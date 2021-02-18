Страсбург нашел у присяжных пристрастность

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ЕСПЧ признал, что в деле неонацистов Никиты Тихонова и Евгении Хасис, осужденных за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, было нарушено право обвиняемых на справедливый суд, поскольку присяжные, выносившие вердикт, не были беспристрастны. При этом ЕСПЧ не присудил Тихонову и Хасис компенсации, о которой они просили. Теперь адвокаты могут попросить Верховный суд отменить приговор и отправить дело на новое рассмотрение.

Убийство

19 января 2009 года адвоката Станислава Маркелова и журналистку «Новой газеты» Анастасию Бабурову расстреляли у Белых палат на Пречистенке в центре Москвы, когда они возвращались с пресс-конференции по поводу досрочного освобождения полковника ГРУ Юрия Буданова. Убийца выстрелил из пистолета «Браунинг» с глушителем сначала Маркелову в голову, а затем — в Бабурову.

Поначалу рассматривалась версия, что преступление связано с делом Буданова, но потом следствие пришло к выводу, что Маркелова убили за участие в судебных процессах против неонацистов. Адвокат часто представлял интересы антифашистов и защищал их в судах. Погибшая журналистка «Новой газеты» тоже придерживалась антифашистских и анархистских взглядов.

В день смерти Маркелова и Бабуровой в Москве и других городах России проходят ежегодные акции памяти.

Приговор

В ноябре 2009 года по подозрению в убийстве Маркелова и Бабуровой задержали неонациста, одного из лидеров «Боевой организации русских националистов» (БОРН) Никиту Тихонова и его девушку Евгению Хасис. За 11 дней до этого ФСБ установила прослушку в их съемной квартире. Сообщники обсуждали в том числе скорый переезд, побег из страны, своих друзей-неонацистов и заявление депутата Михаила Маркелова, брата погибшего адвоката, что ему известны имена убийц:

— Он знает, кто это сделал, у меня нет сомнений.

— Знает. Зачем такое публиковать, заинька? Не знаю.

— Думаю об этом.

— Я эмоционально дико на измену упал. Сейчас ходил, советовался с Эдом, аж два ствола с собой взял.

6 мая 2011 года Московский городской суд приговорил Никиту Тихонова к пожизненному заключению, а Евгению Хасис — к 18 годам лишения свободы.

Присяжные признали Тихонова виновным в убийстве, незаконном обороте оружия и подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов, а Хасис — в убийстве и незаконном обороте оружия.

Голоса разделились: обвинительный вердикт был вынесен семью присяжными против пяти. Вышедшая из состава коллегии Анна Добрачева рассказывала о давлении на заседателей, а взявшийся представлять интересы Хасис в ЕСПЧ адвокат Дмитрий Аграновский писал в ЖЖ, что «если бы присяжная не ушла, было бы 6 на 6, а это оправдание».

Жизнь в тюрьме

В 2009 году, когда их только задержали, Хасис было 24 года, Тихонову — 29 лет; теперь ей 35, ему — за 40. Они отбывают наказание в мордовских колониях, расположенных в 15 минутах езды друг от друга: Тихонов после приговора по делу БОРН и перевода из «Полярной совы» оказался в колонии в поселке Сосновка, Хасис — в ИК №14 в поселке Парца, где вместе с ней отбывала срок Надежда Толоконникова из Pussy Riot.

В заключении они дают интервью: Тихонов повторяет тезис Владимира Путина о том, что «предатель хуже врага» и говорит, что представленные суду выводы следствия были «довольно близко к истине», Хасис настаивает, что об убийстве Бабуровой узнала только после нападения и признает, что тогда большинство их товарищей, «я в том числе, не обладали какими-то большими интеллектуальными способностями».

Неправильные присяжные

Жалобу в Европейский суд по правам человека на предвзятость судебного процесса по делу об убийстве Маркелова и Бабуровой защита направила в 2012 году.

В части приговора Хасис адвокат Аграновский указывал на бесчеловечное и унижающее достоинство обращение, нарушение права на справедливое разбирательство независимым и беспристрастным судом, права на презумпцию невиновности, права пользоваться услугами выбранного самим обвиняемым защитника и права на пересмотр приговора вышестоящей инстанцией (Статья 3, параграф 1 статьи 6, параграф 2 статьи 6, параграф 3 статьи 6 Европейской конвенции о защите прав человека, часть 1 статьи 2 протокола №7 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод).

«Что касается моего личного мнения, то изучив дело, я пришел к убеждению о невиновности Хасис и Тихонова в инкриминируемых им преступлениях», — настаивал Аграновский через шесть лет, когда ЕСПЧ коммуницировал жалобу. Суд задал российским властям вопросы, в том числе по поводу поведения судьи Александра Замашнюка, конкретных присяжных и коллегии в целом, а также о «рисках, которые могла повлечь кампания в СМИ относительно справедливости судебного процесса».

При рассмотрении жалобы шестеро из семи европейских судей признали нарушение права на справедливый суд. Суд последовательно рассмотрел ход разбирательства в Мосгорсуде: как судья Замашнюк спрашивал присяжных после перерывов, не подвергались ли они давлению какой-либо из сторон и как взявшая самоотвод присяжная Анна Добрачева в интервью «Московскому комсомольцу» говорила, что подвергалась давлению, как Тихонов и Хасис требовали отвода упомянутых Добрачевой присяжных, но получили отказ и были признаны виновными.

