канала «Царьград» и яростно непримиримая к любым проявлениям вольнодумства, не скрывала возмущения: сидят за границей, но при этом им не до искусства, потому что их очень волнуют судьбы Родины. Может, в них говорит обида: здесь не смогли реализоваться, поехали туда?

Да! — подхватили ее мысль другие участники ток-шоу: эти люди перестали быть частью нашего общества еще до того, как уехали. А теперь они и вовсе потеряли связь со своей страной.

Пианист Борис Березовский, приглашенный в студию от имени «правильных» музыкантов, не утративших связи с Родиной, предложил посмотреть на проблему шире:

везде ситуация плохая, в Иране вон ученого убили, но если все письма по каждому поводу подписывать — не останется времени играть на рояле.

Андрей Норкин, ведущий ток-шоу «Место встречи» на НТВ, обсуждая участие звезд в политике, по следам все того же «Бесогона» («У нас очень много звезд засветилось в призывах к несогласованным акциям») процитировал реплику одного из героев сериала «Спящие»: «Я понял, что в стране самые недовольные — это самые сытые». А его бойкий соведущий Иван Трушкин предложил артистам вообще отказаться от высказывания политических взглядов и заниматься своим прямым делом — «чтобы они играли, а мы могли просто на них смотреть, чтобы они — ни вашим, ни нашим». И пора уже, наконец, перестать считать, что артист в России больше, чем артист.

Хотя бывают ситуации, когда к артисту можно и прислушаться. Вот, скажем, Филипп Киркоров в преддверии протестной акции в Москве разумно призвал «не раскачивать лодку», «всем обнулиться» и объединиться вокруг «нашего лидера». И что тут началось! Настоящая либеральная травля. Даже Алла Пугачева тут же отписалась от бывшего мужа в инстаграме, подписавшись на страницу Навального. Это потому, объяснили в программе «Место встречи», что ее нынешний муж Максим Галкин — почти оппозиционер и тоже позволяет себе говорить крамолу.

Опасное дело. «Бесогон», санитар леса, на посту.