Далее ЕСПЧ уделяет внимание интервью старшины коллегии присяжных «Газете.ру», вышедшему через несколько недель после вердикта: Сергей Мамонов рассказал, что по ходу процесса активно читал прессу, «ради интереса» заходил на сайт «Русского вердикта», который назвал «основным источником информации» по делу.

Что решил ЕСПЧ

Европейские судьи заключили, что Мосгорсуд не обеспечил право подсудимых на справедливое разбирательство. «Когда до судьи доходят утверждения о небеспристрастности члена коллегии присяжных, он должен принять соответствующие меры, — говорится в постановлении ЕСПЧ. — Меры приняты не были, а судья Замашнюк предупреждал присяжных о необходимости игнорировать статьи в прессе только в начале процесса; когда присяжная заявила о давлении, старшина признал в суде, что читает прессу, но суд его не вывел из состава коллегии».

Судья от России Дмитрий Дедов выступил с особым мнением. К «непрофессиональным» присяжным необоснованно предъявляются те же или даже более высокие требования, что и к профессиональным судьям, писал он. «Мне кажется странным и неприемлемым, что присяжным не разрешается обсуждать дело между собой во время перерыва — разрешено это делать только во время официальных обсуждений — или читать статьи про дело, опубликованные в газетах или в интернете, — объясняет Дедов. — Очевидно, что сам факт того, что присяжный читает газетную статью, не может автоматически ставить под сомнение его беспристрастность».

Юрист международной правозащитной группы «Агора» Кирилл Коротеев объясняет решение ЕСПЧ общей ситуацией в российском правосудии. «В какой-то мере [это] неудивительно: даже когда надо организовать уголовное преследование, российские власти сделать это не могут, — говорит юрист. — Увлечение "оперативным сопровождением" процессов с присяжными до добра не доводит. Если будет новый процесс, это может быть чрезвычайно тяжело для потерпевших. Поэтому уголовное правосудие должно быть сразу организовано качественно, справедливо и беспристрастно».

Адвокат Никиты Тихонова Александр Васильев сказал «Медиазоне», что решение ЕСПЧ должно стать основанием для отмены приговора и повторного рассмотрения дела.

«Технически это реализуется следующим образом: заявитель пишет ходатайство председателю Верховного суда Лебедеву, председатель выносит свое представление и направляет его Президиуму Верховного суда, — пояснил адвокат. — Президиум проводит заседание и решает, является ли выявленное нарушение основанием для отмены приговора. Если является, то приговор отменяется, дело возвращается на новое рассмотрение судом первой инстанции».

«В ближайшее время мы собираемся встретиться с родственниками, с адвокатами, наметить стратегию дальнейших действий и, уже исходя из намеченного плана, действовать», — ответил он на вопрос о планах подать такое ходатайство в Верховный суд.

Второй приговор Тихонова и дело БОРН

В сентябре 2014 года Никита Тихонов получил дополнительные 18 лет за создание в 2008 году «Боевой организации русских националистов», на счету которой 11 убийств и два покушения. Мосгорсуд признал Тихонова в организации экстремистского сообщества, незаконном обороте оружия и нескольких убийствах по мотивам ненависти.

Пожизненный срок, присужденный неонацисту за убийство Маркелова и Бабуровой, тоже остался в силе.

Тихонов полностью признал вину и дал показания против остальных участников группировки — Максима Баклагина, Вячеслава Исаева, Михаила Волкова, Юрия Тихомирова, а также лидера ультраправой организации «Русский образ» Ильи Горячева, чье дело об организации БОРН и планировании преступлений рассматривалось отдельно.

«Горячев создал у меня ощущение, что Маркелов враг, и я его убил», — говорил Тихонов на суде.

В апреле 2015 года Мособлсуд на основании вердикта присяжных приговорил Максима Баклагина и Вячеслава Исаева к пожизненному заключению, а Михаила Волкова — к 24 годам. Неонацистов признали виновными в участии в экстремистском сообществе БОРН, незаконном обороте оружия, убийствах и покушениях.

Юрий Тихомиров был оправдан присяжными, решившими, что его участие в группировке не было доказано, но еще в 2012 году его приговорили к десяти годам лишения свободы за убийство антифашиста Ильи Джапаридзе.

Еще один активный участник «Боевой организации русских националистов» Алексей Коршунов сбежал в Украину. В 2011 году во время пробежки он погиб, подорвавшись на собственной гранате. Другой участник группировки Александр Паринов, убивший в 2006 году антифашиста Александра Рюхина и участвовавший в убийстве мигранта Салохиддина Азизова — неонацисты отрезали ему голову — скрывается; вероятно, Паринов до сих пор живет в Украине.

В июле 2015 года организатор БОРН Илья Горячев, который, согласно показаниям Тихонова и Хасис, указал им на Маркелова, также получил пожизненный срок: убитого адвоката он связывал с «политическим крылом антифа» и подозревал в финансировании из Европы. Горячева признали виновным в создании группировки БОРН, организации пяти убийств по мотивам идеологической и национальной ненависти и вражды и незаконном обороте оружия.

Один из защитников Горячева Марк Фейгин еще в день приговора говорил, что «адвокаты оформили жалобу в ЕСПЧ» по его делу.

Авторы: Александр Бородихин, Юлия Сугуева

Редактор: Дмитрий Трещанин